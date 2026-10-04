Učenice smislile sasvim drugačiju aktivnost za sat razrednika: 'Voljele bismo da se ne odigra samo jednom'

Uz obrazovnu škole imaju i odgojnu dimenziju, koja između ostalog uključuje i razvijanje empatije i razmišljanja o društvenim problemima. Svoju empatiju na kreativan i jedinstven način pokazale su učenice Osnovne škole Ivana Meštrovića u Zagrebu, koje su osmislile društvenu igru 'Čovječe, budi pravedan'.

Autorice igre su Tara Rukavina, Tonka Triska, Magda Kvesić, Petra Rajačić, Latica Živković, Katarina Knežević i Sofija Vasiljević. Igra koju su dizajnirale mladima približava teme ravnopravnosti, stereotipa, diskriminacije i prihvaćanja različitosti. Namijenjena je mladima od 11 godina naviše, a sastoji se od ploče, figurica, kocke te kartica s pitanjima i polaznim temama za razgovor.

Projekt je počeo kad su razmišljale o rodnoj neravnopravnosti

Na karticama se nalaze kategorije 'Mišljenje', 'Saznaj', 'Trivia', 'Konvencija', 'Buntovnice s razlogom' i 'Buntovnici s razlogom', koje oblikuju tijek igre, potičući igrače ne samo na odgovaranje na pitanja nego i na razgovor i debatu. Više detalja o igri ispričale su nam učenice koje su je dizajnirale.

- Naš projekt zapravo je počeo pitanjem što se događa kada rečenice koje često čujemo, poput 'Nogomet je za dečke', 'Dečki ne plaču' ili 'Trčiš kao cura', s vremenom počnemo prihvaćati kao nešto normalno. Shvatile smo da takve rečenice možda nekome zvuče bezazleno ili kao šala, ali mogu utjecati na to kako djeca razmišljaju o sebi, što misle da smiju raditi i kakva bi trebala biti, pričaju nam učenice.

'Razmišljale smo o plakatima, radionicama, gostima...'

Tema rodne neravnopravnosti i stereotipa kojima su izloženi dječaci i djevojčice bila je prva u njihovom projektu. Kako bi je bolje istražile razgovarale su s učenicima i roditeljima, tražile primjere stereotipa u književnosti, medijima i na društvenim mrežama te provele anketu među učenicima sedmih i osmih razreda svoje škole. Rezultati su im pokazali da se i djevojčice i dječaci susreću s različitim pritiscima i stereotipima, samo na različite načine.

- Nakon toga pitale smo se: 'Ako smo prepoznale problem, možemo li napraviti nešto što bi pomoglo da ga promijenimo?'. Razmišljale smo o plakatima, radionicama, gostima i objavama na društvenim mrežama, ali htjele smo nešto u čemu učenici neće samo slušati, nego će i sami aktivno sudjelovati. Tako smo došle do ideje društvene igre, pričaju nam učenice.

'Teme smo birale prema onome što smo same primjećivale u svakodnevnom životu'

Ploča je podijeljena na plavu i ružičastu putanju, a preporuka je da dječaci kreću ružičastom, a djevojčice plavom rutom, kao prvi mali korak prema tome da tijekom igre pokušaju sagledati stvari iz tuđe perspektive.

Igra koju su dizajnirale ne bavi se samo temom rodne neravnopravnosti i rodnih stereotipa, već nižem društvenih problema. Kartice koje igrači izvlače potiču ih na razgovor o pravednosti, ravnopravnosti, stereotipima, predrasudama, diskriminaciji, osobnim granicama, pravima djece, prihvaćanju različitosti i međusobnom poštovanju.

- Teme smo birale prema onome što smo same primjećivale u svakodnevnom životu, ali i prema rezultatima ankete, razgovorima s drugim učenicima te primjerima koje smo pronašle u književnosti, medijima i na društvenim mrežama. Zato su mnoge situacije u igri učenicima poznate i mogu ih lako povezati sa svojim iskustvima, pojašnjavaju nam kreatorice igre.

Kako funkcionira igra?

Detaljnije su nam objasnile i kako igra funkcionira. Igrači na svakim polju izvlače kartice koje ovisno o svojoj kategoriji imaju različit učinak. Kategorija 'Saznaj' donosi zanimljive informacije, 'Mišljenje' traži da igrači kažu što misle i objasne zašto, 'Trivia' sadrži kratka pitanja, a 'Buntovnice i buntovnici s razlogom' predstavljaju ljude koji su svojim postupcima rušili stereotipe. U igri postoje i kartice koje donose informacije o Konvenciji o pravima djeteta.

- Nama je posebno važno što na mnoga pitanja ne postoji samo jedan točan odgovor. Netko može misliti jedno, netko drugo, a onda razgovaramo i pokušavamo razumjeti zašto netko razmišlja drukčije, obrazlažu učenice.

Kažu da bi voljele da nakon igre učenici počnu malo više primjećivati događaje i nepravdu oko njih, na primjer ako je netko od razrednih kolega izostavljen iz društva, kao i prepoznati stereotipe koji ih okružuju ili ako netko prelazi tuđe osobne granice.

'U našoj igri nema klasičnog pobjednika'

Igru su testirale u sedmim razredima, a kažu da su se učenici doista uključili u razgovor. Pričali su o svojim iskustvima, a neki su prvi put pred drugima govorili o situacijama u kojima su osjećali da se netko prema njima ponaša nepravedno. Kažu da je slično iskustvo bilo i kad su je zaigrale s učenicima druge škole u Gradskoj knjižnici Staglišće, a razgovor je trajao i dulje nego što su planirale.

- Mislimo da igra može pomoći i prijateljstvima. Ponekad mislimo da dobro poznajemo svoje prijatelje, a onda nas jedno pitanje iznenadi jer saznamo kako su se osjećali u nekoj situaciji ili što o nečemu stvarno misle. Tako učimo više slušati jedni druge i pokušati razumjeti tuđu perspektivu. Zato u našoj igri zapravo nema klasičnog pobjednika. Nije najvažnije tko će prvi završiti igru. Ne tražimo pobjednika. Htjele bismo promjenu razmišljanja, podijelile su kreatorice.

Trajanje igre nije strogo određeno jer puno ovisi o broju igrača i tome koliko opširno žele razgovarati o svakoj temi. Autorice naglašavaju da je po njihovoj zamisli dobro kad neka kartica pokrene zanimljivu raspravu koja traje nekoliko minuta, iako to može odužiti igru. Rasprava je upravo svrha.

Idealna je za satove razrednika i radionice

Igra je zamišljena kao prikladna aktivnost za sat razredne zajednice, a može se odigrati unutar jednog školskog sata, iako autorice naglašavaju da nije potrebno svaki put odigrati baš cijelu partiju. Upravo jer su cilj same rasprave, a ne dolazak na kraj ploče. Također učitelji mogu uzeti samo nekoliko kartica ili odabrati određenu kategoriju koja odgovara temi o kojoj se taj dan razgovara.

- Mislimo da je igra jako prikladna za sat razrednika, radionice i druge školske aktivnosti. Voljele bismo da se ne odigra samo jednom, nego da se koristi i kasnije, kada se u razredu pojavi neka tema o kojoj je važno razgovarati, rekle su autorice.

U grafičkom oblikovanju igre te izradi i tisku materijala pomogao im je Allianz Hrvatska, što će učiniti njihovu igru dostupnom puno većem broju učenika.

'Ako je nekome potrebna pomoć, igra se može prilagoditi'

U igri mogu sudjelovati djeca s teškoćama u razvoju i drugim izazovima. Kreatorice naglašavaju da bi im bilo jako čudno napraviti igru o pravednosti, ravnopravnosti i prihvaćanju različitosti, a onda ne omogućiti svakom djetetu da sudjeluje.

- Ako je nekome potrebna pomoć, igra se može prilagoditi. Netko mu može pročitati pitanje, može dobiti više vremena za odgovor, pitanje se može jednostavnije objasniti ili mu može pomoći drugi učenik. Važno nam je da svatko može biti dio igre i razgovora, naglašavaju učenice.

'Pravednost se ne uči napamet'

Dodaju i da igra pomaže u povezivanju učenika jer su za stolom svi jednaki, a ključno je da svi mogu nešto reći i da svačije mišljenje vrijedi. Možda kroz igru saznaju nešto novo o osobi s kojom inače ne razgovaraju puno i shvate da imaju više toga zajedničkog nego su ranije mislili.

- Jedna od najvažnijih poruka našeg projekta upravo je: pravednost se ne uči napamet. Učimo je kroz iskustvo, razgovor i razumijevanje drugih, ističu autorice igre.

Na učenice je ponosan i ravnatelj njihove škole Ante Kožul. Izjavio je da OŠ Ivana Meštrovića u Zagrebu oduvijek potiče učenike da razmišljaju kritički, da budu empatični i da aktivno doprinose zajednici u kojoj žive te da je ovaj projekt dokaz upravo toga.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.