Hoće li učenici i studenti u utorak imati prijevoz u Zagrebu? 'Očekujemo nastavak štrajka'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se i sutra očekuje nastavak štrajka, a od građana traži da se i dalje pridržavaju ranijih preporuka.

Od jutros u 3:30 sati traje štrajk djelatnika u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) i Čistoći oko povećanja plaća. Kada je riječ o prijevozu, jutros su u opticaju bila samo dva tramvaja, jedna 17-ica i 11-ica te jedan autobus, dok je u popodnevnim satima u prometu samo jedna 17-ica. Dio učenika zbog toga danas nije došao na nastavu, neki su kasnili, a izostanke će im opravdati ili škola ili roditelji, kazali su pojedini ravnatelji za srednja.hr.

Što će biti s javnim prijevozom u utorak?

Što će biti s prometom u utorak? Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević kazao je da se očekuje nastavak štrajka.

- Očekujemo i sutra nastavak štrajka, tako da molimo građane da se i sutra drže ovih uputa koje smo davali. Posebice što se tiče prometa, jer ne bi bilo dobro da građani pomisle da su danas dobro prošli pa se sutra vrate starim navikama i da u automobilima bude po jedan vozač. Kako bi se i sutra izbjegla gužva, dobro je da se građani drže preporuka od prethodnih dana, rekao je Tomašević.

Podsjetimo, ranije je preporučio da građani ponude prijevoz svojim automobilom neznancima koje vide da pješače ili čekaju javni prijevoz, a posebice starijima. Radnicima je preporučeno da više kolega ide zajedno na posao pa da u automobilima ne budu samo jedan vozač ili vozačica. Za kraće relacije preporučene su opcije i pješačenje i bicikliranje, a građani su zamoljeni da taksije ostave za one kojima će to biti najpotrebnije - starije i bolesne osobe koje moraju u bolnicu i slično.

Tomašević je u ponedjeljak rekao da se ovakva obustava prometa posljednji put dogodila prije 90 godina. Zahvalio je građanima i poslodavcima koji su se ponijeli iznimno odgovorno, jer se zahvaljujući tome što su slijedili preporuke nije dogodio prometni kolaps. Zahvale je uputio i djelatnicima ZET-a i Čistoće koji su danas došli na posao.

- Izrazito je neodgovorno da su sindikati krenuli u potpunu obustavu prijevoza i odvoza miješanog otpada, a da nije završila arbitraža oko nužnih poslova, jer je to zakonski propisano upravo kako ne bi dolazilo do situacija koje ugrožavaju sigurnost građana. Mi danas ne znamo što se sve u Zagrebu dogodilo i kakve su potencijalne štete nastale jer su možda neki liječnik ili medicinska sestra zakasnili na posao, rekao je Tomašević i dodao da sindikalni lideri snose pravnu odgovornost za eventualne štete koje će nastati jer nisu čekali kraj arbitraže.

Nastavnicima nije bio plaćen štrajk, iako je bio zakonit

Istaknuo je i primjer Madrida gdje se 70 posto autobusnog prijevoza moralo održati u vršnom opterećenju, a 50 posto izvan njega.

- Mi smo imali odluku sindikata da de facto 0 posto prijevoza funkcionira. Posebice je sramotno da nije funkcionirala autobusna linija od Borongaja do KBC Rebro, do bolnice, koja je predviđena za pacijente i djelatnike bolnice dok se garaža na Rebru obnavlja. To je neodgovorno i bez presedana, rekao je Tomašević.

Dodao je i da je netočno, kako sindikalna strana tvrdi, da će grad morati platiti dane u štrajku ako se štrajk proglasi zakonitim. Podsjetio je da zakonski propisi dozvoljavaju neplaćanje štrajka te da i sama Vlada nastavnicima nedavno nije platila dan proveden u zakonitom štrajku. Rekao je i da je spreman sjesti sa sindikatima za stol, ali da za sada nije ugovoren termin bilo kakvog sastanka pa se očekuje da će štrajk biti nastavljen.