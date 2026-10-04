Upoznajte Danijelu: Zbog toga što je Romkinja stigmatizirali su ju i profesori, a sada je završila fakultet

Prema podacima iz publikacije 'Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: obrazovanje i zapošljavanje' koju je 2020. godine izdao Ured Vlade za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na višoj školi ili fakultetu diplomiralo je svega 0,4 posto pripadnika romske nacionalne manjine. Njima se sada pridružila i Danijela Katarina. Ona je svoj studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku ovog rujna uspješno privela kraju.

Vrlo je radno shvatila kojim bi se poslom voljela baviti

Danijela je završila Ekonomsku školu, a za radni i predškolski odgoj i obrazovanje odlučila se, priča nam, zbog toga što je njezin otac prvi romski pastor u Hrvatskoj, a djeluje u maloj zajednici u Dardi, u čijem radu sudjeluje i cijela Danijelina obitelj.

- Od svoje trinaeste godine aktivno sam uključena u rad s djecom unutar te zajednice. Upravo sam kroz taj rad razvila ljubav prema djeci i prepoznala želju da se time bavim i profesionalno. Zbog toga je odabir studija za mene bio prirodan nastavak onoga što sam već godinama voljela raditi, navodi Danijela.

Najveća motivacija tijekom studija za nju je bila upravo ljubav prema radu s djecom, ali i obitelj koja joj je tijekom cijelog obrazovnog puta pružala veliku podršku.

- Želja da završim studij i bavim se poslom koji volim bila mi je poticaj da nastavim dalje, čak i u trenucima kada nije bilo jednostavno, ističe Danijela.

Danijela Katarina, FOOZOS | foto: Privatna arhiva, FOOZOS

'Doživjela sam da mi profesorica kaže: 'Znam ja takve kao što si ti''

U najljepšem sjećanju svakako će joj ostati prijateljstva koja je stekla tijekom studiranja, no, objašnjava nam, i tijekom fakultetskog obrazovanja susrela se s određenim predrasudama.

- Kod nekoliko profesora primijetila sam da su se tijekom predavanja negativni primjeri gotovo uvijek povezivali upravo s Romima, što mi je bilo posebno neugodno slušati. Također, tijekom jednog ispita doživjela sam da mi profesorica kaže: 'Znam ja takve kao što si ti'. Takve situacije nisu bile jednostavne jer sam često imala osjećaj da je bolje prešutjeti neprimjerene komentare nego riskirati dodatne neugodnosti ili probleme tijekom studiranja. Ipak, želim naglasiti da su takva iskustva bila vezana uz svega nekoliko profesora, dok je velika većina njih bila divna, susretljiva i puna podrške, poput moje mentorice diplomskog rada. Upravo su mi takvi profesori, zajedno s prijateljstvima koja sam stekla, učinili studiranje lijepim razdobljem života unatoč pojedinim neugodnim iskustvima, iskrena je Danijela.

'U takvom okruženju nije uvijek bilo jednostavno osjećati se prihvaćeno i ravnopravno'

Dodaje da se i tijekom osnovne i tijekom srednje škole susretala s predrasudama i odbacivanjem zbog svoje nacionalne pripadnosti. Ipak, srednjoškolsko razdoblje bilo joj je posebno teško jer su se predrasude odnosile ne samo na njezinu nacionalnost, nego i na Danijelinu vjersku pripadnost.

- Ono što mi je možda najteže padalo bila je činjenica da takvo ponašanje nije uvijek dolazilo samo od učenika. Bilo je situacija u kojima su i pojedini nastavnici iznosili neprimjerene komentare i šale na račun Roma ili nisu reagirali kada su to činili drugi učenici. Ponekad bi se takvim komentarima čak i pridružili. U takvom okruženju nije uvijek bilo jednostavno osjećati se prihvaćeno i ravnopravno. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja bilo je tek nekoliko nastavnika koji su reagirali na takve situacije i jasno pokazali da takvom ponašanju nije mjesto u učionici. Zbog svega toga srednja škola za mene nije bila samo razdoblje učenja i odrastanja, nego i razdoblje u kojem sam se morala nositi s predrasudama koje nijedno dijete ne bi trebalo doživljavati tijekom svojeg obrazovanja, ističe Danijela.

'Zbog takvih iskustava neka djeca odustaju od školovanja'

Na pitanje o izazovima s kojima se pripadnici romske nacionalne manjine općenito susreću tijekom školovanja, Danijela naglašava da joj je pomoglo to što je odrasla u obitelji koja ju je odmalena učila da je njezina nacionalna pripadnost nešto čime se treba ponositi, a ne nešto čega bi se trebala sramiti.

- Od najranijeg djetinjstva odrastala sam i u vjeri, znajući da me Bog voli upravo takvu kakva jesam, da me ne gleda drugačije zbog moje nacionalnosti te da sam u Njegovim očima dragocjena i prihvaćena. Moja vjera oduvijek je bila temelj mog života, a Božja ljubav i prihvaćanje bili su mi važniji od prihvaćanja bilo koga drugoga. Uz to, roditelji su mi uvijek bili velika podrška. S njima sam mogla otvoreno razgovarati o svim problemima s kojima sam se susretala u školi i uvijek su nastojali pronaći način da mi pomognu. Nažalost, nemaju sva romska djeca takvu podršku. Kroz dugogodišnji rad s romskom zajednicom upoznala sam se s brojnim izazovima s kojima se djeca suočavaju tijekom školovanja, objašnjava Danijela.

Predrasude, odbacivanje te psihičko i fizičko nasilje, dodaje, mogu značajno utjecati na njihovo samopouzdanje, osjećaj pripadnosti i motivaciju za nastavak obrazovanja. Zbog takvih iskustava neka djeca odustaju od školovanja, ponekad i prije upisa u srednju školu.

- Smatram da je iznimno važno da nastavnici i profesori ne ostanu samo na načelnom prihvaćanju različitosti, nego da se ono očituje i u njihovim svakodnevnim postupcima, odnosu prema učenicima i stvaranju poticajnog okruženja. Svako dijete trebalo bi imati mogućnost razvijati vlastiti identitet, osjećati pripadnost zajednici i ostvarivati svoje potencijale, a da pritom ne mora zanemariti vlastitu kulturu i podrijetlo, podcrtava Danijela.

Nastavnica nije vjerovala da Danijela može položiti A razinu državne mature

Prisjeća se određenih neugodnih situacija tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Jedno od iskustava koje joj je posebno ostalo u sjećanju dogodilo se prije polaganja državne mature.

- Kada je jedna profesorica saznala da planiram polagati višu, A razinu, susrela je moje roditelje i savjetovala im da me nagovore da odustanem od te odluke jer je smatrala da to nije za mene te da bih trebala odabrati osnovnu, B razinu. Takve situacije mogu biti izrazito obeshrabrujuće, posebno kada dolaze od osoba koje bi učenicima trebale pružati podršku i poticati ih da ostvare svoje mogućnosti. Smatram da svaki učenik zaslužuje priliku da pokuša ostvariti svoje ciljeve, bez unaprijed postavljenih ograničenja i pretpostavki o tome što može ili ne može postići, navodi Danijela.

Ovu novopečenu magistricu upitali smo i o idejama na koje bi sve načine, po njezinu mišljenju i iskustvu, hrvatski obrazovni sustav mogao pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine kada je u pitanju njihovo obrazovanje.

- Smatram da je jedan od najvažnijih koraka veća uključenost nastavnika i profesora u odnose među učenicima te pravovremeno reagiranje na svaki oblik diskriminacije i vršnjačkog nasilja. Škola bi trebala biti mjesto na kojem djeca razvijaju svoje sposobnosti i ostvaruju svoje potencijale, a ne mjesto na kojem se zbog svoje nacionalne, kulturne ili vjerske pripadnosti osjećaju manje vrijednima, kaže Danijela.

'To iskustvo pokazalo mi je koliko je važno da obrazovna ustanova može...'

Za kraj, uz sva izazovna iskustva tijekom obrazovanja, dogodilo joj se i jedno izrazito pozitivno.

- Posebno bih željela izdvojiti osnovnu glazbenu školu koju sam pohađala paralelno s redovnim školovanjem. To je bilo mjesto na koje sam uvijek rado odlazila jer se ondje nikada nisam osjećala drugačije zbog svoje nacionalne pripadnosti. Ni profesori ni drugi učenici nisu me tretirali drugačije i upravo mi je zato glazbena škola ostala u iznimno lijepom sjećanju. To iskustvo pokazalo mi je koliko je važno da obrazovna ustanova može biti okruženje u kojem se svako dijete osjeća prihvaćeno i u kojem njegova različitost nije prepreka za pripadanje zajednici, zaključuje Danijela.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.