U čast našem preminulom nogometašu učenicima dijele stipendije od 2.000 eura: Ovo su kriteriji

Deset mladih sportaša moći će dobiti Stipendiju 'Nikola Pokrivač' u iznosu od 2.000 eura. Natječaj je otvoren do 28. listopada.

Dinamova zaklada Nema predaje otvorila je javni natječaj za dodjelu Stipendije 'Nikola Pokrivač', namijenjene mladim i talentiranim sportašima, prije svega iz ruralnih i manjih sredina diljem Hrvatske, kojima financijske, geografske ili druge životne okolnosti otežavaju daljnji sportski razvoj.

Stipendije se dodjeljuju u čast bivšem hrvatskom reprezentativcu i igraču Dinama, Nikoli Pokrivaču, koji je 2025. godine preminuo u prometnoj nesreći. Želja je da se uspomena na Pokrivača čuva kroz trajnu inicijativu koja će mladim sportašima pružati konkretne prilike za daljnji razvoj.

Deset mladih sportaša dobit će po 2.000 eura

Kako je izvijestila zaklada Nema predaje, za prvi ciklus stipendije osiguran je fond od ukupno 20.000 eura, iz kojeg će biti stipendirano deset mladih sportaša.

Svaki od odabranih stipendista primat će 200 eura mjesečno tijekom deset mjeseci, odnosno ukupno 2.000 eura potpore, kako bi im se omogućili kvalitetniji uvjeti za treniranje, sudjelovanje na natjecanjima, nabavu sportske opreme i druge troškove povezane sa sportskim i osobnim razvojem. Natječaj je otvoren od 28. rujna do 28. listopada do 23:59, a prijave se podnose putem posebno izrađenog internetskog obrasca, stoji u priopćenju Zaklade.

Dodatno je istaknuto da je stipendija namijenjena djeci i mladim sportašima, učenicima osnovnih i srednjih škola, koji ostvaruju zapažene sportske rezultate ili pokazuju izražen sportski potencijal, redovito se školuju i aktivno se bave sportom.

Naglasak na mladima iz ruralnih i manjih sredina

- Poseban naglasak stavljen je na mlade iz ruralnih i manjih sredina, odnosno mjesta u kojima su pristup kvalitetnim treninzima, sportskoj infrastrukturi, natjecanjima i drugim razvojnim programima ograničeniji. Pri odabiru stipendista uzimat će se u obzir sportski rezultati i potencijal, socijalni i imovinski status, uvjeti za sportski razvoj u sredini iz koje kandidat dolazi, odnos prema školskim i sportskim obvezama, preporuke relevantnih osoba te motivacija i očekivani učinak stipendije. Povezanost s GNK Dinamom i Dinamovom zajednicom može predstavljati dodatnu prednost, ali nije uvjet za prijavu niti za dodjelu stipendije, naglašeno je uz tekst natječaja za ovu stipendiju.

Sredstva koja mladi dobiju namijenjena su troškovima povezanima sa sportskim, obrazovnim i osobnim razvojem stipendista, uključujući sportsku opremu, članarine i treninge, putovanja na treninge i natjecanja, kotizacije, sportske kampove i edukacije, školske potrebe, prehranu i smještaj povezane sa sportskim razvojem, liječničke preglede, rehabilitaciju, terapije i druge opravdane troškove.

Prijavu je moguće popuniti ovdje, a nužne obrasce pronađite na linku, dok se čitav natječaj nalazi u dokumentu ispod.