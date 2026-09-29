Što će biti s nastavom u Zagrebu? 'Ako ovo potraje, Ministarstvo mora donijeti odluke'

Ravnatelj Zlatko Stić rekao je kako je oko 80 posto učenika danas došlo na nastavu, ali da će MZOM morati donijeti odluke nastavi ako štrajk ne stane.

U Zagrebu i ovog utorka traje štrajk vozača ZET-a i Čistoće, zbog čega su u opticaju samo dvije tramvajske linije, jedna 17-ica i jedna 11-ica. Takav vozni red utječe i na dolaske učenika do škola, kojima roditelji mogu pravdati samo tri uzastopna dana izostanaka s nastave.

Neki učenici ni danas nisu stigli na nastavu

Zlatko Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu i predsjednik zagrebačkog ogranka Udruge srednjoškolskih ravnatelja jutros je bio gost Radija Sljeme, gdje je kazao kako su jučer svi nastavnici došli na vrijeme na posao.

- Djece je bilo oko 75 posto prvi dan štrajka, a ono što smo vidjeli bio je povećan broj bicikala na parkingu ispred škole i to tri puta više nego inače. Podatke vezane uz učenike za danas još nemam, nastavnici su već svi na poslu, ali ono što sam vidio mogu reći da je broj djece u školi možda i veći nego je to bilo jučer, oko 80 posto, rekao je Stić ranije ovog utorka za Radio Sljeme.

Kašnjenje na prvi sat u Prelogu ne zapisuju, a Stić smatra kako nema potrebe da Ministarstvo intervenira jer je riječ o području koje je pokriveno pravilnikom koji propisuje način opravdavanja izostanaka roditeljskom ispričnicom.

- Sada čekamo Ministarstvo da se oglasi što će biti s tim ako se štrajk nastavi duže od tri dana, dodao je Stić.

'Ako štrajk potraje, Ministarstvo će morati donijeti neke odluke'

Govorio je i o načinima na koje učenici dolaze do škole ovih dana – neki pješače, neki dolaze biciklima, a dio njih dovoze roditelji.

- Djeca su hodala s Maksimira, Trešnjevke i Glavnog kolodvora i nikome nije bilo teško, koliko za sada znamo nitko se nije žalio, sve funkcionira. No ako štrajk potraje, Ministarstvo će morati donijeti neke odluke, hoćemo li se prebaciti na online nastavu ili materijale slati djeci preko maila. Mi smo prošli koronu i potres i naviknuti smo na takav način rada, ne samo mi nego sve škole, rekao je Stić za Radio Sljeme.

Dodao je i kako je u ponedjeljak 31 škola u Zagrebu, odnosno oko 60 posto, redovno funkcionirala. Samo sedam njih nije moglo redovito organizirati nastavu prema rasporedu koji je bio za taj dan.

- Spremni smo za online nastavu u vrlo kratkom roku, imamo svi WhatsApp grupe, email adrese, nastavnici imaju svu potrebnu tehnologiju da nastavu održavaju ili iz škole ili od kuće. Mislim da to ne bi bio nikakav problem, ali bolje da ga izbjegnemo, rekao je Stić za Radio Sljeme.

Hoće li se štrajk nastaviti i u srijedu i u kojem opsegu, bit će poznato u popodnevnim satima. Konferencija za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića najavljena je u 15 sati.