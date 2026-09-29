U smjerovima nekih škola ostalo i po 30 praznih mjesta, jedan program prednjači

Ni nakon jesenskog upisnog roka neke škole nisu uspjele popuniti svoja mjesta. Naša analiza pokazuje da je u 28 smjerova prazno ostalo 20 ili više mjesta. Treba imati na umu da u taj zbroj nisu uključeni oni koji su se eventualno upisali na takozvanom naknadnom upisnom roku u rujnu. Njega provode škole zasebno, no može konkurirati mali broj učenika koji se nije upisao ni na ljetnom ni na jesenskom roku.

Nema programa s nula upisanih učenika

CARNET koji provodi upise pitali smo je li u kojem srednjoškolskom usmjerenju bilo nula upisanih. To ipak nije slučaj, mada valja spomenuti kako u Zagrebu imamo novi srednjoškolski smjer koji je upisalo tek troje učenika.

- Na ljetnom i jesenskom upisnom roku svi ponuđeni srednjoškolski programi imali su upisane učenike, odnosno nije zabilježen nijedan program bez upisanih učenika, navode.



Niz praznih mjesta u općim gimnazijama

Iz tablice CARNET-a o slobodnim mjestima nakon jesenskog upisnog roka, prije naknadnog, izdvojili smo programe s najviše slobodnih mjesta. Podatci nakon naknadnog roka nisu dostupni. Na vrhu je ljestvice Privatna škola Futura u Zagrebu sa svojim programom tehničara za računarstvo. Ostalo im je 37 mjesta, dok su upisivali 48 učenika.

Među top 10 smjerova s brojčano najviše praznih mjesta čak je pet općih gimnazija. To su one u Gimnaziji 'Fran' Galović Koprivnica (36 praznih mjesta, prag za upis bio je 60 bodova), u Srednjoj školi 'Braća Radić Kaštel Štafilić - Nehaj (slobodno 32 mjesta), u Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica - s pravom javnosti Zagreb (prazno 30 mjesta, prag 60 bodova), u Gaudeamus prvoj privatnoj srednjoj školi u Osijeku s pravom javnosti (30 praznih mjesta, prag 40 bodova) i u Privatnoj gimnaziji NOVA s pravom javnosti Zadar (28 praznih mjesta).

Napomenimo kako se u ovoj analizi radi o pregledu temeljenom na najvećem broju praznih mjesta po smjerovima, a ne na omjeru upisanih u odnosu na kvotu. Top 10 smjerova gdje je brojčano ostalo najviše praznih mjesta možete vidjeti na fotografiji ispod.

Najviše slobodnih mjesta po smjerovima nakon jesenskog upisnog roka | foto: srednja.hr

Gdje je još ostalo više od 20 praznih mjesta?

Daljnja analiza pokazuje kako je ukupno u 28 smjerova ostalo 20 ili više praznih mjesta. To su smjerovi: opća gimnazija Gimnazije Bjelovar (25 praznih mjesta), opća gimnazija Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti (24 prazna mjesta), fizioterapeutski tehničar Privatne gimnazije i strukovne škole Svijet s pravom javnosti Zagreb (23 mjesta), prirodoslovno-matematička gimnazija III. gimnazije Zagreb (22 prazna mjesta, prvi put im se to dogodilo), opća gimnazija Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (21 prazno mjesto), opća gimnazije Gimnazije Marul Zagreb (21 prazno mjesto), referent za poslovnu ekonomiju Privatne škole Futura (21 prazno mjesto), arborist Škole drvne tehnologije i šumarstva u Zagrebu (21 prazno mjesto, samo tri upisana učenika, radi se o novom smjeru).

Po točno 20 praznih mjesta ostalo je u sljedećim smjerovima: opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin, hrvatsko-europska gimnazija s usmjerenjima Srednje škole Andrije Ljudevita Adamića Rijeka, jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) Gimnazije Vukovar, IBMYP program Privatne srednje škole Aspalathos Međunarodna škola Dugopolje, mesar Prehrambeno-tehnološke škole Zagreb.

Isto je 20 praznih mjesta ostalo u tri smjera Privatne gimnazije i turističko-ugostiteljske škole Jure Kuprešak Zagreb: referent za poslovnu ekonomiju, tehničar za ugostiteljstvo i turistički tehničar destinacije. Po 20 mjesta prazno je bilo i u Privatnoj umjetnoj umjetničkoj gimnaziji s pravom javnosti Zagreb, u smjerovima opća gimnazija i jezična gimnazija.

Valja napomenuti kako u Hrvatskoj svake godine ima puno više upisnih mjesta nego što je stvarno učenika. Primjerice, ljetos se nudilo 44.724 mjesta u školama kojima je osnivač država, dok je osmaša bilo oko 38 tisuća. Istovremeno, ukupan broj učenika pada zbog demografskih trendova.