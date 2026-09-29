Preminula profesorica i bivša ministrica: Njen nekadašnji student objavio dirljivu poruku

U ponedjeljak je preminula Andrea Zlatar Violić, nekadašnja profesorica na odsjeku komparativne književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića. Zlatar Violić bila je i spisateljica, književna teoretičarka te povjesničarka književnosti.

Tijekom života objavila je više desetaka stručnih radova i 10 knjiga, od kojih šest znanstvenih, tri zbirke eseja te jednu zbirku poezije. Dobitnica je i nagrade Orden viteza književnosti i umjetnosti, koju joj je 2004. godine dodijelila Francuska vlada.

Ranih osamdesetih radila je kao urednica kulture u Studentskom listu, a sredinom stoljeća na Omladinskom radiju (kasnije Radio 101). Bila je i urednica triju književnih časopisa, Gordogana od 1989. do 1998. te Vijenca i Zareza od 1997. do 2001. godine. Na odsjek komparativne književnosti dolazi 1986. godine te ondje ostaje do umirovljenja 2024. godine.

'Uvijek sam osjećao autoritet kojim je tako nenametljivo zračila'

Emotivnu poruku preminuloj profesorici napisao je njezin nekadašnji student Ozren K. Glaser, skladatelj filmske glazbe i osnivač Međunarodnog festivala filmske glazbe i zvuka. Glaser je napisao da je ona taj, kako ga je opisao, sam po sebi širok, slojevit i čudesan studij, poput istraživača odvodila u još dalje, ljepše sfere.

- Sintaksi je davala semantiku, a odgovorima je davala pitanja. Golemo i neprocjenjivo znanje koje je imala, s visoko intelektualnim i duboko senzibilnim promišljanjem društvenih znanosti, s ljubavlju je prenosila na studente, a moj se odnos s njom nastavio i nakon studija. Iako smo gajili istinsko uzajamno poštovanje i vrlo srdačan odnos, uvijek sam osjećao autoritet kojim je tako nenametljivo zračila, a inteligencija, humor i nježnost gusto su se ispreplitali u tapiseriji njezina karaktera, podijelio je Ozren K. Glaser na Facebooku.

Autorica je niza esejističkih tekstova o svakodnevici

S njom su se oprostilo i Društvo hrvatskih književnika, čija je dugogodišnja članica. Istaknuli su da se kao znanstvenica bavila srednjovjekovnom književnošću, proučavanjem odnosa autobiografskog, biografskog i fikcionalnog identiteta u književnom oblikovanju te teorijskim problemima povijesti književnosti.

- Pisala je također esejističke tekstove o svakodnevici (Veliko spremanje: dnevnik učene domaćice 1993., 1995; Svakodnevne razglednice, 2002) i o književnicama (Tekst, tijelo, trauma: ogledi o suvremenoj ženskoj književnosti, 2004). Autorica je i pjesničke zbirke Neparne ljubavi (2002), u kojoj se pjesnički subjekt predstavlja kao detaljan promatrač/pratilac života, s određenom dozom skepse duboko uronjen u egzistenciju. U knjizi eseja Prostor grada, prostor kulture: eseji iz kulturne politike (2008) okupila je tekstove o kulturnoj politici u Hrvatskoj, zadirući i u opće teme kulture, a objavila je i knjigu autobiografskih zapisa Rječnik tijela: dodiri, otpor, žene (2010), objavili su na stranici Društva.

'Zahvalni smo na svemu što je podijelila s nama'

Od Andree Zlatar Violić oprostila se i Naklada Ljevak, koja je objavila njezine knjige 'Svakodnevne razglednice', 'Tekst, tijelo, trauma', 'Prostor grada, prostor kulture i Rječnik tijela'.

- Zahvalni smo na svemu što je podijelila s nama. Njezine će knjige nastaviti živjeti u čitanju i mislima novih generacija. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo duboku sućut, poručili su iz Naklade.