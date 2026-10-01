NSK se ovog petka pretvara u escape room: 'Morat će odgonetnuti tajnu nestaloga rukopisa'

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ovog petka organizira uzbudljivu avanturu. Povodom Međunarodnog dana escape rooma NSK je pripremila treće izdanje svoje interaktivne avanture, koje ove godine nosi naziv 'Tajna nestalog rukopisa'.

Tema ovogodišnjeg escape rooma su kriminalistički romani, a ekipama će pomoći neki od najslavnijih književnih detektiva. Kako bi otkrili tko je počinitelj, morat će rješavati zamršene zagonetke i odgonetnuti tajne kodove i skrivene poruke.

Postavljena je i izložba kriminalističkih romana

Uz escape room u NSK ove je godine postavljena i izložba kriminalističkih romana iz njihovog fonda, a među izloženim romanima mogu se naći rijetka izdanja nekih od najpoznatijih autora kriminalističkoga žanra.

- Odaziv na sada već tradicionalni escape room i ove je godine nadmašio naša očekivanja, a mjesta su se popunila u rekordna 24 sata! Iznimno nam je drago što je ovo događanje postalo prepoznatljivo i što mu se građani iz godine u godinu rado vraćaju. Pred našim je natjecateljima uzbudljiv zadatak jer će u samo sat vremena morati odgonetnuti tajnu nestaloga rukopisa. Sigurni smo da ih očekuju nezaboravna pustolovina i vrhunska zabava u skrivenim kutcima Knjižnice, izjavila je Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica i voditeljica Odjela korisničkih službi u NSK.

Posljednjih godina escape room avanture postaju sve popularnije i u Hrvatskoj, a sobe nerijetko posjećuju i turisti. Prema stranici escaperoomzagreb.com, koja okuplja ponudu ovog sadržaja na jednom mjestu, u Zagrebu su trenutačno otvorene 32 escape room avanture.

'Prilika da knjižnicu dožive kao uzbudljivo interaktivno igralište'

Koncept je jednostavan, igrači imaju ograničeno vrijeme za riješiti sve zagonetke i 'pobjeći' iz sobe. Za rješenje zagonetki obično nije potrebno predznanje iz određenog područja niti rješavanje složenih matematičkih zadataka, već logičko zaključivanje, kreativnost i timski rad. Neke od escape room avantura otvorenih u Hrvatskoj imaju i horor elemente te nude igračima opciju za dodatno plašenje s glumcima.

- Spajajući ovaj dinamični oblik zabave s bogatom građom i impresivnim prostorima Nacionalne i sveučilišne knjižnice, NSK svojim posjetiteljima pruža priliku da Knjižnicu dožive kao uzbudljivo interaktivno igralište u kojem pisana riječ i istraživački duh oživljavaju u novome svjetlu, stoji u priopćenju NSK.

Prvo izdanje escape rooma u NSK održano je povodom 150. rođendana Ivane Brlić-Mažuranić pod nazivom 'Ključ iz davnine - tragom Ivane Brlić-Mažuranić'. Drugi escape room koji se održao u NSK nosio je naziv KnjigoZOOv, a njegova tema bile su životinje. Do sad je u escape room avanturama u NSK sudjelovalo gotovo tisuću igraća, a i novo izdanje već je u potpunosti popunjeno.