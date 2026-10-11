Ovaj tip nasilja u vezama trpe mladi: 'Nevjerojatno ih je teško prepoznati'

Kada danas s mladima razgovara o nasilju u ljubavnim vezama, priča nam psihologinja Suada Salčić iz Savjetovališta BON SENS Dubrovnik, moraju se odmaknuti od one 'stare slike'. One u kojoj se nasiljem podrazumijevalo samo ono što ostavlja tragove na tijelu, na primjer modrice. Danas se zlostavljanje u vezama velikim dijelom preselilo na ekrane - na Instagram, TikTok, Snapchat ili WhatsApp. Riječ je takozvanom digitalnom nasilju, ali cilj nasilnika ostao je isti: uspostaviti potpunu kontrolu i moć nad djevojkom.

Kako ti suvremeni oblici nasilja, prvenstveno nad ženama, izgledaju u praksi? Vrlo okrutno, objašnjava Salčić.

- Najčešće se susrećem s takozvanom osvetničkom pornografijom, odnosno situacijama gdje bivši ili sadašnji partner prijeti da će intimne fotografije ili videozapise djevojke poslati njezinim roditeljima, prijateljima iz razreda ili kolegama s fakulteta. Za jednu mladu osobu u tim godinama, takva prijetnja ima težinu društvene smrti, upozorava Salčić.

Suvremeni oblici nasilja nad ženama

Osim toga, dodaje psihologinja, tu je i stalno digitalno uhođenje. Partneri nerijetko zahtijevaju lozinke od profila pod izlikom dokaza ljubavi, prate lokaciju djevojke u stvarnom vremenu preko aplikacija i kontroliraju tko joj je lajkao sliku ili poslao poruku.

- Imala sam primjere gdje djevojke dobivaju stotine poruka i histeričnih poziva tijekom predavanja ili nastave ako ne odgovore u roku od nekoliko minuta. To je čisti psihološki teror koji ne prestaje ni danju ni noću, ističe Salčić.

Dodaje da je mladima danas nevjerojatno teško prepoznati 'nove oblike nasilje'. Ovoj psihologinji to je najveći izazov u svakodnevnom radu.

- Generacije s kojima radim odrasle su s mobitelom u ruci i za njih je ta stalna dostupnost i prepletenost života na mreži sa stvarnim životom nešto sasvim prirodno. Zbog toga se u tim godinama digitalna kontrola užasno lako zamijeni za veliku ljubav i strast. Djevojke iskreno znaju misliti: 'On me stalno provjerava i traži moje lozinke zato što mu je užasno stalo do mene i jer me želi zaštititi'. Problem je i u tome što ovdje nema opipljivih dokaza, pa i okolina često podbaci. Kada u obitelji ili među vršnjacima nema razumijevanja, djevojke obično dobiju površne savjete poput: 'Pa to su samo poruke na internetu, blokiraj ga, ugasi mobitel i mirna si'. Ali ugasiti mobitel za jednog studenta ili srednjoškolca znači potpuno se odsjeći od svog društvenog života, fakulteta, škole i svega što poznaje. Kada žrtva vidi da okolina ne shvaća težinu tog nevidljivog terora, ona se povlači u sebe i šuti mjesecima, misleći da pretjeruje, upozorava Salčić.

Kako prepoznati nasilje koje nije fizičko?

Kako (mlada) žena može prepoznati da je izložena nasilju unatoč tome što nema 'fizičkih posljedica'? Prema riječima stručnjakinje, najveći i najjasniji alarm je onaj unutarnji osjećaj da gubite slobodu i da se u vlastitoj vezi počinjete kretati 'kao po staklu'.

- Kada mobitel i društvene mreže prestanu biti mjesto zabave i druženja, a postanu izvor stalnog stresa i straha, tada znamo da nešto duboko nije u redu. Djevojke to najlakše mogu prepoznati po tome što osjećaju doslovan grč u želucu i paniku svaki put kada im mobitel zavibrira u džepu, jer se boje što će ih partner sada pitati i zbog čega će se ljutiti. Ako se stalno morate opravdavati zašto ste online, s kim se dopisujete ili zašto se na slici smijete, to je znak za uzbunu. Još jedan jasan pokazatelj je kada uhvatite sebe da mijenjate svoje ponašanje samo da biste izbjegle dramu - kada brišete muške prijatelje s mreža, prestajete objavljivati slike, mijenjate stil odijevanja ili se polako povlačite iz društva jer je tako 'lakše' i jer će partner tada biti miran. Ako ste izložene rečenicama poput: 'Ako me voliš, dat ćeš mi lozinku' ili 'Ako me ostaviš, svi će vidjeti tvoje slike', to nije ljubav, to je ucjena, naglašava Salčić.

Posljedice ovakvih iskustava za mentalno zdravlje mlade osobe u razvoju razorne su.

- Fizičko nasilje ima neku svoju granicu - gdje god da se događa žrtva se na neki način može skloniti ili pobjeći na sigurno mjesto. Kod digitalnog nasilja nema sigurnog prostora. Zlostavljač je kroz mobitel uvijek uz žrtvu, u njezinoj sobi, u školi ili na fakultetu, stalno prisutan, 24 sata dnevno. Živčani sustav te djevojke je u stanju neprekidne pobuđenosti. To brzo dovodi do kroničnog stresa, tjeskobe, napadaja panike, nesanice i niza poratnih tjelesnih promjena, kaže psihologinja.

'Zlostavljači su vrhunski manipulatori'

Kroz rad u savjetovalištu najviše ju rastužuje količina srama i krivnje koju te djevojke nose.

- Zlostavljači su vrhunski manipulatori i uspiju ih uvjeriti da su same krive što su im vjerovale i poslale neku sliku ili dozvolile fotografiranje. Živim i radim u Dubrovniku, u relativno maloj sredini, gdje je veoma izražen strah od posljedica za socijalni status ili akademska postignuća. Strah od toga 'što će ljudi reći', od osude roditelja ili širenja nepoželjnih i lažnih informacija među kolegama u školi ili na fakultetu, često je jači od straha za vlastiti život. To vodi u tešku depresiju, izolaciju, a nažalost, nerijetko i do suicidalnih misli jer djevojke jednostavno više ne vide izlaz, ističe Salčić.

Dodaje da je dolazak stručnjaku jednim dijelom pitanje spasa.

- Intenzivan strah i ucjena imaju tu moć da paraliziraju čovjeka - žrtva uđe u jedan mračni tunel u kojemu joj se čini da ima samo dvije opcije: ili raditi sve što nasilnik traži ili doživjeti potpunu sramotu. Mi psiholozi smo tu da upalimo svjetlo u tom tunelu. Tu smo da toj djevojci pomognemo skinuti s leđa teret nametnutog straha i srama. Pomažemo im osvijestiti da povjerenje nije krivnja, krivnja je isključivo na onome tko je to povjerenje pretvorio u oružje. Tek kada kroz razgovor razbijemo taj zid šutnje i srama, djevojka dobiva snagu da potraži zaštitu roditelja, škole i policije. Savjetovalište je tu da zaliječi ranu, ali sustav mora zaustaviti nasilnika, zaključuje Salčić.