Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe

Dragi naš čitatelju,

Prvi dan škole istovremeno može biti pun uzbuđenja, ali i stresa. Uđeš u krivi razred, shvatiš da imaš previše knjiga za nositi kući i sjedneš u klupu pokraj potpuno nepoznate osobe koju ćeš jednog dana ili voljeti ili ne podnositi.

S vremenom, novo okruženje postane svakodnevica. Naučiš kako profesori dišu, put do škole možeš proći zatvorenim očima, a u kafiću pokraj škole konobare pozdravljaš s 'bok'. I tako, uz ruksak koji te vjerno pratio svih godina, tu je i naš portal.

Bili smo uz tebe, dok si gledao imaš li dovoljno bodova za željenu srednju na našem kalkulatoru bodova, a bit ćemo uz tebe i kad će stizati rezultati s državnih matura te kad ćeš trebati izračunati bodove za upis na faks putem kalkulatora matura.

Naš zadatak je pratiti te kroz obrazovanje, vijestima koje te se tiču. A sada, i ti imaš priliku biti uz nas. Država ti za punoljetnost daje 100 eura koje moraš potrošiti do svog 19. rođendana. Taj novac ne možeš potrošiti na novu odjeću ili igrice, već na kulturu i medije.

U sklopu projekta Kooltura - Kulturna iskaznica i naš portal nudi pretplatu po cijeni od 29 eura godišnje. To ti je 2.42 eura mjesečno - manje od jedne kave mjesečno - a ne moraš se brinuti da ćeš propustiti ključne vijesti za državnu maturu i slično.

Pretplatom imaš pristup svemu što pišemo, plus sestrinskim portalima Mirovina.hr i Bauštela.hr. Aktivirati je možeš izravno kulturnom iskaznicom, u par klikova, bez da ti to dotakne džep.

Zašto je pretplata dobra opcija?

Četvrti razred srednje škole pomalo je sličan prvom. Ponovno se vraća ona mješavina uzbuđenja i stresa. Maturalac, maturalna, norijada, ali i završni radovi (za strukovne škole), učenje i polaganje državne mature, upisi na fakultet…

Za tebe pripremamo sve vijesti koje su jednom maturantu važne, a iza svakog teksta stoji novinar koji je nazvao profesora, provjerio podatak, presložio rečenicu po treći put da bude jasna i – nije je samo ubacio u umjetnu inteligenciju.

Ali ni nakon tvoje norijade - na kojoj se, u gomili ljudi, možda i susretnemo - naša misija nije gotova. Jer kada hrpu bilježnica zamijene bilješke na laptopu, i dalje ćemo se truditi obavještavati te o svim važnim događajima tijekom studiranja. Pratit ćemo promjene na fakultetima, nove studijske programe, brucošijade i sve ostalo što može utjecati na studentski život.

Tako nastavljamo pratiti tvoj put i pojavljivati se na društvenim mrežama sve dok ne diplomiraš. A onda… možda postaneš nastavnik pa nas nastaviš čitati. Možda dobiješ dijete pa zbog njega počneš provjeravati novosti iz školstva. A možda ćeš jednostavno ostati onaj koji zna gdje pronaći provjerene informacije kada ih zatreba.

Korištenje iskaznice

Isto kao što smo danas uz tebe, bili smo i uz svaku generaciju koja je posljednjih petnaest godina prošla kroz hrvatsku srednju školu. Kalkulatori, brucoški vodiči, tekstovi o maturi, ankete o profesorima - sve je to nastajalo za tebe, upravo u trenutku kada ti je trebalo.

Za aktivaciju iskaznice posjeti službenu stranicu kulturne iskaznice i prijavi se putem AAI@EduHr identiteta. Dobit ćeš pristupni kod koji upisuješ u aplikaciju Kooltura, a ako ti više odgovara, možeš odabrati i fizički bar kod u poslovnici FINA-e. Kad to riješiš pretplati se i podrži novinarstvo koje podržava tebe.