Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 8 h 30.09.2026
30. rujan 2026.
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
Dragi naš čitatelju,
Prvi dan škole istovremeno može biti pun uzbuđenja, ali i stresa. Uđeš u krivi razred, shvatiš da imaš previše knjiga za nositi kući i sjedneš u klupu pokraj potpuno nepoznate osobe koju ćeš jednog dana ili voljeti ili ne podnositi.
S vremenom, novo okruženje postane svakodnevica. Naučiš kako profesori dišu, put do škole možeš proći zatvorenim očima, a u kafiću pokraj škole konobare pozdravljaš s 'bok'. I tako, uz ruksak koji te vjerno pratio svih godina, tu je i naš portal.
Bili smo uz tebe, dok si gledao imaš li dovoljno bodova za željenu srednju na našem kalkulatoru bodova, a bit ćemo uz tebe i kad će stizati rezultati s državnih matura te kad ćeš trebati izračunati bodove za upis na faks putem kalkulatora matura.
Naš zadatak je pratiti te kroz obrazovanje, vijestima koje te se tiču. A sada, i ti imaš priliku biti uz nas. Država ti za punoljetnost daje 100 eura koje moraš potrošiti do svog 19. rođendana. Taj novac ne možeš potrošiti na novu odjeću ili igrice, već na kulturu i medije.
U sklopu projekta Kooltura - Kulturna iskaznica i naš portal nudi pretplatu po cijeni od 29 eura godišnje. To ti je 2.42 eura mjesečno - manje od jedne kave mjesečno - a ne moraš se brinuti da ćeš propustiti ključne vijesti za državnu maturu i slično.
Pretplatom imaš pristup svemu što pišemo, plus sestrinskim portalima Mirovina.hr i Bauštela.hr. Aktivirati je možeš izravno kulturnom iskaznicom, u par klikova, bez da ti to dotakne džep.
Četvrti razred srednje škole pomalo je sličan prvom. Ponovno se vraća ona mješavina uzbuđenja i stresa. Maturalac, maturalna, norijada, ali i završni radovi (za strukovne škole), učenje i polaganje državne mature, upisi na fakultet…
Za tebe pripremamo sve vijesti koje su jednom maturantu važne, a iza svakog teksta stoji novinar koji je nazvao profesora, provjerio podatak, presložio rečenicu po treći put da bude jasna i – nije je samo ubacio u umjetnu inteligenciju.
Ali ni nakon tvoje norijade - na kojoj se, u gomili ljudi, možda i susretnemo - naša misija nije gotova. Jer kada hrpu bilježnica zamijene bilješke na laptopu, i dalje ćemo se truditi obavještavati te o svim važnim događajima tijekom studiranja. Pratit ćemo promjene na fakultetima, nove studijske programe, brucošijade i sve ostalo što može utjecati na studentski život.
Tako nastavljamo pratiti tvoj put i pojavljivati se na društvenim mrežama sve dok ne diplomiraš. A onda… možda postaneš nastavnik pa nas nastaviš čitati. Možda dobiješ dijete pa zbog njega počneš provjeravati novosti iz školstva. A možda ćeš jednostavno ostati onaj koji zna gdje pronaći provjerene informacije kada ih zatreba.
Isto kao što smo danas uz tebe, bili smo i uz svaku generaciju koja je posljednjih petnaest godina prošla kroz hrvatsku srednju školu. Kalkulatori, brucoški vodiči, tekstovi o maturi, ankete o profesorima - sve je to nastajalo za tebe, upravo u trenutku kada ti je trebalo.
Za aktivaciju iskaznice posjeti službenu stranicu kulturne iskaznice i prijavi se putem AAI@EduHr identiteta. Dobit ćeš pristupni kod koji upisuješ u aplikaciju Kooltura, a ako ti više odgovara, možeš odabrati i fizički bar kod u poslovnici FINA-e. Kad to riješiš pretplati se i podrži novinarstvo koje podržava tebe.
Poznajete studenta koji pomiče granice? Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda
Svaki faks ima studente koji se posebno ističu ne samo znanjem, nego svojim zalaganjem i dodatnim trudom. Nominirajte ih za 'Studenta/icu godine'.
09:34 5 d 25.09.2026
Na faksu imate profesoricu ili profesora koji su baš odlični? Prijavite ih za nagradu
Malo je onih koji za vrijeme studiranja ne pamte one profesore koji su obilježili njihove studentske dane. Nominirajte ih za nagradu Zlatna kreda.
10:08 7 d 23.09.2026
Podijelite svoje dobro iskustvo iz prakse: Prijavite se za izlaganje na obrazovnoj konferenciji
Pozivamo sve nastavnike i profesore da se prijave kao izlagači na proslavi rođendana portala srednja.hr. Rok za prijave je 30. 9. u 23:59 sati.
10:18 8 d 22.09.2026
Pokažite im koliko vrijede: Nastavnici, prijavite kolege ili kolegice za nagradu Zlatna kreda
Nitko bolje ne prepoznaje trud i uspjehe u školi od vas koji ste svakodnevno u sustavu. Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda.
10:38 9 d 21.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 14 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 16 d 14.09.2026
Sutra nema izostajanja s nastave: U Zagrebu krenuli tramvaji i autobusi
Štrajk radnika ZET-a i Čistoće Županijski je sud proglasio nelegalnim, a u večernjim satima tramvaji i autobusi počeli su voziti.
19:12 28.183333333333 min 30.09.2026
Zbog štrajka ZET-a više od 120 učenika ove škole na nastavu došlo biciklom: Pogledajte prizore
Riječ je o školi u kojoj se već više od deset godina provodi projekt Biciklom u školu (BUŠ), za što obnovili certifikat 'Prijatelji bicikliranja'.
14:45 4 h 30.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 16 d 14.09.2026
Odlazak Tomaševićevog suradnika zaduženog za obrazovanje: Otkrio kamo ide
Luka Juroš više nije pročelnik za obrazovanje u Gradu Zagrebu. Vraća se na svoj stari posao u Europsku komisiju.
14:41 4 h 30.09.2026
Ispovijest brucošice: 'Tek sam došla u Zagreb i dogodio se štrajk. Pitam se gdje su građani'
Brucošicu koja je tek stigla u Zagreb štrajk ZET-a izuzetno je pogodio. U pismu poslanom našoj redakciji priznaje da se našla u zahtjevnoj situaciji.
10:05 9 h 30.09.2026
Štrajk u ZET-u se nastavlja, što će biti s izostancima učenika? Tomašević ima poruku za škole
ZET-ov štrajk i dalje paralizira Zagreb, a Grad najavljuje nove preporuke školama ako problemi s prijevozom potraju.
16:25 1 d 29.09.2026
Štrajk otvara pitanje online nastave: Što o tome kaže zakon?
Zakon o odgoju i obrazovanju propisuje da je moguće organiziranje nastave na daljinu u izvanrednim situacijama.
15:05 1 d 29.09.2026
Zagreb protiv 'samovolje' investitora: Donesena tri nova UPU-a, a jedan drugi plan mogao bi biti i važniji
UPU je provedbeni prostorni plan lokalne razine kojim se detaljnije uređuju uvjeti građenja. Zagreb ih izrađuje da se zaštiti od kaotične gradnje.
16:04 3 h 30.09.2026
Redakcijski podcast: Secirali smo Maksimir, komunikacija je od starta bila loša, navijači nisu dobili što žele
U novom podcastu smo analizirali novi Maksimir, njegovu prezentaciju, razdvojene tribine, urbanizam i ono što slijedi.
16:03 3 h 30.09.2026
Radnici ZET-a i Holdinga imaju poseban mirovinski fond: Evo koliko su dobili od države
Zagrebački holding i država uplaćuju stotine tisuća eura u fond radnika grupacije za mirovine iz trećeg stupa, uključujući one u Čistoći i ZET-u.
16:38 3 h 30.09.2026
SU o zaštićenim najmoprimcima: 'U 368 stanova prihvatili su novac i napustili stan'
Status zaštićenih najmoprimaca trebao bi se riješiti do 2030. godine. U 368 stanova stanari su prihvatili novac, kažu iz SU-a, i napustili stan.
16:30 3 h 30.09.2026