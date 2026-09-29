Štrajk otvara pitanje online nastave: Što o tome kaže zakon?

Zakon o odgoju i obrazovanju propisuje da je moguće organiziranje nastave na daljinu u izvanrednim situacijama.

Ako se štrajk djelatnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) nastavi i nakon srijede, roditelji više neće moći opravdavati izostanke. Naime, roditelj djetetu može opravdati izostanke do tri dana uzastopno. Ako neko dijete nije bilo u školi u ponedjeljak i utorak niti neće u srijedu, u četvrtak roditelj više nema mogućnosti opravdavanja.

'Nastava na daljinu može se izvoditi uz suglasnost osnivača na temelju prethodne suglasnosti ministra'

Zato se postavlja pitanje hoće li nastavu trebati prebaciti na daljinu, odnosno online. Zakon o odgoju i obrazovanju propisuje da se u izvanrednim okolnostima, kada nije moguće izvođenje nastave u školi, škola može za sve učenike ili dio učenika određenih razrednih odjela izvoditi nastavu na daljinu. Dakle, škola ima tu mogućnost, ali treba ishoditi suglasnosti.

- Nastava na daljinu može se izvoditi uz suglasnost osnivača na temelju prethodne suglasnosti ministra, objašnjeno je, što znači da suglasnosti moraju dati osnivač Grad Zagreb i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Jedna škola prošle godine prešla u online nastavu

Iskustvo online nastave učenicima je dobro znano iz razdoblja koronavirusa. Od drugih, recentnih situacija, Osnovna škola Fažana u rujnu 2025. godine prešla je na online nastavu. Radilo se o tome da je voda oštetila zgradu pa se škola prebacila na online nastavu do stjecanja uvjeta za sigurno održavanja nastave. U odluci Ministarstva obrazovanja tada je stajalo da su zaprimili molbu Istarske županije za privremeno održavanje online nastave u Osnovnoj školi Fažana te su dali svoju suglasnost.

Podsjetimo, Zlatko Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu, za Radio Sljeme kazao je kako čekaju Ministarstvo da se oglasi što će biti s opravdavanjima izostanka ako se štrajk nastavi duže od tri dana. Kazao je i da će Ministarstvo morati odlučiti hoće li se prebaciti na online nastavu ili materijale slati djeci preko maila.