Bajs oborio rekord, znate li da ga se može rezervirati? 'Zasad sam ga uspjela naći samo tri puta'

Studentica Dora rekla nam je da 'bajsira' do faksa, ali da ponekad ne može naći raspoloživi bicikl, dok Evi to nije praktično zbog navigacije.

Štrajk djelatnika ZET-a glavna je tema ovih dana. Unatoč tome što štrajkaju gotovo svi vozači, a u utorak su tijekom dana vozili tek jedna sedamnaestica i jedna jedanaestica, u Zagrebu nije došlo do prometnog kolapsa. Kako su nam rekli s Arhitektonskog i Veterinarskog fakulteta, ne bilježe veći broj izostanaka, a kašnjenja na nastavu će opravdavati. Više o tome pročitajte ovdje.

Jedan od čimbenika kojima je spriječen prometni kolaps jest i to što se velik broj građana odlučio na posao, u školu ili na fakultet doći biciklom. Osim onih koji voze vlastiti bicikl, puno građana koristilo je i gradske Bajs bicikle tvrtke Nextbike. Iz tvrtke su izvijestili da su u ponedjeljak samo do 8 sati zabilježili čak 4.000 najmova, što je 168 posto više nego u istom razdoblju uobičajenog radnog dana. Među onima koji Bajsom dolaze na faks je i brucošica Dora.

- Bajsiram do faksa, no zasad sam uspjela naći Bajs samo tri puta, tako da sam morala i hodati. Nisam znala da postoji opcija rezerviranja Bajsa. Iskreno, to mi je sve novo jer sam tek došla studirati u Zagreb. Stanice nedostaju svugdje, rekla nam je Dora.

Što znači Bajs rezervacija?

Naime, Nextbikeova aplikacija nudi opciju rezervacije bicikla. Jednostavno je i brzo: trebate samo otvoriti kartu u aplikaciji, kliknuti na željenu Bajs stanicu i odabrati vrstu bicikla koju želite. Rezervacija ne jamči specifičan bicikl, već osigurava da na stanici bude osiguran najmanje traženi broj bicikala. Rezervacija traje najviše 10 minuta, a ako je otkažete ili ne preuzmete bicikl na vrijeme, morate platiti naknadu.

Tijekom ponedjeljka građani su odvozili ukupno 10.386 vožnji Bajsom, dok su tjedan prije toga, usporedbe radi, odvozili 4958 vožnji, što je povećanje od 109 posto. Bajs se time pokazao kao dobra alternativa javnom prijevozu, pogotovo u trenucima kad tramvaji i autobusi nisu dostupni.

'To mi nije baš praktično'

Međutim, vožnja biciklom ne odgovara svim studentima. Brucošica Eva rekla nam je da joj nije praktično voziti se na fakultet biciklom jer još donekle ne zna put do fakulteta pa mora gledati navigaciju na mobitelu.

- Trebala bih imati mobitel u ruci dok vozim, a to mi nije baš praktično. Ako još neke stvari nosim sa sobom, poput jakne ako idem popodne doma, onda mi sigurno nije zgodno, pojasnila je Eva zašto joj ne odgovara ovo prijevozno sredstvo.