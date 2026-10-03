Škole mogu pokupiti kaznu do 1.320 eura: U jednom slučaju plaća i roditelj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo je izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u 2023. godini uvesti novčane kazne za nastavnike, ako se utvrdi njihova osobna odgovornost. Konkretno, prijedlog je bio da bi bili kažnjeni iznosom od 200 do 500 eura, primjerice, ako nastavnici ne provode postupke ocjenjivanja i vrednovanja učenika na temelju Pravilnika o vrednovanju ili ne provode izricanje pedagoških mjera. No, nakon niza negativnih komentara u javnom savjetovanju Ministarstvo je od te ideje odustalo.

Između 660 i 1.320 eura kazne ako se škola ne pridržava odluke o upisima

Ipak, sam Zakon o odgoju i obrazovanju predviđa novčane kazne za škole i ravnatelje ako krše zakon. Predviđene kazne za škole jesu od 660 do 1.320 eura.

Kazna u okvirima tih iznosa može se dobiti ako se škola ne pridržava odluke o upisu. Radi se o odredbama da se redoviti učenici u prvi razred srednje škole upisuju do navršenih 17 godina, da se upisi u prve razrede srednjih škola provode putem Nacionalnog informacijskog sustava, da konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima izrađuje Ministarstvo, a da se natječaj za upis objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača. Ako se nešto od ovog prekrši, novčanom kaznom od 260 do 660 eura može biti kažnjen i ravnatelj, odnosno odgovorna osoba u školi.