Štrajk u ZET-u se nastavlja, što će biti s izostancima učenika? Tomašević ima poruku za škole

Jutros je na ulicama Zagreba bilo 16 posto automobila više u odnosu na protekli utorak, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. U glavnom gradu i dalje traje štrajk, među ostalim i djelatnika ZET-a, zbog kojeg je gotovo u potpunosti obustavljen javni prijevoz. Putnike su prevozila dva tramvaja, što utječe i na dolaske na nastavu, kako učenika, tako i studenata.

Moguće nove upute za škole

Tomašević moli građane da se, dok štrajk traje, povezu u automobilu s poznanicima te da, kada vide stariju osobu koja pješači na ulici, ponude prijevoz tako da 'ova situacija bude što podnošljivija'. Odgovarajući na pitanja novinara o opravdavanju izostanaka učenika, Tomašević je rekao:

- Imamo tu postupanja i u koordinaciji smo sa školama. Jučer ni nije bilo nekih velikih kašnjenja osim nekoliko škola. Ukoliko ova situacija potraje, onda ćemo imati drugačije preporuke od ovih koje smo dali. Bile su vezane za to da ukoliko učenici izostanu, a to roditelji opravdaju, onda će, naravno, i škola to napraviti, rekao je Tomašević.

Podsjetimo, ovo je već drugi dan štrajka, srijeda će biti treći, a prema Pravilniku ministarstva, roditelji školarcima mogu opravdati najviše tri uzastopna dana izostanaka. Ovdje smo objasnili u kojim je slučajevima zakonom dozvoljen prelazak na nastavu na daljinu, što je jedno od otvorenih pitanja. Srednja.hr je Ministarstvu obrazovanja postavila upit oko toga je li koja škola zatražila prelazak na online nastavu te hoće li zbog štrajka prijevoznika slati neke preporuke školama. Ako i kada nam pristigne odgovor, o njemu ćemo pravodobno izvijestiti čitatelje.

Šef ZET-a: 'Nema naplate karata za ovo što vozi'

Tomašević se u uvodu konferencije za medije obratio i radnicima u štrajku, kazavši da je ponuda grada i dalje na stolu. Sud je ranije danas odlučivao o privremenoj mjeri obustave štrajka do sutrašnje konačne presude o tome je li štrajk zakonit. Zahtjev za privremenom obustavom štrajka je odbijen. Tomašević je rekao i kako je u tijeku arbitraža u Holdingu, no da ona u ZET-u još nije niti počela, a sindikat ZET-a optužio je za odugovlačenje u procesu imenovanja arbitra.

- Nema nikakvog razloga da arbitraža u ZET-u još nije ni počela, a kamoli da se čeka prijedlog arbitra od strane sindikata, rekao je Tomašević nakon iznošenja kronologije u tom procesu.

Rekao je i da je ključno da se definiraju nužne usluge, a onda bi one mogle funkcionirati jer onda ne bismo imali dva tramvaja na ulici, nego neki minimalni broj. Što se tiče 'cvikanja' karata u tramvajima i autobusima koji voze, iz Uprave ZET-a tvrde da nema naplate.

- U ZET-u nema naplate karata za ovo što vozi, čak su i sustavi isključeni, nema brige oko toga, rekao je predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.

Što će biti s prijevozom ako se štrajk nastavi? 'Imamo par scenarija'

Novinari su pitali Tomaševića i što će biti s prijevozom građana ako se ne postigne dogovor.

- Imamo par scenarija pa ćete onda vidjeti. Ne mogu sve stvari odmah reći ovako unaprijed. Ovo je situacija kakve u Zagrebu nije bilo 90 godina, da je u potpunosti obustavljen javni prijevoz. To se nikome nije dogodilo i potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60 posto u tri godine, rekao je Tomašević.

Za sada nema najave novog sastanka sa sindikatima, a novinari su Tomaševića pitali i kada bi do toga moglo doći.

- Kada će se početi onoga što kaže zakon, a to je da rade nužne usluge. Mi možemo razgovarati u dobroj vjeri, ali ako ste krenuli u štrajk da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera. Naravno da je svaki štrajk ometanje, ali ne ovakvo, ovakvo ometanje nije dozvoljeno ni policajcima ni liječnicima i ne bi se smjelo događati ni u javnom prijevozu, poručio je Tomašević.