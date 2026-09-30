Zbog štrajka ZET-a više od 120 učenika ove škole na nastavu došlo biciklom: Pogledajte prizore

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30. rujan 2026.
Riječ je o školi u kojoj se već više od deset godina provodi projekt Biciklom u školu (BUŠ), za što obnovili certifikat 'Prijatelji bicikliranja'.
Štrajk većine radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) primorao je brojne učenike i djelatnike da se snađu po pitanju dolaska u školu. Oni iz I. gimnazije jasno su pokazali koji je njihov najdraži način - na dva kotača.
- Iako mnogi dolaze u školu biciklom pod 'normalno', štrajk ZET-ovih djelatnika bio je okidač da preko 120 učenika ovih dana odluči do škole doći biciklom. Tako treba, neka tako bude i dalje, napisali su iz škole.
Dodajmo da je riječ o školi u kojoj se već više od deset godina provodi projekt Biciklom u školu (BUŠ), za što su po drugi put obnovili certifikat 'Prijatelji bicikliranja'.
- I dalje bilježimo dolaske u školu biciklom kroz 50 dana u godini i provodimo Dan zimskog bicikliranja u veljači. Na kraju školske godine nagrađujemo najuspješnije u projektu. Glavna nagrada je bicikl za pobjednika, a nagrađujemo još 10-15 najuspješnijih u projektu, ispričala nam je u travnju nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture Meri Matušan.
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