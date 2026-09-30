Ispovijest brucošice: 'Tek sam došla u Zagreb i dogodio se štrajk. Pitam se gdje su građani'

Novi studenti iz raznih dijelova Hrvatske stigli su ovaj tjedan u Zagreb. Dočekao ih je hladan tuš - javni prijevoz tramvaja i autobusa, po čemu je Zagreb kao glavni grad mnogima poznat, obustavljen je zbog štrajka djelatnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET). Time im je prvo kretanje gradom koji ne poznaju znatno otežano. Brucošica, koja želi ostati anonimna, u svom pismu naglašava kako Zagreb ne poznaje te se pokušava snaći pa ju je trenutačna situacija sa štrajkom izuzetno pogodila. Njezino pismo u nastavku prenosimo u cijelosti:

'Gdje su u cijeloj ovoj priči građani koji ovise o javnom prijevozu?'

Tek sam krenula na fakultet u Zagrebu i još uvijek se pokušavam snaći u potpuno novom gradu. Ne poznajem Zagreb, ne znam sve rute, još učim kojim tramvajem i autobusom kamo mogu doći i gdje trebam presjesti. I upravo sada, na početku svega toga, dogodio se štrajk ZET-a. Naravno da podržavam radnike u borbi za bolje plaće i bolje uvjete rada. Svatko tko radi zaslužuje biti pošteno plaćen i imati dostojanstvene uvjete. Ali istovremeno se pitam - gdje su u cijeloj ovoj priči građani koji ovise o javnom prijevozu?



Ako je meni, kao mladoj osobi koja tek upoznaje grad, teško organizirati dan bez tramvaja i autobusa, kako je tek nekome tko je u ponedjeljak prvi put krenuo na fakultet? Kako je učenicima koji svakodnevno moraju putovati u školu? Kako je djeci koja moraju kilometre pješačiti? Kako je starijim osobama koje moraju na liječničke preglede, roditeljima s djecom, ljudima koji rade u smjenama ili onima koji jednostavno nemaju automobil? Već sam se osobno uvjerila koliko promet u Zagrebu može biti kaotičan i bez ovakvih situacija. Automobili trube, biciklisti prolaze između ljudi i vozila, gužve su ogromne, a grad se na nekim mjestima doslovno guši u prometu i otpadu. Kada nema javnog prijevoza, sve to postaje još teže.

'Umjesto da vrijeme prije i poslije fakulteta iskoristim za učenje i odmor, moram planirati kako ću doći do fakulteta'

Znam da će netko reći: 'Pa možeš pješke.' Naravno da mogu, ali to nije isto. Kao studentica prve godine, već se moram probuditi dovoljno rano, spremiti se za fakultet, pronaći najbolju rutu, pratiti kartu na mobitelu i razmišljati hoću li zakasniti ili stići prerano. Umjesto da vrijeme prije i poslije fakulteta iskoristim za učenje i odmor, moram planirati kako ću doći do fakulteta i kako ću se vratiti u studentski dom. Ako bih svaki dan trebala sat i pol hodati do doma, po mraku, nakon cijelog dana na fakultetu, vrlo brzo bih došla do toga da više nisam sposobna ni učiti ni normalno funkcionirati.

A onda se pitam - kako je tek ljudima koji to ne mogu ni fizički? I zato mi je žao što se u cijeloj ovoj situaciji često zaboravlja na građane. Razumijem ZET-ove radnike i ne osporavam im pravo da se bore za ono što smatraju pravednim. Ali i građani imaju pravo na javni prijevoz koji im omogućuje da dođu na posao, fakultet, u školu ili liječniku.

Posebno mi je teško gledati ovu situaciju iz perspektive zdravstvenih radnika. Hitna pomoć, medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici svakodnevno rade posao u kojem nema jednostavnog 'odradim svoje i idem kući'. Medicinske sestre rade smjene od osam ili dvanaest sati, odgovaraju za druge ljude, rade noću, vikendima i blagdanima, a njihov posao nosi ogromnu odgovornost. I upravo zbog toga se pitam zašto se u ovakvim raspravama tako često zaboravlja na ljude čiji je rad također neophodan, a čiji su uvjeti rada i plaće daleko od idealnih.

Ne pišem ovo zato što mislim da ZET-ovi radnici ne zaslužuju bolje uvjete. Pišem jer mislim da se, dok se borimo za prava jedne skupine, ne smije zaboraviti koliko posljedice te borbe mogu pogoditi druge. ZET-ovci, možda ste ovim štrajkom htjeli poslati poruku svom poslodavcu. Ali poslali ste je i građanima - ljudima koji žive, rade, studiraju i odrastaju u ovom gradu i koji ovise o vama. I zato bih voljela da se, barem na trenutak, sjetimo i njih.