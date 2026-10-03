Djeca odbijaju ići na školski WC, a neki nose papir od kuće: Pitali smo gradove što se događa

Nastavno na članak o nestašici toalet papira, sapuna i ubrusa u nekim školama u Hrvatskoj, nekoliko gradova upitali smo koliko novca izdvajaju za ove higijenske potrepštine u školama. Gradovi su uglavnom osnivači osnovnih škola. Podsjetimo, roditelji se pitaju kako je nestašica moguća u 2026. godini. Kako su nam ispričali, njihova djeca odbijaju ići na toalet u školi 'jer se nemaju čime obrisati', a od roditelja traže i da im kupe vlažne maramice kako bi njima mogli 'oprati' ruke. Neki u školu nose čak i toalet papir.

Grad Rijeka: 'Osnivač prepoznaje potrebu'

Grad Rijeka osnovnim školama osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode, na kontu objedinjenih usluga 'Uredski materijal i ostali materijalni rashodi'. Za 2026. godinu planirano je ukupno 277.430 eura, od čega je do danas ostvareno 194.029,12 eura.

- Važno je naglasiti da se iz tog iznosa ne financiraju isključivo higijenske potrepštine, već i uredski materijal, toneri, stručna literatura, toaletni papir, papirnati ubrusi, sredstva za čišćenje, rukavice i drugi materijali potrebni za redovno funkcioniranje škola, stoga je teško precizirati točan iznos za higijenske potrepštine. Međutim, ono što želimo vrlo jasno naglasiti jest da osnovne higijenske potrepštine u školama moraju biti standard, a ne pitanje luksuza. Grad kao osnivač osigurava sredstva, dok škole, odnosno ravnatelji, odgovorno upravljaju tim sredstvima i svakodnevnim funkcioniranjem ustanove, rekli su iz Grada Rijeke za srednja.hr.

Ako se u pojedinoj školi pokaže da postoje dodatne potrebe i da raspoloživa sredstva nisu dovoljna za osiguravanje osnovnih higijenskih uvjeta, dodali su, osnivač takvu potrebu 'apsolutno prepoznaje i spreman je osigurati, odnosno nadomjestiti potrebna sredstva'.

- Ne želimo situaciju u kojoj će se odgovornost prebacivati između škole i osnivača, a učenici ostati bez osnovnih potrepština. Ako postoji stvarna potreba, ona mora biti prepoznata i riješena. Što se tiče propisa, postojeći pedagoški standard propisuje minimalne uvjete vezane uz školske sanitarne prostore, njihov broj i opremljenost, ali ne propisuje konkretnu količinu toaletnog papira, sapuna ili ubrusa po učeniku. Naš cilj zato nije samo zadovoljiti formalni minimum, nego podići standard riječkih škola. To znači ulagati u nove škole, ali istodobno i u postojeće objekte, njihovu opremu, održavanje i sve ono što učenicima omogućuje kvalitetan i dostojanstven boravak u školi, zaključili su iz Grada Rijeke.

Što kažu iz Grada Zagreba?

Iz Grada Zagreba pak kažu da školama osiguravaju 'značajna sredstva za materijalne i druge rashode, uključujući nabavu potrošnog higijenskog materijala poput toaletnog papira, sapuna, sredstava za čišćenje, papirnatih ubrusa i drugih potrepština'. Sredstva za materijalne troškove školama se doznačavaju prema, kako kažu, objektivnim kriterijima - broju učenika, razrednih odjela, školskih objekata i drugim pokazateljima koji utječu na troškove poslovanja.

- U odnosu na 2021. godinu, navedena su sredstva povećana za gotovo 250 posto te su dostatna za redovito podmirivanje potreba, uključujući osiguravanje higijenskih i drugih potrepština. Štoviše, s ciljem dodatnog umanjenja troškova školama, Grad Zagreb proveo je objedinjeni postupak nabave za nabavu papirne konfekcije za higijenske potrebe (papirnati ubrusi, wc papir i slično), sredstava za čišćenje te papira za ispis za sve odgojno-obrazovne ustanove, čime su osigurani najmanji mogući troškovi nabave i isporuke istih školama, navode iz Grada Zagreba.

Dodaju da je osiguravanje dovoljne količine potrošnog materijala u nadležnosti škole koja raspolaže dodijeljenim sredstvima i odgovorna je za njihovo namjensko korištenje.

- Grad Zagreb kao osnivač kontinuirano osigurava potrebna sredstva te na sastancima s ravnateljima ustanova posebno naglašava obvezu održavanja primjerenih higijenskih standarda i osiguravanja osnovnih uvjeta za boravak učenika i zaposlenika u školama. U slučaju specifičnih okolnosti ili izvanrednih potreba, škole su pozvane bez odgode obratiti se Gradskom uredu, zaključuju iz Grada Zagreba.

Split: 'Škole prate stanje zaliha'

O sredstvima za higijenske potrepštine u školama upitali smo i Grad Split. Kako kažu, redovna programska djelatnost škola, u okviru koje se financiraju i higijenske potrebe osnovnih škola, financira se iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna. Temelj za financiranje je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, koju se donosi za svake godine.

- Sredstva namijenjena za higijenske potrebe raspoređuju se po školama, koje prate stanje zaliha te, sukladno svojim potrebama, provode nabavu potrošnog materijala. Grad Split, kao osnivač osnovnih škola, osigurava sredstva sukladno propisanim kriterijima. Za planiranje potrebnih količina, provedbu nabave, praćenje potrošnje i osiguravanje redovite dostupnosti higijenskih potrepština u sanitarnim prostorima odgovorna je škola. Ravnatelj je odgovoran za poslovanje škole, provedbu financijskog plana te organizaciju rada i uvjete u kojima borave učenici i zaposlenici. Stoga je potrebno da se raspoloživa sredstva planiraju i koriste racionalno, uz pravodobnu nabavu potrebnih potrepština, objašnjavaju iz Grada Splita.

U slučaju potrebe za dodatnim sredstvima za higijenske potrebe, dodaju, Grad Split osigurava sredstva, odnosno razmatra zahtjeve škola za dodatnim financiranjem, u skladu s važećim propisima i raspoloživim proračunskim sredstvima. Prema informacijama kojima Grad Split raspolaže, tvrde, do sada nije bilo pritužbi povezanih s ovom tematikom.

Dodajmo da smo proveli i anketu u kojoj su sudjelovala 103 ispitanika. Na pitanje 'ima li u toaletima vaše škole sapuna i WC papira', 41,75 posto ispitanika odgovorilo je da 'nema ni sapuna ni toaletnog papira'. Nadalje, 3,88 posto ispitanika navelo je da ima samo sapuna te isto toliko da ima samo toalet papira. Više od polovice ispitanika, 50,49 posto, odgovorilo je da uvijek ima i sapuna i toaletnog papira.