Sutra nema izostajanja s nastave: U Zagrebu krenuli tramvaji i autobusi

Djeca i studenti ovih su dana do škola i fakulteta morali biciklirati ili su ih vozili roditelji, međutim u četvrtak će do destinacije ponovno moći ići javnim prijevozom. Iz tramvajskih spremišta upravo izašli tramvaji i autobusi, što je i vidljivo u aplikacijama za praćenje javnog prijevoza u Zagrebu.

Štrajk stavljen u mirovanje, čeka se još jedna odluka suda

Na Remizi je održana i konferencija za medije nakon što je sud proglasio štrajk nezakonitim. Sindikalna strana smatra da je presuda nezakonita te da je štajk zakonit. Kako prenosi Jutarnji list, Dražen Jović iz sindikata ZET-a izjavio je da se štrajk ZET-ovih radnika privremeno stavlja u mirovanje, nakon što su sindikati odlučili u interesu građana i radnika pričekati odluku Vrhovnog suda.

- Negdje za dvadesetak dana očekujemo presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sada ulaziti u formalno-pravne razloge, međutim, u interesu građana i ovih radnika ovdje odlučili smo da se privremeno štrajk zaustavi, rekao je Jović, prenosi Jutarnji.

I ranije ove srijede gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se radnici vraćaju na radna mjesta.

- Radnici se vraćaju na posao, a što se tiče odvoza otpada, ta usluga je već krenula. Što se tiče javnog prijevoza, uskoro će krenuti, čim se tehnički uvjeti za to stvore, to će biti vrlo skoro. I javni prijevoz će isto tako funkcionirati, rekao je Tomašević na konferenciji za medije.

Nakon jučerašnjeg odbijanja privremene zabrane štrajka, Županijski sud u Zagrebu danas je ipak odlučio da je štrajk djelatnika Čistoće i ZET-a nezakonito organiziran. Komunalci su se vratili na posao u drugoj smjeni, a prema odluci Županijskog suda, iako sindikati imaju pravo žalbe na presudu, na rad se moraju vratiti i djelatnici ZET-a.

'Želim zahvaliti svim građanima na suradnji'

Rok za žalbu na današnju odluku je 15 dana, a Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od pet dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je da je u obje presude ključno bilo to što su sindikalni lideri krenuli u potpuni štrajk, a nisu bili definirani takozvani minimalni poslovi koji se moraju obavljati da se ne bi ugrozila sigurnost i zdravlje građana.

- Prije svega želim zahvaliti svim građanima na suradnji, odgovornosti, solidarnosti. Svima vama koji ste slušali preporuke, suzdržavali se od odlaganja otpada, povezli susjede, kolege svojim automobilom, koji ste pružili pomož neznancima na ulici koje ste vidjeli da pješače. Od srca vam zahvaljujem, rekao je Tomašević na konferenciji za medije, zamolivši građane da se prema svim radnicima odnose s punim poštovanjem.

Tomašević je najavio i mogućnost nekog oblika kompenzacije za građane zbog toga što tri dana javni prijevoz nije bio dostupan.

- Tu ćemo vidjeti što pravno možemo poduzeti s obzirom na to da nije bilo nikakve usluge i da to ne možemo retroaktivno kompenzirati kao s odvozom otpada tako da ćemo vidjeti kako tu možemo biti pravični i kompenzirati građanima, rekao je Tomašević.

Kako funkcionira obrazovanje u Zagrebu?

Iako se očekivalo da će totalni štrajk radnika u ZET-u izazvati prometni kolaps, to se nije dogodilo. Na fakultetima s kojima smo razgovarali u utorak nastava se provodila normalno, bez većih kašnjenja. U nekim školama pak na nastavi izostajalo je i po 20 posto učenika, međutim situacija se jako razlikovala od škole do škole.

Bez tramvaja i autobusa, pokazalo se da je Bajs iskoristiva alternativa za javni prijevoz te je u ponedjeljak doživio svoj rekordan dan, o čemu više možete pročitati ovdje.