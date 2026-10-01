Poznato kako će izgledati nacionalni ispiti za četvrtaše i osmaše u 2027.

Svi osmaši u Hrvatskoj od 2023. godine pišu nacionalne ispite, a svi četvrtaši od 2024. godine. Tako će biti i u ovoj školskoj godini. Već su poznati datumi.

Konkretno, učenici četvrtoga razreda pisat će nacionalne ispite od 1. do 5. ožujka i to iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Prirode i društva, Prirodoslovlja i Društva i zajednice. Predmet Prirodoslovlja novina je na nacionalnim ispitima, a uvodi se zbog cjelodnevne škole. Učenici osmog razreda od 8. do 24. ožujka pisat će Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematiku, Biologiju, Fiziku, Kemiju, Geografiju i Povijest. Prema posljednjim informacijama nacionalni ispiti neće se vrednovati za upis u srednje škole.

Šef ispita: 'Rezultati nacionalnih ispita bit će vrijedna povratna informacija'

Sada su za sve ispite objavljeni vodiči i upute. Učenici za svaki predmet mogu pronaći sadržaj ispita, strukturu ispita, primjere zadataka i ciljeve ispitivanja. Konkretno, tu su informacije što učenik mora znati i razumjeti kako bi postigao uspjeh u ispitu, broj i vrsta zadataka, trajanje ispita i primjeri zadataka prema vrstama zadataka koji će biti primijenjeni u ispitima.

- Cilj je nacionalnih ispita, koji se provode u gotovo svim zemljama Europske unije i našemu okruženju, utvrditi temeljna znanja i kompetencije učenika na kraju osnovnoškolskoga obrazovanja. Svi će učenici osmoga razreda pisati standardizirane ispite pod istim uvjetima kako bi se utvrdila njihova postignuća. Učenici četvrtoga razreda pod istim će uvjetima provedbe pisati spomenute ispite kako bi se realno utvrdila njihova postignuća. Rezultati nacionalnih ispita bit će vrijedna povratna informacija učenicima, njihovim roditeljima, učiteljima, ravnateljima škola, ali i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih te svim drugim nacionalnim obrazovnim institucijama. Ispiti su usklađeni s kurikulumima pojedinih nastavnih predmeta za osnovne škole, objasnio je u vodiču Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) odakle provode nacionalne ispite, te je ujedno zahvalio svim obrazovnim djelatnicima koji pridonose uspješnoj provedbi nacionalnih ispita.

Vodiči za osmi razred

Pogledajmo kako će izgledati neki od predmeta na nacionalnim ispitima osmog razreda. Na Hrvatskom jeziku ispituju se tri dijela: čitanje (čitanje književnog teksta i čitanje obavijesnog teksta), hrvatski jezik i pisanje gdje učenik piše tekstove trodijelne strukture u skladu s temom. Moguće forme pisanja jesu izvješće, komentar, obavijest, pismo, portret ili vijest. Ukupno je 47 zadataka koji donose 70 bodova. Ispit traje 180 minuta.

Na Matematici ispituju se brojevi, algebra i funkcije, oblik i prostor, mjerenje te podatci, statistika i vjerojatnost. Ispit ima 35 zadataka koji nose 45 bodova. Zadatci su višestrukog izbora, kratkog odgovora i produženog odgovora. Ispit traje 90 minuta.

Ispit iz Engleskog jezika sastoji se od čitanja, slušanja i pisanja strukturiranog teksta od najmanje sto riječi. Ukupno ima 31 zadatak i 50 bodova. Trajanje ispita približno je 105 minuta.

U nastavku možete pogledati cijeli vodič za nacionalne ispite za osmi razred. U njemu su u detalje objašnjeni detalji svih predmeta. Napomena: ako vam dokument u nastavku nije vidljiv, osvježite stranicu.

Vodiči za četvrti razred

Kako će izgledati nacionalni ispiti u četvrtom razredu? Na Hrvatskom jeziku ispituju se čitanje (čitanje književnog teksta, čitanje obavijesnog teksta), hrvatski jezik i pisanje jednostavnog teksta u skladu s temom, poput opisa predmeta ili lika, pisma, pisanog sastavka ili izvješća. Ispit sadrži ukupno 35 zadataka i donosi ukupno 52 boda. Nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika traje ukupno 150 minuta.

Ispit iz Matematike ispituje područja brojeva, algebre i funkcije, oblik i prostor, mjerenje te podatke, statistiku i vjerojatnost. Ukupno je 30 zadataka koji donose 32 bodova. Zadatci su višestrukog izbora, kratkog odgovora i produženog odgovora. Nacionalni ispit iz Matematike traje 75 minuta.

Na Prirodi i društvu traži se znanje iz organiziranosti svijeta oko nas, promjena i odnosa, pojedinca i društva te energije. Sadrži 30 zadataka koji nose 30 bodova. Ispit iz Prirode i društva traje 60 minuta. Zadatci su višestrukog izbora te kratkog odgovora i dopunjavanja.

U nastavku možete pogledati cijeli vodič za nacionalne ispite za četvrti razred. U njemu su u detalje objašnjeni detalji svih predmeta. Napomena: ako vam dokument u nastavku nije vidljiv, osvježite stranicu.