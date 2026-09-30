Odlazak Tomaševićevog suradnika zaduženog za obrazovanje: Otkrio kamo ide

Grad Zagreb otkrio koje su škole i vrtići sljedeći na redu za gradnju i obnovu
Iz Grada Zagreba poručuju da su od 2021. do danas u škole i vrtiće ukupno uložili pola milijarde eura. Otkrili su nam i sljedeće planove.
15:39 21 d 09.09.2026
30. rujan 2026.
Luka Juroš više nije pročelnik za obrazovanje u Gradu Zagrebu. Vraća se na svoj stari posao u Europsku komisiju.
Novim pročelnikom Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade u Gradu Zagrebu početkom rujna imenovan je Krešimir Makvić, dotadašnji zaposlenik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Naime, pročelniku Luki Jurošu istekao je mandat i na novi natječaj više se nije javio.
Juroš je svoje razloge sada otkrio na društvenim mrežama. Vraća se na posao u Europsku komisiju gdje je uzeo dopust. Kaže kako je svjestan da u Gradu preostaje još puno posla. No, ističe kako je njemu mandat završen pa je vrijeme da palici preuzmu drugi.
- Protekle su četiri godine bile iznimna čast i privilegija i zahvalan sam na povjerenju koje su mi ukazali gradonačelnik Tomašević i zamjenici Dolenec i Korlaet. Kad sam u 2022. odlučivao da ću uzeti dopust iz Europske komisije, htio sam pokazati da možemo drukčije. Da je moguće imati javnu upravu koja je profesionalna, odgovorna i koju vodi primarno javni interes. Da svaki građanin ima jednak pristup javnim resursima. Zajedno s timom iz Gradskoga ureda, mislim da smo to i ostvarili. (...) Ja se vraćam u Europsku komisiju i veselim novim izazovima - stay tuned, napisao je Juroš u javnoj objavi na svom Facebook profilu.
Raspisao je neke od poteza koje su napravili u njegovom mandatu. Kaže, Grad Zagreb prvi put u povijesti ima mjesto u vrtiću za svako dijete, pripremili su 55 projekata izgradnje i proširenja vrtića i škola vrijednih 500 milijuna eura od čega će se 370 milijuna povući iz EU fondova. Obnovili su nakon potresa sve osnovne škole i većinu srednjih škola, postavili temelj da prvi put u povijesti sve osnovne škole u Zagrebu mogu raditi u jednoj smjeni, podigli kapacitete za skrb za djecu s teškoćama u vrtićima i školama na neke od najviših razina u Hrvatskoj, pomogli sustavu da izađe snažniji iz povijesnih oluja, napada u školi i bojkota nastave. Nabraja, povisili smo iskorištenost sredstava za održavanje vrtića i škola s 50 posto na više od 95 posto, uveli smo participativno odlučivanje učenika u dio ulaganja u škole, digitalizirali stipendije i analitiku, uveli centralni obračun plaća i jedinstvenu stranicu gradskih vrtića.
- Ovo ne bismo mogli ostvariti bez nevjerojatnog tima u vodstvu Gradskoga ureda. Mislim da je to jedan od najjačih timova u gradskoj upravi, ako ne i u javnoj upravi u Hrvatskoj. Hvala im. Ništa manje hvala ne ide ni ravnateljicama i ravnateljima, zaposlenicima, sportašima, mladima, čelnicima i kolegama u Zagrebu i svima kojima je sustav obrazovanja, sporta i mladih bitan, zaključuje Juroš.
Grad Zagreb otkrio koje su škole i vrtići sljedeći na redu za gradnju i obnovu
Iz Grada Zagreba poručuju da su od 2021. do danas u škole i vrtiće ukupno uložili pola milijarde eura. Otkrili su nam i sljedeće planove.
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Juroš je prije posla pročelnika u Gradu Zagrebu radio u Europskoj komisiji, od 2015. do 2022. godine. Prema LinkedIn profilu posljednje radno mjesto u Europskoj komisiji u Bruxellesu bilo mu je Team Leader - Joint Employment Report (European Semester and the Recovery and Resilience Facility). Konkretno, vodio je tim koji je doprinio izradi Zajedničkog izvješća o zapošljavanju i socijalnoj zaštiti, godišnjoj analizi stanja u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i vještina u EU. Isto, koordinirao je rad Europske komisije na području zapošljavanja, socijalnih pitanja i vještina s Italijom i Litvom. Prije Europske komisije Juroš je radio u Ministarstvu obrazovanja gdje je bio načelnik Sektora za studentski standard.
Kao što smo pisali, novi pročelnik Makvić sveučilišni je magistar socijalne pedagogije, a prema obrazloženju u sklopu rješenja o imenovanju, ima više od 20 godina ukupnog radnog iskustva, od čega više od 15 godina na odgovarajućim poslovima. Na webu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike stoji kako ondje trenutačno radi u Upravi za socijalnu politiku, kao načelnik Sektora za strateško planiranje u sustavu socijalne skrbi.
Inače, na natječaj za pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje prijavilo se ukupno šest kandidata i kandidatkinja. Jedan od glavnih poslova koji čeka novog pročelnika jest dogradnja škola za cjelodnevnu školu. Iako Juroš piše da su postavili temelje, još je niz škola koje treba dograditi, zbog čega je država odgodila frontalno uvođenje reforme.
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