Možete dobiti do 520 eura: Grad Zagreb otvorio prijave za stipendije za učenike i brucoše

Učenici i studenti i ove školske, odnosno akademske godine mogu se prijaviti na natječaje za stipendije Grada Zagreba. Upravo su raspisani natječaji za stipendije za srednjoškolce i brucoše, odnosno studente prve godine studija.

Stipendije se za obje skupine dodjeljuju u pet kategorija – za izvrsnost, na temelju socioekonomskog statusa, za školovanje u programima koji obrazuju deficitarni kadar, brucošima i učenicima s invaliditetom te pripadnicima romske nacionalne manjine.

U svim slučajevima stipendija mjesečno iznosi 380 eura neto za učenike i 520 eura neto za studente. Učenici se na natječaj mogu prijaviti do 29. listopada 2026. godine, a za studente prve godine studija do 30. listopada 2026. u 13 sati. Grad Zagreb je najavio da će natječaj za studente viših godina biti objavljen krajem listopada, po završetku upisa na više godine studija.

Grad je uveo nekoliko promjena

Prijave za stipendiju se podnose putem aplikacije eStipendije, a detaljne informacije o natječajima dostupne na stranici Stipendije Grada Zagreba 2026./2027. Iz Grada napominju da je ove godine uvedena digitalizacija sklapanja ugovora.

- Umjesto dosadašnjeg printanja i potpisivanja, prihvaćanje Općih uvjeta stipendiranja smatrat će se činom sklapanja ugovora. Time će se ubrzati postupak dodjele i isplate stipendija te ukloniti postupak administrativne obrade oko 3.200 ugovora godišnje, navedeno je na stranicama Grada Zagreba.

Od ove godine se za vrednovanje izvannastavnih postignuća uz sportske uspjehe, pri bodovanju uzimaju u obzir i umjetnička i kulturna postignuća. Ukinuto je i ograničenje prema kojemu su stipendiju mogla primati najviše dva člana istog kućanstva, za stipendije za izvrsnost i deficitarna zanimanja.

Natječaji Grada Zagreba za učenike

Stipendija za učenike za izvrsnost

Stipendija za učenike na temelju socioekonomskog statusa

Stipendija za učenike deficitarnih zanimanja

Stipendija za učenike s invaliditetom

Stipendija za učenike romske nacionalne manjine

Natječaji Grada Zagreba za studente prve godine

Stipendija za studente prve godine za izvrsnost

Stipendija za studente prve godine na temelju socioekonomskog statusa

Stipendija za studente prve godine deficitarnih zanimanja

Stipendija za studente prve godine s invaliditetom

Stipendija za studente prve godine romske nacionalne manjine