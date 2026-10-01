Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja

Portal srednja.hr je za sve koje zanimaju vijesti i priče iz obrazovanja, a žele biti u toku s onim što se događa u sustavu, od upisa u škole i na fakultete, nacionalnih ispita do izmjena zakona i pravilnika. Pretplata se najviše isplati kad je koristi više kolega, jer što više pretplata uzmete odjednom, popust je veći.

Što dobivate pretplatom?

Pretplatom na srednja.hr dobivate pristup svim člancima portala i čitanje bez oglasa, a svaki korisnik prima i tjedni newsletter s najvažnijim vijestima iz obrazovanja. Uz to, pretplata otključava i sadržaj sestrinskih portala mirovina.hr i bauštela.hr.

Dio sadržaja ostavili smo dostupnim samo pretplatnicima, a izravnom podrškom publike ostajemo vjerni misiji neovisnog, specijaliziranog i kvalitetnog novinarstva. Tako vaši kolege uvijek imaju sve važne i pravovremene informacije iz obrazovanja na jednom mjestu i bez propuštenih rokova.

Kako funkcionira cjenik?

Cijena pretplate ovisi o broju korisnika koje pretplatite odjednom. Redovna godišnja cijena za jednog korisnika je 89 €, a što je više korisnika, popust je veći i primjenjuje se na cijenu po korisniku.

Za dva korisnika popust je 10%, za četiri ili pet korisnika 20%, a za osam do deset korisnika čak 30%, što cijenu spušta na 62,30 € po korisniku. Primjerice, pretplata za deset kolega godišnje košta 623 €, umjesto 890 €.

Detaljniji cjenik po broju korisnika možete vidjeti u nastavku:

Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% | Foto: srednja.hr

Za koga je idealno?

Pretplata je namijenjena školama, fakultetima, institutima i drugim ustanovama ili tvrtkama u kojima više ljudi prati obrazovne teme. Podijelite ovaj tekst sa zbornicom, katedrom ili kolegama pa se pretplatite zajedno.

Ako ste zainteresirani za ovakav tip pretplate, možete se javiti na e-mail [email protected]. Više informacija o samoj pretplati možete pronaći ovdje.