Učenik dobio rabljeni udžbenik kojem fale stranice, majka zabezeknuta: Doznali smo da može dobiti zamjenu

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08. listopad 2026.
Učenik je dobio zadaću, a zatim je vidio da je na stranicama koje nedostaju. Majka smatra da je to diskriminacija, a Grad kaže da može dobiti novi.
Svi osnovnoškolci u Republici Hrvatskoj imaju pravo na besplatne udžbenike. Međutim, to znači da se udžbenici na kraju nastavne godine vraćaju, a škole procjenjuju njihovo stanje. One udžbenike koji su u dobrom stanju škole će dodijeliti budućim generacijama. Međutim, ponekad se dogodi da među rabljenim udžbenicima koje učenici dobiju bude i neki oštećeni, što nam je potvrdila majka jednog učenika iz Osijeka.
- Pravilo je da djeca moraju omotati i čuvati knjige, očuvane ih vratiti, a tko bilo kako ošteti knjigu, mora kupiti novu. Dodatno, škole bi trebale s vremenom dokupljivati i zamjenjivati knjige koje su islužene kako bi se fond obnavljao. To se u školi moga djeteta ne događa. Ove su godine podijelili knjige u četvrtoj ili čak petoj rotaciji zaredom i izgledaju sramotno. Ne kontrolira se u kakvom se stanju vraćaju i samo se takve najesen dijele ponovno, rekla nam je majka Ivana.
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