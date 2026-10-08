Učenik dobio rabljeni udžbenik kojem fale stranice, majka zabezeknuta: Doznali smo da može dobiti zamjenu

Svi osnovnoškolci u Republici Hrvatskoj imaju pravo na besplatne udžbenike. Međutim, to znači da se udžbenici na kraju nastavne godine vraćaju, a škole procjenjuju njihovo stanje. One udžbenike koji su u dobrom stanju škole će dodijeliti budućim generacijama. Međutim, ponekad se dogodi da među rabljenim udžbenicima koje učenici dobiju bude i neki oštećeni, što nam je potvrdila majka jednog učenika iz Osijeka.

- Pravilo je da djeca moraju omotati i čuvati knjige, očuvane ih vratiti, a tko bilo kako ošteti knjigu, mora kupiti novu. Dodatno, škole bi trebale s vremenom dokupljivati i zamjenjivati knjige koje su islužene kako bi se fond obnavljao. To se u školi moga djeteta ne događa. Ove su godine podijelili knjige u četvrtoj ili čak petoj rotaciji zaredom i izgledaju sramotno. Ne kontrolira se u kakvom se stanju vraćaju i samo se takve najesen dijele ponovno, rekla nam je majka Ivana.