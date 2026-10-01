Škola nosi naziv po današnjem datumu: 'Četnici iznenadili selo i izmasakrirali 98 žitelja'

Naselje Čišla smješteno je u gradu Omišu u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje njihova škola nosi naziv po današnjem datumu. Naime, ime je škole Osnovna škola '1. listopada 1942.' Čišla.

- Povijest, kao ni izgled ovoga kraja, nije bila naklonjena njegovom puku. Vrijeme je prolazilo, ali ne i brojni osvajači koji nisu prekidali svoje pljačkaške pohode. Jedan od najtragičnijih događaja zbio se u susjednim Gatima u ranim satima 1. listopada 1942. g. kad su četnici iznenadili uspavano selo i izmasakrirali 98 žitelja, pretežno djece, žena i staraca. Naziv naše škole budi sjećanja na to tužno jutro, objašnjeno je na internetskim stranicama škole.

'Naši učenici kazuju stihove zavičajnih pjesnika i čitaju svoje literarne ostvaraje, polažu cvijeće i pale svijeće'

Knjižničarka škole Zrinka Pavković kaže nam kako ne postoji službeni dokument koji bi potvrdio otkada škola nosi ovaj naziv. Poznato je samo, ističe, da se postojeća školska zgrada Matične škole u Čišlima počela graditi 1962. godine te da se u njoj nastava počela odvijati 1965. godine. Otad se sa sigurnošću zna da škola nosi naziv '1. listopada 1942.'

- Osnovna škola '1. listopada 1942.' Čišla smještena je u jednoj prilično pitomoj dolini podno Mosora, kako ju je nazvao zavičajni pjesnik Nikola Milićević. Naša škola ima četiri područne škole, PŠ Dubrava, PŠ Tugare, PŠ Gata i PŠ Kostanje, a nosi spomen-ime na dan 1. listopada 1942. godine kada se dogodio zločin u selu Gata, u susjednim Čišlima, Zvečanju i Ostrvici, četničkim pokoljem 96 nevinih žrtava, prepričava Pavković o školi koja ukupno broji oko 250 učenika.

Svijest o poljičkom nasljeđu i pripadnosti zavičaju duboko je ukorijenjena u učenicima, odgovara nam. Ističe da je datum ovog stravičnog događaja urezan u sudbinu poljičkoga naroda i ne smije se zaboraviti.

- Zato 1. listopada obilježavamo Dan škole prigodnim kratkim programom u školama te u molitvi na misi zadušnici za nedužne duše u crkvi svetog Ciprijana u Gatima. Sudjelujući u prigodnom programu posvećenom žrtvama, naši učenici kazuju stihove zavičajnih pjesnika i čitaju svoje literarne ostvaraje, polažu cvijeće i pale svijeće s ravnateljicom Ivanom Brekalo, knjižničarkom i svojim učiteljicama. Svake godine imamo priliku čuti i živu riječ gospodina Andrije Pivčevića, koji je kao osmogodišnji dječak čudom preživio pokolj, a govori o snazi oprosta jer mržnja satire čovjeka. Ovako se novi poljički naraštaji uče dostojanstveno čuvati uspomenu na patnju nevinih, opraštajući, bez mržnje i želje za osvetom, objašnjava knjižničarka.

'Trudimo se podučavati nove generacije o stradanjima poljičkoga i hrvatskoga naroda'

Pavković naglašava kako su ove nedužne poljičke žrtve i njihova patnja utkane u povijest stradanja hrvatskoga naroda i imaju neprocjenjivu vrijednost za poljički kraj.

- Trudimo se podučavati nove generacije o stradanjima poljičkoga i hrvatskoga naroda, ražariti u njihovim srcima ljubav prema zavičaju, rodnoj grudi, domovini, kako bismo potvrdili smisao žrtve naših predaka i sačuvali nove naraštaje od ponavljanja krvave povijesti, zaključuje Pavković.

Iako se može dvojiti oko porijekla imena Čišla, na stranicama škole pojašnjeno je da možda ne treba odbaciti da naziv dolazi od riječi čislo, što znači krunica, brojanica, zbog kućica nanizanih kao zrnca tog predmeta. Istaknuto je da je ovaj kraj poznat po brojnim svećenicima glagoljašima koji su se školovali u sjemeništu na Priku, na ušću Cetine. Objašnjeno je da su oni pišući ožegom po pepelu na kominu poučavali druge pismenosti.

- Samo se selo Čišla ne može podičiti iznimnim prirodnim ljepotama, ali putovanje u najbližu okolicu će nagraditi trud dolaska u ovaj karaj. Uz već spomenute slapove, tu je nezaboravni kanjon Cetine s pogledom na panoramu Omiša i Brački kanal s mjesta gdje se nalazi spomenik (rad Ivana Meštrovića) opjevanoj junakinji Mili Gojsalić (skladatelj Jakov Gotovac, pisac August Šenoa) koja je po pučkoj legendi spasila Poljica od Turaka. U Ostrvici nalazimo ostatke rimskog zdanja Villae Rusticae, uz gatsku crkvu Sv. Ciprijana iskopine ranokršćanske bazilike, a na izletištu Studenci stare mlinice na Cetini, piše na internetskim stranicama škole.