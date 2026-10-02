Učitelji kod susjeda na nogama nakon najave ministra: 'Naše obrazovanje nije zbroj'

Ministar obrazovanja, znanosti i mladih u Sloveniji Borut Rončević najavio je niz promjena u slovenskim školama nakon posljednjih objavljenih PISA rezultata, među kojima je ukidanje devetogodišnje škole. No, jedna promjena tiče se učitelja. Ministar je najavio da će olakšati 'alternativne putove' do učiteljske profesije. Taj put trebao bi se uspostaviti uz takozvane mikrodokaze.

- Vrijeme nedodirljive pedagoške ortodoksije, koja će se oglasiti odmah nakon ovog događaja, i zatvorenih institucionalnih monopola bliži se kraju. U slovensko obrazovanje vratit ćemo znanje, rad, odgovornost, izvrsnost, domoljublje, pluralnost stručnih stavova, a i nešto što nam često nedostaje, zdrav razum, kazao je slovenski ministar, prenosio je slovenski portal Večer.com.

Filozofski fakultet: 'Obrazovanje učitelja nikada nije zbroj predmetnog znanja i individualnog usavršavanja'

I doista nije dugo potrajalo kada se oglasio Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani. Profesori su izrazili zabrinutost zbog izjave ministra jer se ne radi samo o pitanju kvalifikacije učitelja, već pitanjima temeljnog odnosa prema znanju i obrazovanju u najširem mogućem smislu.

- Obrazovanje učitelja nikada nije zbroj predmetnog znanja i individualnog usavršavanja u područjima pedagogije, andragogije, psihologije i didaktike. Sveobuhvatno obrazovanje učitelja temelji se na ekvivalenciji i bliskoj povezanosti profesionalne, pedagoške i didaktičke izvrsnosti. Učitelj mora imati dubinsko znanje područja koje predaje, a istovremeno razumno prilagođavati nastavu predznanju, razvojnim karakteristikama i potrebama učenika u sve heterogenijim razredima. Njegov rad uključuje i obrazovnu dimenziju, koja se ostvaruje u poštovanju, razumijevanju osobnih okolnosti učenika i promišljenom odgovoru na obrazovne izazove te u poštovanju komunikacije s roditeljima i skrbnicima. Savladavanje predmetnog područja stoga je nužan, ali nedovoljan uvjet za kvalitetnu nastavu. Ono što razlikuje učitelja od predmetnog stručnjaka upravo je njegova pedagoška i didaktička izvrsnost. Sve se to stječe dubinskim proučavanjem i promišljenom pedagoškom praksom, a istovremeno razvija sposobnost ostvarivanja profesionalne prosudbe, autonomije i etičke odgovornosti na radu, navode u pismu.

Od donositelja odluka stoga traže da promišljeno donosu mjere za rješavanje nedostatka osoblja u suradnji s širim krugom stručne javnosti. Rješenja bi trebala biti utemeljena na poboljšanju uvjeta rada i jačanju ugleda struke, navode, a nikako ne na pronalaženju prečaca koji bi osigurali samo dovoljan broj nastavnika, a istovremeno oslabili trenutno visoki standard obrazovanja nastavnika.

- Za predmetne stručnjake koji nisu završili pedagoški studijski program, pedagoško-andragoško obrazovanje (PAI) već otvara put u nastavničku profesiju, stoga bi bilo razumnije usmjeriti raspravu na kvalitetu i dostupnost ovog programa te osiguravanje ekvivalentnih standarda spremnosti za kvalitetan pedagoški rad. Mikrodokazi mogu igrati važnu ulogu u daljnjem profesionalnom razvoju, jer omogućuju ciljano nadograđivanje temeljnih znanja, ali ne mogu zamijeniti sveobuhvatno početno obrazovanje učitelja. (...) Današnji nedostatak nastavnika ne smijemo rješavati na štetu kvalitete obrazovanja za buduće generacije. Održavanje visokih standarda obrazovanja nastavnika nije samo politička odluka, već naša zajednička odgovornost, ističu.

Učitelji traže veće plaće, najam stanova i bolji sustav napredovanja

Izjava ministra našla je na negodovanje samih učitelja u komentarima na Facebooku ispod objave Ministarstva. Odluku nazivaju urušavanjem profesije nastavnika te ne razumiju kako će netko samo uz tečaj dobiti licencu za zanimanje. Umjesto toga traže veće plaće, najam stanova za mlade nastavnike i poboljšani sustav napredovanja.

Ovakve promjene u slovenskom obrazovanju valja staviti u politički kontekst. Ovog proljeća na mjesto premijera ponovno je stigao Janez Janša iz desno orijentirane Slovenske demokratske stranke. Prije toga četiri godine premijer je bio Robert Golob iz socijalno-liberalne stranke Pokret Sloboda. Pritom je došlo i do reorganizacije dva zasebna ministarstva, iz Ministarstva obrazovanja i Ministarstva visokog obrazovanja, znanosti i inovacija u jedinstveno Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih. Na mjesto ministra stigao je spomenuti Borut Rončević, profesor sociologije na Fakultetu informacijskih studija u Novom Mestu i znanstveni savjetnik u znanstveno-tehnološkom centru Rudolfovo u istom gradu.

Podsjetimo, u Hrvatskoj se u školama također može zaposliti bez odgovarajuće vrste obrazovanja, kao nestručna zamjena, uz polaganje pedagoških kompetencija. Škole ipak svakih pet mjeseci moraju raspisivati nove natječaje u tim slučajevima kako bi se pokušao pronaći zaposlenik s odgovarajućom vrstom obrazovanja. U hrvatskim je školama prošle godine 400-tinjak osoba radilo kao nestručna zamjena.