Mladić i dvije djevojke prodavali drogu oko škola, policija objavila detalje: Pronašli 8.000 eura

Službenici Policijske uprave varaždinske uhili su 20-godišnjaka i dvije 19-godišnjakinje za koje sumnjaju da su prodavali drogu u blizini škola. Sumnjiči ih se za dva kaznena djela, 'neovlaštena proizvodnja i promet drogama' i 'omogućavanje trošenja droge'.

Policajci su pretraželi domove i vozila mladih osumnjičenih te su tom prilikom pronađeni mobiteli te novac u iznosu od oko 8.000 eura.

- Sumnja se da su od početka 2023. godine do svibnja 2026. godine u više desetaka navrata, u blizini odgojno-obrazovnih ustanova, prodavali drogu i navodili osobe na njezino trošenje, navedeno je u policijskom priopćenju.

Osumnjičeni 20-godišnjak i 19-godišnjakinja su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku PU varaždinsk, dok će se protiv druge 19-godišnjakinje kaznena prijava podnijeti redovnim putem.

Za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u Hrvatskoj može se dobiti od šest mjeseci do 15 godina zatvora, ovisno o težini i okolnostima djela, dok se za omogućavanje trošenja droga može dobiti od šest mjeseci do 10 godina zatvora.