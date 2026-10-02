Škola objavila što će učenici jesti, krenule žestoke kritike: 'Ovakav meni je stvarno loš'

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12:28 4 h 02.10.2026
02. listopad 2026.
Iz škole smatraju da bi se u budućnosti trebalo razgovarati o mogućnostima osiguravanja većih sredstava za školsku prehranu.
Na Facebook stranici Osnovne škole 'Sveti Matej' u Viškovu u utorak je osvanuo jelovnik školske marende za listopad 2026. Neka od jela koje sadržava su - hrenovka u tijestu, burek sir, jastučić s tri vrste čokolade, pizza calzone. Objava je unutar 24 sata izazvala lavinu uglavnom negativnih reakcija i komentara.
- Ovo nije hrana koja bi trebala biti na jelovniku djece svaki dan. Ok je povremeno, ali ovakav meni je stvarno loš. Kome se žaliti na ovakve marende? Postoji li mogućnost da roditelji nadoplate za kvalitetniji obrok?, jedan je od komentara s najviše reakcija.
Ravnateljicu škole Irenu Zubčić upitali smo za komentar na navedeni jelovnik. Škola je, priča nam, pokušala uvesti zdraviju prehranu - humus, kolač od buče, griz koji se zbog uvjeta donosio u čašicama. No, zainteresiranost za tu hranu bila je manja, više je hrane ostajalo i više je se bacalo. Osim toga, opaža ravnateljica, bolje 'prolazi' sendvič s običnim pecivom nego onim sa sjemenkama. Dio učenika iz sendviča izbacuje i salatu. Podsjetimo, ranije smo pisali o tome da se i dio roditelja u Hrvatskoj protivi zdravoj prehrani u školama.
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Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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