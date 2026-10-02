Masovni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli: Pale škole, privedeno ih gotovo 3.000

U prosvjedima srednjoškolaca u Francuskoj ovog je tjedna privedeno gotovo 3.000 učenika, a ozlijeđeno je 65 obrazovnih djelatnika, uključujući 40 ravnatelja, prenosi Le Monde. Prosvjedi su počeli prošlog tjedna blokadom nekoliko srednjih škola u Parizu, no do ovog petka proširili su se i na druge gradove, uključujući Dijon, Lyon, Strasbourg, Lille i Marseille, prenosi BBC.

Učenici prosvjeduju zbog općeg nezadovoljstva kvalitetom obrazovanja, ističući pretrpane rasporede, nedostatak nastavnika i nepodnošljive temperature u učionicama tijekom toplinskih valova ovog ljeta. Međutim, prosvjedi su pred brojnim školama postali nasilni i destruktivni.

Ispred mnogih škola učenici su zapalili kante za smeće, a zabilježeni su i ozbiljniji pokušaji podmetanja požara unutar nekih zgrada. Šteta od požara u jednoj školi u Nantesu na sjeverozapadu zemlje bila je toliko velika da će škola, prema riječima vlasti, ostati zatvorena mjesec dana, prenio je Guardian. Međutim, ministar obrazovanja Édouard Geffray rekao je na BFM-TV-u da većinu ozlijeđenih ravnatelja nisu napali njihovi učenici, što pokazuje da učenici prosvjeduju ne samo pred svojim, nego i pred drugim školama.

Više od 160 škola je zatvoreno

Premijer Sébastien Lecornu sazvao je u četvrtak krizni sastanak vlade i naložio ministrima da otkažu planirana putovanja kako bi se posvetili prosvjedima. Fabrice Pannekoucke, predsjednik regije Auvergne-Rhône-Alpes, u kojoj se nalazi Lyon, izjavio je da je u petak u toj regiji bilo zatvoreno čak 93 od 300 srednjih škola. Dodao je da se procjena nastale materijalne štete kreće između 25 i 30 milijuna eura.

Diljem zemlje održava se oko 900 prosvjeda, a više od 160 škola je zatvoreno. U četvrtak je bio blokiran i pristup do približno 30 sveučilišnih kampusa, među ostalima u Parizu i Marseilleu. Vlada je poručila da razina nasilja onemogućuje kontinuitet javnog obrazovanja te izlaže zaposlenike i učenike opasnosti, zbog čega će se premijer tijekom dana sastati s predstavnicima učenika, prenio je Guardian.

Što učenici žele?

Predsjednik Sindikata srednjoškolaca Ryad Rani i glasnogovornica Studentskog sindikata Sabrine Kharbach danas će se sastati s ministrom obrazovanja kako bi iznijeli svoje zahtjeve i vidjeli kakav se dogovor može postići. Njihov glavni cilj je da država uloži više sredstava u obrazovanje.

- Idemo u srednju školu u kojoj stropovi više ne drže, nema zavjesa, dogodi se da škola poplavi, vrata se ne otvaraju, neki učenici koji polažu maturu te godine čak sedam mjeseci nemaju profesora francuskog. Isto vrijedi i za nastavnike specijaliziranih predmeta u završnoj godini ili profesore filozofije. To je ludost! I da zato smo ljuti, izjavio je između ostalog Ryad Rani na RadioFrance.

Ozlijeđeno je više od 300 policajaca

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je samo u četvrtak privedeno 1.949 srednjoškolaca u dobi od 15 do 18 godina. Ozlijeđeno je više od 300 policajaca te deseci vatrogasaca, nastavnika i učenika. Guardian prenosi da su ozljede uglavnom posljedica bačenih predmeta, ali neke su uzrokovali i projektili koje je policija ispaljivala radi kontrole nereda. Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo je internu policijsku istragu nakon optužbi za pretjeranu uporabu sile i brutalnost policajaca prema trojici učenika.

Ministar obrazovanja pozvao je roditelje da kažu djeci da ne idu na blokade. Ministar pravosuđa pak je zatražio od javnih tužitelja da utvrde građansku odgovornost roditelja maloljetnika uključenih u nasilje kako bi bili financijski odgovorni za postupke svoje djece. Međutim, rekao je da je riječ o nasilnoj manjini te da mlade treba saslušati jer su s pravom zabrinuti za svoju budućnost.