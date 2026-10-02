Pripazite, tri tramvajske linije neće voziti, osam ih mijenja trase: Neki mogu dobiti naknadu za dane štrajke

Nakon što gotovo polovicu tjedna Zagrepčani nisu mogli koristiti javni prijevoz, čekaju ih i velike izmjene u prometu ovog vikenda. Naime zbog radova velikim dijelom grada neće voziti tramvaju, umjesto kojih će u promet biti pušteni autobusi. Doduše dio građana može se obradovati jer ima pravo na novčanu naknadu za dane bez usluge.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević, na konferenciji za medije najavio je da će Grad nadoknaditi građanima koji imaju pokaz to što tri dana nisu mogli koristiti javni prijevoz koji su platili.

- Vlasnici pokaza moći će dobiti povrat sredstava za ova tri dana koliko nisu mogli koristiti javni prijevoz. Pa će i to isto tako biti, ako hoćete reći, šteta za gradski proračun, poručio je gradonačelnik.

Kako će voziti tramvaji?

Zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina ovog vikenda dolazi do izmjena u tramvajskom prometu. U subotu i nedjelju 3. i 4. lisopada tramvaji neće voziti Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Držićeve, Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga, kneza Mislava, Jurišićevom i Vlaškom te Medveščakom, Ksaverskom i Gračanskom cestom do Gračanskog dolja.

Linije 7, 11 i 15 uopće neće voziti, a iznimno ovog vikenda linija 3, koja inače ne prometuje vikendima, vozit će svojom redovnom trasom. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2 : Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće

: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće Linija 4 : Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec

: Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec Linija 5 : Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak Linija 6 : Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Mihanovićeva - Vodnikova - Savska - Zapruđe

: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Mihanovićeva - Vodnikova - Savska - Zapruđe Linija 9 (kružno): Ljubljanica – Vodnikova - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica;

(kružno): Ljubljanica – Vodnikova - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica; Linija 12 : Ljubljanica - Savska - Savski most

: Ljubljanica - Savska - Savski most Linija 14 : Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe

: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe Linija 17 (kružno): Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića – Zrinjevac – Vodnikova - Savska - Prečko

Vozit će i 4 izvanredne autobusne linije

Također tijekom vikenda bit će uspostavljena dodatna tramvajska stajališta. Ispred Hotela Esplanade stajat će linija 6 u smjeru Črnomerca i linija 9 u smjeru Ljubljanice. Na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 stajat će linija 6 u smjeru Zapruđa i linija 17 u smjeru Prečkog. Na Maksimirskoj cesti ispred kućnog broja 4 zaustavljat će se tramvaji linije 4 u smjeru Dupca.

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza vozit će četiri izvanredne autobusne linije - 623, 624, 625 i 626. Vozit će prema slijedećim trasama:

Linija 623: Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Draškovićeva - Vlaška – Kvaternikov trg (ispred trgovine Mana) - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova – Glavni kolodvor

Linija 624: Kvaternikov trg (peron 7 linija 216/276) - Heinzelova - Banjavčićeva - Trg Petra Krešimira IV. - Avenija Marina Držića - Zapruđe te istom trasom u povratku

Linija 625: Glavni kolodvor (tramvajsko stajalište) - Trg kralja Tomislava - Ulica Pavla Hatza - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova – Borongaj - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova – Glavni kolodvor

Linija 626: Gračansko dolje - Mihaljevac – Gupčeva zvijezda - Draškovićeva - Boškovićeva - Palmotićeva - Branimirova - Avenija Marina Držića – Zapruđe - Avenija Marina Držića – Branimirova – Draškovićeva – Mihaljevac - Gračansko dolje

Početno stajalište linija 624 i 626 bit će Zapruđe na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka (kod HG Spota).

Također noćne linije 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja vozit će autobusi. ZET je dodao da je zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina, do kraja godine planirano još vikend obustava tramvajskog prometa u ovom obimu.

Sarajevska je otvorena za promet

Velika je novost u gradskom prometu i to što je u promet puštena Sarajevska cesta. Rekonstruirana prometnica proteže se od rotora u Zapruđu do spoja prema budućem nadvožnjaku preko Ranžirnog kolodvora.

- Radovi na tramvajskoj pruzi bit će završeni za otprilike mjesec dana. Potrebno je još dovršiti postupke vezane uz novu ispravljačku stanicu i provesti tehnički pregled, nakon čega će tramvajski promet moći biti pušten u rad. Vjerujem da će to biti još veći razlog za veselje jer će se raditi o prvim metrima nove tramvajske pruge u Zagrebu nakon četvrt stoljeća, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

