Mladići progovorili o utjecaju pornografije: 'Nisam osjećao privlačnost prema curama iz okoline'

Imao je samo 12 godina kada je prvi put pogledao pornografiju. Danas, s 24, Ivan govori o tome kako je to iskustvo obilježilo njegov odnos prema stvarnoj intimnosti. Pornografski sadržaj dostupniji je nego ikad, a prvi susret s njim često se događa već u osnovnoj školi. Kod dijela mladih može utjecati na očekivanja od seksualnosti, bliskosti i odnosa. S obzirom na prekomjerno izlaganje ovom sadržaju u osnovnoj školi, priča nam Ivan, kod njega je izostala želja za bilo kakvim odnosima sa 'stvarnim' ženama u narednim godinama. Bar u usporedbi s vršnjacima.

- To je bar bio moj zaključak. Primjećivao sam u srednjoj školi kada sam skoro svakodnevno konzumirao pornografske sadržaje da ne osjećam neku privlačnost prema curama iz svoje okoline, djevojkama svojih godina uopće, to bi možda moglo spadati u tu iskrivljenu sliku o ženama o kojoj se govori kad se priča o pornografiji. Prošlo me kroz koju godinu kad sam skroz izbacio gledanje pornografije iz nekih uvjerenja rekao bih. Možda je i samo do toga što sam postao zreliji, ali hoću reći da su mi opet obične žene postale privlačne, počeo sam ih ponovno primjećivati. Isto ne mogu reći jesu li mi tada i očekivanja od žena bila nerealna, iskrivljena, nisam imao nikakvih odnosa pa nisam ni imao što očekivati, pojašnjava Ivan.

Smanjeno uzbuđenje na 'obične' intimne odnose

U ranijem razgovoru o utjecaju pornografije na mlade Hrvate, seksualna savjetnica u edukaciji Ada Reić pojasnila je za srednja.hr da učestalo konzumiranje ovakvog sadržaja može izazvati različite negativne učinke. Oni se, rekla je, najviše manifestiraju u nerealnim očekivanjima od odnosa (iskrivljena slika), gubitku kontrole te potrebi za sve intenzivnijim sadržajem i zanemarivanju drugih aktivnosti. Tu je i desenzitizacija i potreba za jačim podražajima te smanjeno uzbuđenje na 'obične' intimne odnose i povećana potreba za ekstremnijim sadržajem.

Reić je spomenula i da su hrvatski istraživači, među kojima je Aleksandar Štulhofer, profesor i znanstvenik koji se bavi seksualnošću, 2025. godine proveli istraživanje koje prati odnos između korištenja pornografije, seksualnog ponašanja i mentalnog zdravlja adolescenata kroz više godina. Ono što se primjećuje u posljednjih nekoliko godina, istaknula je, jest da se prvo izlaganje pornografiji događa se sve ranije, često prije 13. godine. Našem drugom sugovorniku, Luki, 26 je godina. Priča nam da se većina njegovih prijatelja, baš poput njega, 'vrlo rano susrela s pornografijom', već u nižim razredima osnovne škole.

- Od tad su je počeli gledati, jer je već tada u moje vrijeme bila dostupna. Mislim da ne postoji okej vrijeme, kada je normalno za dečke da to gledaju, zato što narušava nekakvu mentalnu i fizičku stimulaciju, ne znam kako bih to bolje rekao. I pornografija je vrlo dostupna, čak i previše, nikad nije bila dostupnija. Svatko u dva klika može prelako doći do onoga što želi gledati i tu se jako kvare mašta i mladi mozgovi, smatra Luka.

Tema koja među prijateljima nije tabu

U njegovoj okolini tema pornografskog sadržaja, bar kad je riječ o prijateljima, nije tabu.

- Često razgovaramo o tim temama, pa i o sadržaju koji se nalazi na takvim platformama. Najčešće tko što gleda, tko što voli, i mislim da to više nije tabu tema, bar u krugu ljudi s kojima ja pričam o tome, kaže Luka.

Kad je riječ o utjecaju pornografije na njega samoga, priznaje da je znao primijetiti posljedice koje je navela i Reić.

- Pa naravno, mislim da ono što mi gledamo na takvim platformama jako utječe na naša očekivanja od žena, seksualnih odnosa, ali i nas samih. Takav sadržaj je jako nerealan što se tiče pogotovo muškaraca, koji nakon toga imaju očekivanja da moraju isto to napraviti u odnosu sa svojom partnericom. Jako je nerealno i mislim da iskrivljuje cijelu sliku tog seksualnog odnosa koji bi trebao biti nešto posebno. Na takvim filmovima se nekako vrte žene s najvećim atributima i muškarci s najvećim atributom pa to potiče takva očekivanja, navodi Luka.

Dodaje da mu se čini da sve više mladića gubi potrebu za upoznavanjem suprotnog spola, a razlog jednim dijelom vidi u ovakvom sadržaju.

- Po meni mladi sve manje i manje imaju potrebu upoznavati se sa suprotnim spolom baš zato što imaju neograničenu količinu pornografije svakodnevno dostupnu. Mislim da taj sadržaj smanjuje volju i potrebu za 'stvarnim sadržajem', zaključuje Luka.