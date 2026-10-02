Škola se oprašta od preminule nastavnice: 'Osim matematike predavala je dobrotu, pravednost i ljudskost'

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12:28 4 h 02.10.2026
02. listopad 2026.
Preminula je umirovljena nastavnica matematike Silvana Balaban. Predavala je u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci.
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci oprostila se od nastavnice Silvane Balaban. Generacije učenika, napisali su, pamtit će je kao osobu koja je s neizmjernim strpljenjem, stručnošću i toplinom prenosila znanje mnogima teškog predmeta.
- Tužni, ali zahvalni za zajedničko vrijeme, javljamo da nas je napustila naša draga Silvana Balaban, kolegica, prijateljica, umirovljena profesorica matematike. U svakom je učeniku uvijek tražila i pronalazila ono najbolje, a osim matematike predavala je dobrotu, pravednost i ljudskost te obogatila odrastanja mnogih mladih ljudi. Ostaje u lijepim sjećanjima, napisali su.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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