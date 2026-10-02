Novosti Škola se oprašta od preminule nastavnice: 'Osim matematike predavala je dobrotu, pravednost i ljudskost'

Škola se oprašta od preminule nastavnice: 'Osim matematike predavala je dobrotu, pravednost i ljudskost'

Korana Povijač
Korana Povijač

02. listopad 2026.

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Škola se oprašta od preminule nastavnice: 'Osim matematike predavala je dobrotu, pravednost i ljudskost'

Silvana Balaban, polaganje cvijeća | foto: Prva sušačka hrvatska gimnazija, Canva

Preminula je umirovljena nastavnica matematike Silvana Balaban. Predavala je u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci.

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci oprostila se od nastavnice Silvane Balaban. Generacije učenika, napisali su, pamtit će je kao osobu koja je s neizmjernim strpljenjem, stručnošću i toplinom prenosila znanje mnogima teškog predmeta.

- Tužni, ali zahvalni za zajedničko vrijeme, javljamo da nas je napustila naša draga Silvana Balaban, kolegica, prijateljica, umirovljena profesorica matematike. U svakom je učeniku uvijek tražila i pronalazila ono najbolje, a osim matematike predavala je dobrotu, pravednost i ljudskost te obogatila odrastanja mnogih mladih ljudi. Ostaje u lijepim sjećanjima, napisali su.

crna kronika prva hrvatska sušačka gimnazija Silvana Balaban