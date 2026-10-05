Samo 34 škole u Hrvatskoj nose ime po ženi, imamo popis: 'Treba poraditi da se to promijeni'

Tek 34 škole u Hrvatskoj nose ime po ženi, što je 2,56 posto škola, pokazuje analiza portala srednja.hr. Pogledali smo popis svih 1.328 škola te izbrojili njih 34 s ženom u nazivu. Dodatno, još je pet umjetničkih škola s imenom žene u nazivu. Dakako, neke škole ne nose ime ni po muškarcu ni po ženi, već samo po mjestu, ali je mnogo onih koji su u naziv unijeli ime hrvatskih velikana.

Ravnateljica: 'Treba poraditi da se to u budućnosti promijeni'

No, Hrvatska ima i brojne velikanke za koje se odlučilo 34 škole. Među njima su Ivana Brlić Mažuranić, Marija Jurić Zagorka, Katarina Zrinska, Slava Raškaj, Dora Pejačević, Kraljica Jelena, Sida Košutić, Zorka Sever, Ivanka Trohar, Sveta Ana, Sveta Klara... Popis svih škola u čijem je imenu neka do hrvatskih velikanki dostupan je na dnu članka.

- Iznenadio me podatak da tako malo škola nose ime po ženskoj osobi, treba poraditi da se to u budućnosti promijeni jer u našoj povijesti i sadašnjosti imamo toliko žena koje su se istakle u našoj domovini, govori nam ravnateljica Osnovne škole kraljice Jelene u Solinu profesorica Vesna Ružić.

Kaže nam kako 8. listopada ove godine slave 20 godina škole. Od samog početka škola im nosi ime kraljice Jelene. Jelena Slavna, hrvatska kraljica, bila je žena kralja Mihajla Krešimira II., podrijetlom je iz najmoćnije zadarske patricijske obitelji Madijevaca, omiljena u hrvatskom narodu i poznata je pod imenom Jelena Slavna, istaknuto je na stranicama škole.

- Ime kraljice Jelene koje nosi naša škola za nas nije samo dio povijesti. Ono nas podsjeća na vjeru, zajedništvo, brigu za druge i ljubav prema svome narodu i domovini, vrijednosti koje želimo prenositi našim učenicima. Povodom obilježavanja 1.050 godina obljetnice preminuća kraljice Jelene, s ponosom prisjećamo se kraljice Jelene, ali i gledamo prema budućnosti, prema našoj djeci kojoj želimo ostaviti vjeru, znanje, vrijednosti i ljubav prema svojoj baštini, objašnjava Ružić.

Osnovna škola kraljice Jelene Solin | foto: stranice škole

'Smatram kako premalo škola u Hrvatskoj nosi ime po ženi'

Na popisu je i Osnovna škola Jagode Truhelke Osijek. Jagoda Truhelka bila je hrvatska pedagoginja i književnica za djecu i mladež. Živjela je od 1864. godine do 1957. godine, a borila se i za prava žena. Škola ovo ime nosi od 1990. godine.

- Učenicima se objašnjava zašto je odabrano baš to ime. Smatram kako premalo škola u Hrvatskoj nosi ime po ženi obzirom da imamo puno žena koje su to svojim radom i djelovanjem zaslužile, ističe njezina ravnateljica Danijela Zorinić.

Nekoliko škola nosi ime po Ivani Brlić Mažuranić, hrvatskoj književnici koja je živjela od 1874. do 1938. godine. Među njima je Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Koška, nedaleko od Našica u Osječko-baranjskoj županiji. Ponosni su što ime nose baš po njoj, kako je opisuju, jednoj od najznačajnijih hrvatskih književnica čija su djela obilježila odrastanje brojnih učenika. Škola ovo ime nosi od 1991. godine. Učenicima ne objašnjavaju zašto su izabrali to ime, ali u 1. razredu objasni im se tko je bila Ivana Brlić-Mažuranić.

- Podatak o broju škola koje nose ime po ženi me pomalo iznenađuje, osobito kada znamo koliko su žene kroz hrvatsku povijest, kulturu i obrazovanje dale velik doprinos našem društvu, veli ravnatelj škole Hrvoje Štefanec.

OŠ Ivane Brlić Mažuranić Koška |foto: stranice škole

Inicijativom privremeno mijenjali nazive škola

Podsjetimo, inicijativa Mladforma u Osijeku u 2021. godini privremeno je promijenila nazive pojedinih ulica i škola u Osijeku. Povodom Međunarodnog dana žena postavili su privremene ploče s imenima utjecajnih žena u nekim ulicama i školama.

- Proveli smo mapiranje grada i utvrdili smo koliko je ulica posvećeno ženama, a koliko muškarcima. Naišli smo na jedan frapantan podatak, svega šest osječkih ulica ima nazive prema utjecajnim osječkim ženama. Situacija s osnovnim školama je nešto bolja, 12 je prema muškarcima, a osam prema ženama. Htjeli smo napraviti simboličnu akciju sa Zakladom Slagalica. Barem na neki period promijenili smo nazive jer formalno ne možemo mijenjati nazive ulica. Htjeli smo dati na važnosti šest žena koje su imale utjecaj na ovom području, kazali su nam prije nekoliko godina organizatori.

Ispod možete vidjeti popis svih škola koje nose ime po ženi. Napomenimo kako smo pregledali sve redovne škole u bazi podataka Školski e-Rudnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Također, pregledali smo i glazbene te plesne škole. Od njih 65 ukupno ih pet nosi ime po ženi.

Škole koje nose naziv po ženi:

OŠ Marije Jurić Zagorke - Vrbovec

OŠ Ivane Brlić Mažuranić - Prigorje Brdovečko

OŠ Side Košutić Radoboj

OŠ Zorke Sever Popovača

OŠ Katarina Zrinska Mečenčani

OŠ Ivane Brlić Mažuranić Ogulin

OŠ Slava Raškaj Ozalj

OŠ Katarine Zrinski Krnjak

Katolička osnovna škola Svete Uršule Varaždin

Osnovna škola Sidonije Rubido-Erdödy Gornja Rijeka

OŠ Ivanke Trohar Fužine

OŠ Ivane Brlić Mažuranić Orahovica

Centar za odgoj i obrazovanje i razvojnu podršku dr. Terezija Salaj Rakić Virovitica

OŠ Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

OŠ Dore Pejačević Našice

OŠ Svete Ane u Osijeku

OŠ Jagode Truhelke Osijek

OŠ Ivane Brlić Mažuranić Koška

OŠ Ivane Brlić Mažuranić Strizivojna

OŠ Ane Katarine Zrinski Retkovci

Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek Vrbanja

OŠ Ivane Brlić Mažuranić Rokovci - Andrijaševci

OŠ Kraljice Jelene Solin

Gimnazijski kolegij kraljica Jelena s pravom javnosti Split

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split

Osnovna škola Marije i Line Umag

OŠ Sveta Marija (istoimeno mjesto, op.a.)

OŠ Marije Jurić Zagorke Zagreb

OŠ Sveta Klara Zagreb

Osnovna Montessori škola barunice Dédée Vranyczany Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb

Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti Zagreb

Srpska pravoslavna opća gimnazija 'Kantakuzina Katarina Branković' Zagreb

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski Zagreb

Glazbene/plesne škole koje nose naziv po ženi:

Privatna glazbena škola 'Iva Kuprešak' u Zagrebu

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Našice

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Glazbeno učilište 'Elly Bašić' u Zagrebu

Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje u Zagrebu