Nakon spoja muškarac tražio novac da ne objavi snimku: Pitali smo stručnjaka kako postupiti

Zagrebačka policija nedavno je izvjestila je o užasnom slučaju ucjene. Policija sumnja da je 40-godišnjak, danima ucjenjivao 39-godišnjakinju, prijeteći da će objaviti snimku eksplicitnog sadržaja na kojoj je ona.

Kako navodi policija u priopćenju, upoznali su se putem aplikacije, a prvi put su se susreli na području Maksimira. Odmah nakon druženja muškarac je zaprijetio da će snimku objaviti ako mu ne uplati određenu svotu na račun, a prijetnje su se nastavile nakon uplate, sumnja policija.

Osumnjičeni je uhićen odmah na dan prijave

Prema navodima policije to je trajalo od 22. do 30. rujna, a žrtva je osumnjičenome uplatila ukupno oko 2.700 eura. Na isti dan kad je prijavljen, policija je osumnjičen uhitila te je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Osumnjičeni je istog dana uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.Nakon toga osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

'Često se pokaže da je slika osobe zapravo skinuta s interneta'

Mjere opreza u ovakvim slučajevima mogu smanjiti rizik, no odgovornost za ovakve događaje isključivo je na počinitelju. Za to kako se zaštiti i potražiti pomoć obratili smo se Centru za sigurniji internet, iz kojeg naglašavaju da je prevencija važna, ali da se krivnja nikad ne smije prebaciti na žrtvu.

- Prije susreta dobro je provjeriti je li osoba stvarno ona za koju se predstavlja. Kratak videopoziv to brzo pokaže. Fotografije s profila mogu se provjeriti obrnutim pretraživanjem slika (engl. reverse image search), preko alata poput Google Lensa, TinEye, Yandex Images ili Bing Visual Searcha. U praksi se često pokaže da je 'slika osobe' zapravo fotografija skinuta s interneta, s tuđeg profila ili iz banke fotografija, savjetuje Denis Rukavina, voditelj kibernetičke sigurnosti Centra za sigurniji internet.

'Dijeljenje lokacije s prijateljem ili članom obitelji nije pretjerivanje'

Objašnjava da je pametno razgovor što dulje zadržati unutar aplikacije za upoznavanje jer se u njoj postoji mogućnost prijave, a aplikacija čuva i trag komunikacije. Rukavina predlaže da prvi susret bude na javnom mjestu, a napominje da je pametno ondje doći vlastitim prijevozom. Važno je i da ni u kojem trenutku ne ostavite piće samo bez nadzora.

- Dijeljenje lokacije s prijateljem ili članom obitelji nije pretjerivanje nego opravdana i jednostavna mjera. Jednako je korisno imati osobu koja zna gdje ste i s kim, koja se u dogovoreno vrijeme javi da provjeri je li sve u redu, i s kojom imate dogovoren sigurnosni signal, primjerice riječ ili poruku koja znači da vam treba pomoć ili izlika da odete. Ni to nije pretjerivanje, poručio je Rukavina.

Što učiniti kad vas netko ucjenjuje?

Međutim ove mjere sigurnosti ne mogu zaustaviti svaku osobu koja ima zle namjere i uvjeri žrtvu da joj povjeruje. U trenutku kad dođe do situacije da osoba prijeti objavom takve eksplicitne snimke, naglašava Rukavina, ključno je ne podlegnuti ucjeni, jer se ucjenjivači gotovo nikad ne zaustave na tome, već ih to potakne na nove zahtjeve. Rekao nam je kako je mudro postupiti u takvom trenutku.

- Drugo treba sačuvati dokaze, dakle snimke zaslona poruka i profila, broj telefona, korisničko ime, potvrde o uplatama i broj računa na koji se tražio novac. Ništa ne brisati. Treće, odmah se obratiti policiji, na 192 ili u najbližoj policijskoj postaji, i prijaviti profil aplikaciji, priča nam Rukavina.

'Snimka i uređaji konačno se oduzimaju i uništavaju tek odlukom suda'

Pitali smo ga i može li žrtva biti sigurna da, u slučaju da ucjenu prijavi policiji, ucjenjivač neće snimku objaviti radi osvete. Predstavnik centra za sigurniji internet objašnjava nam da je policija ovlaštena privremeno oduzeti mobitel i druge uređaje osumnjičenika kao dokaz.

- Snimka i uređaji konačno se oduzimaju i uništavaju tek odlukom suda nakon što cijeli postupak završi, što može potrajati. Važno je znati i da oduzimanje mobitela ne rješava sve. Snimkama spremljenima u oblaku može se pristupiti i s drugog uređaja, a mogu postojati i kopije kod drugih osoba, pa je samu distribuciju snimke često teško obuzdati. Zato su važne i mjere prema samom osumnjičeniku, primjerice zabrana kontakta sa žrtvom, o kojima odlučuju državno odvjetništvo i sud. Ako bi osumnjičenik snimku ipak objavio, činio bi novo kazneno djelo, pojašnjava nam sugovornik.

Kad se počinitelji koji objave snimke pravno progone?

U tom slučaju žrtva može podnijeti kaznenu prijavu policiji ili državnom odvjetništvu. S druge strane, kazneno djelo iznude se progoni po službenoj dužnosti, što znači da državni odvjetnik postupa neovisno o volji žrtve. Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja, ako je snimka objavljena ili nekome proslijeđena, kao i neovlašteno snimanje, progone se samo ako žrtva podnese prijedlog, pa je važno da ga izričito podnese, napominje Rukavina.

- Kad jedna osoba počini više kaznenih djela, primjerice snimi bez pristanka, zatim ucjenjuje i na kraju objavi snimku, riječ je o stjecaju kaznenih djela. Počinitelj tada odgovara za svako od njih, a sud mu izriče jedinstvenu kaznu za sva djela zajedno. Žrtva može tražiti i naknadu štete, i to već u kaznenom postupku, podnošenjem imovinskopravnog zahtjeva. Besplatnu podršku žrtvama kaznenih djela pruža Nacionalni pozivni centar na broju 116 006, istaknuo je predstavnik Centra.

Odluku o uklanjanju na kraju donosi platforma

Objava snimke bez pristanka može se prijaviti Centru za sigurniji internet na adresi csi.hr. Uz to Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ima status pouzdanog prijavitelja prema europskom Aktu o digitalnim uslugama. Rukavina nam pojašnjava da to znači da velike internetske platforme njihove prijave nezakonitog sadržaja moraju obraditi prioritetno i bez nepotrebnog odgađanja.

- Mi prijavljeni sadržaj procijenimo, prijavimo platformi tim kanalom, a kad postoji sumnja na kazneno djelo, slučaj prosljeđujemo policiji. Odluku o uklanjanju na kraju donosi platforma, ali prijava pouzdanog prijavitelja kod nje ima posebnu težinu, navodi Rukavina.

Postoji alat koji skida eksplicitne snimke s interneta

Dodaje da punoljetne osobe mogu koristiti i besplatni alat StopNCII.org. On funkcionira tako da na svom uređaju korisnik odabere intimnu fotografiju ili snimku, a alat od nje izradi digitalni otisak, takozvani hash. Na StopNCII šalje se samo taj otisak, dok sama snimka nikad ne napušta uređaj. Platforme koje surađuju s alatom, među kojima su Facebook i Instagram, uspoređuju otisak sa sadržajem na svojim servisima, uklanjaju ono što se podudara i sprječavaju ponovnu objavu.

- Dobije se broj slučaja i PIN kojim se prati status, i treba ih dobro sačuvati jer se ne mogu obnoviti. Ograničenja su da alat radi samo na platformama koje surađuju, da je namijenjen osobama koje su na snimci imale najmanje 18 godina i da snimku morate imati kod sebe, objašnjava Rukavina.

Za osobe mlađe od 18 godina postoji sličan alat 'Take It Down' američkog Nacionalnog centra za nestalu i iskorištavanu djecu, a takav sadržaj se može prijaviti i našem Centru za nestalu i iskorištavanu djecu.

Umjetna inteligencija otvara nove horizonte zloupotrebe

Kao što smo ranije pisali, danas opasnost predstavlja i generiranje eksplicitnih snimki s nečijim likom s pomoću umjetne inteligencije. Predstavnik Centra naglašava da po tom pitanju, nažalost, potpuna zaštita ne postoji, jer je za izradu takvog sadržaja dovoljna jedna javno dostupna fotografija lica.

- Rizik se može smanjiti zatvorenim profilima i manjim brojem javno objavljenih fotografija, ali ni tu krivnja nije na osobi čiju je fotografiju netko zlouporabio. Pravno, izmjenama Kaznenog zakona iz 2021. izričito je propisano kazneno djelo za onoga tko uporabom računalnog sustava izradi novu ili preinači postojeću snimku spolno eksplicitnog sadržaja i upotrijebi je kao pravu. Za to je propisana kazna zatvora do jedne godine, a do tri godine ako je snimka putem interneta postala dostupna većem broju osoba. I to se djelo progoni na prijedlog žrtve. Ako je na snimci maloljetna osoba, riječ je o teškom kaznenom djelu iskorištavanja djece za pornografiju, neovisno o tome što je snimka umjetno izrađena, pojašnjava nam sugovornik.

Moguće je prijaviti i aplikacije

Dodaje da se prijaviti može i sam softver. Aplikacije se mogu prijaviti trgovinama Apple App Store i Google Play te platformama na kojima se oglašavaju, a možete ih prijaviti i Centru za sigurniji internet.

Međutim pitanje je koliko dugo će postojanje takvih alata sklonih zlouporabi biti dozvoljena. Naime izmjenama europskog Akta o umjetnoj inteligenciji od drugog prosinca ove godine izričito su zabranjeni sustavi umjetne inteligencije za izradu intimnih snimki bez pristanka i materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece. Nadzor nad tim provode tijela koja države članice određuju za nadzor tržišta, uz Ured za umjetnu inteligenciju Europske komisije. Izmjene zakona trebale bi pružiti sigurnost korisnicima, tehnologija konstantno napreduje, a s njom i nažalost i razvijaju se i metode zlouporabe.