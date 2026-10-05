Umirovljena nastavnica: 'Svaki dan u godini treba biti Dan učitelja'

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05. listopad 2026.
Svaki dan u godini treba biti Dan učitelja, a ne samo jedan kada se posebna pažnja posvećuje učiteljima, govori naša gošća podcasta.
Nastavnici diljem Hrvatske i svijeta danas obilježavaju Svjetski dan učitelja. Povodom toga u podcastu smo ugostili donedavnu ravnateljicu X. gimnazije 'Ivan Supek ' Zagrebu, sada umirovljenu nastavnicu Željku Frković.
- Svaki dan u godini trebao bi biti Dan učitelja, a ne samo jedan kad se posebna pažnja posvećuje učiteljima. Za mene je učiteljski poziv nešto najdivnije i smatram da je bremenito problemima, odnosno kako se sad suvremeno kaže, izazovima. Svašta se tu splelo, ali barem na Dan učitelja trebamo se prisjetiti koliko su oni važni u životu djece. Oni uče djecu čitati, pisati, družiti se. Oni se s njima raduju, oni s njima tuguju. Učitelji s njima dijele svoj život i ulaze u živote te djece. Djeca ih pamte trajno. Svi se sjećamo svojih učitelja, kazala je Frković.
U podcastu razgovarali smo o reformama u školstvu, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, treba li učiteljski studij trajati pet godina, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita. Cijeli podcast pogledajte ispod.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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