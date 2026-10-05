Umirovljena nastavnica: 'Svaki dan u godini treba biti Dan učitelja'

Nastavnici diljem Hrvatske i svijeta danas obilježavaju Svjetski dan učitelja. Povodom toga u podcastu smo ugostili donedavnu ravnateljicu X. gimnazije 'Ivan Supek ' Zagrebu, sada umirovljenu nastavnicu Željku Frković.

- Svaki dan u godini trebao bi biti Dan učitelja, a ne samo jedan kad se posebna pažnja posvećuje učiteljima. Za mene je učiteljski poziv nešto najdivnije i smatram da je bremenito problemima, odnosno kako se sad suvremeno kaže, izazovima. Svašta se tu splelo, ali barem na Dan učitelja trebamo se prisjetiti koliko su oni važni u životu djece. Oni uče djecu čitati, pisati, družiti se. Oni se s njima raduju, oni s njima tuguju. Učitelji s njima dijele svoj život i ulaze u živote te djece. Djeca ih pamte trajno. Svi se sjećamo svojih učitelja, kazala je Frković.

U podcastu razgovarali smo o reformama u školstvu, treba li ukinuti pripravnički ispit za učitelje, treba li učiteljski studij trajati pet godina, o fenomenu da učenici dobivaju primjere ispita. Cijeli podcast pogledajte ispod.