Učitelji tvrde da si sami kupuju laptope i rade na starim računalima: Za to vrijeme Fuchs se hvali ulaganjima

Povodom Svjetskog dana učitelja oglasili su se prosvjetni sindikati, čestitajući svim učiteljima, ali i ističući da se nastavnici i profesori još bore za svoja prava i bolje uvjete rada.

Školski sindikat Preporod istaknuo je da postoje sustavni problemi s kvalitetom računalne opreme u osnovnim i srednjim školama. Istaknuli su da su osobna računala koja učitelji i nastavnici koriste nabavljena većinom prije više od pet godina, a mnoga su zastarjela ili potpuno nefunkcionalna, tvrde iz sindikata.

Sve više učitelja moraju sami kupovati laptope za posao

Uz pitanje plaća i osiguranja radno-pravne sigurnosti, iz Sindikata Preporod napominju da se postavlja pitanje mogu li poduzeti nešto kako bi se svakom učitelju i nastavniku osiguralo funkcionalno osobno računalo.

- Sve je više učitelja i nastavnika u našim školama primorano samostalno kupovati prijenosna računala bez kojih je priprema za nastavu otežana, a suvremeni nastavni proces gotovo neizvediv. Je li Hrvatska zaista toliko siromašna da nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa ovisi i o njegovu sufinanciranju od strane onih koji u školama rade?, zapitao se predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

Naglašava da nije bilo dovoljno učionice jednokratno opremiti računalima, a učitelje i nastavnike zadužiti za nabavu laptopa. Stipić dodaje da, osim što treba voditi računa o održavanju opreme, treba i zamijeniti dotrajale uređaje. Naglasio je da o tome treba voditi računa prilikom sastavljanja državnog proračuna za 2027. godinu jer očekuju da ove školske godine sva dotrajala računala u školama budu zamijenjena novima.

'Vidimo koliko je dug put prijeđen'

Povodom Međunarodnog dana učitelja Sindikat učitelja Hrvatske (SUH) istaknuo je da se obilježava i 60 godina otkako su UNESCO i Međunarodna organizacija rada (ILO) usvojili Preporuku o statusu učitelja.

Preporuka o statusu učitelja definira prava i odgovornosti učitelja te postavlja standarde na svjetskoj razini za njihovo obrazovanje, zapošljavanje, uvjete rada i napredovanje u struci.

- Kada pogledamo unatrag, vidimo koliko je dug put prijeđen do ostvarivanja prava i zaštite učitelja, koji su temelj današnjeg društva. Od opismenjavanja i osnovnog pristupa školovanju kao jednog od temeljnih ljudskih prava do digitalne transformacije, izazova s umjetnom inteligencijom, inkluzivnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja. Pred nama su novi izazovi, ali kroz sve promjene možemo koračati jedino zajedno, napisali su iz SUH-a uz čestitku.

'Ti pritisci utječu na simbolički status učiteljske profesije'

Na potpisivanje Preporuke podsjetili su i iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NZSSH). Napomenuli su da se danas od učitelja, a kako ističe UNESCO, očekuje da se snađu u promjenama koje se 1966. nisu mogle predvidjeti, a to su razvoj digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, klimatske promjene, inkluzija svih učenika, migracije, sukobi i prisilno raseljavanje, briga za dobrobit učenika te sve neizvjesnija budućnost.

- Ti pritisci utječu na simbolički status učiteljske profesije kada se njezina važnost nedovoljno prepoznaje i cijeni; na njezin profesionalni status kada učiteljima nedostaju autonomija, podrška, mogućnosti stručnog usavršavanja ili prilika da sudjeluju u oblikovanju obrazovnih politika; te na njezin materijalni status kada im plaće, radno opterećenje, dostupni resursi i uvjeti rada ne omogućuju da u potpunosti ostvaruju svoju ulogu, poručuju iz NZSSH-a.

Usprkos poteškoćama i preprekama, iz Sindikat ističu da je i dalje puno onih koji su podučavanje odabrali kao profesiju, ali i poziv te onih koji predanošću, strpljenjem i neumornim trudom grade obrazovanje kao javno dobro i temelj društvenog napretka. Svima njima Sindikat je zaželio sretan Dan učitelja.

'Zato naša borba ne prestaje'

Sretan Međunarodni dan učitelja zaželjeli su i iz Srednjoškolskog sindikata Znanje. Istaknuli su da se rad i doprinos nastavnika društvu još nedovoljno priznaju i poznaju, da su pred nastavnicima sve veći zahtjevi, a trud koji ulažu često ostaje neprimijećen.

- Zato naša borba ne prestaje. Kao vaš sindikat, nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj prosvjetnih djelatnika, bolje radne uvjete, primjerena primanja i zaštitu, promicanje struke, vaše autonomije i autoriteta. Jer snažno obrazovanje počinje sa zadovoljnim i uvaženim nastavnicima, istaknuli su iz Sindikata Znanje, zahvalivši nastavnicima na svakoj pomoći učeniku kojemu je bila potrebna i na vjeri u to da znanje mijenja svijet.

Čestitka Ministarstva obrazovanja

Čestitku je uputio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Istaknuo je da su posvećenost i profesionalnost prosvjetnih djelatnika temelj kvalitetnog obrazovanja i neprocjenjiv doprinos našem društvu.

- Zadaća obrazovanja nije djeci samo dati odgovore, nego ih naučiti postavljati pitanja, prepoznati dobru ideju, ohrabriti kreativnost, njegovati talent i dopustiti im da pokušaju, pogriješe i pokušaju ponovno. Pritom jedno ostaje nepromijenjeno – učitelji su temelj kvalitetnog obrazovanja. Zato je naša odgovornost osigurati vam podršku, uvjete za profesionalni razvoj i položaj koji odgovara važnosti posla koji obavljate, napisao je Fuchs.

'Jedna stvar ostaje nepromijenjena'

Dodao je da razvoj novih tehnologija donosi promjene u obrazovanje, a istodobno raste potreba za snažnijom brigom o dobrobiti i mentalnom zdravlju djece i mladih, zbog čega se nastavnici moraju stalno usavršavati i usvajati nove pristupe.

- Upravo u takvim okolnostima jedna stvar ostaje nepromijenjena: u središtu kvalitetnog obrazovanja uvijek je čovjek. Posebno tada dolaze do izražaja vaša stručnost, iskustvo i sposobnost da našim učenicima budete onaj ljudski oslonac i pružite im podršku kada je ona najpotrebnija te im otvorite vrata prema novim mogućnostima, poručio je Fuchs.

'Svjesni smo da bez vas nema kvalitetnog obrazovanja'

Svim učiteljima, nastavnicima i profesorima zahvalio je za trenutke kada su dodatno ohrabrili učenike, razgovarali s njima, prepoznali talente i svojim znanjem, strpljenjem i primjerom napravili razliku. Fuchs je pak, dok nastavnici tvrde da rade na zastarjelim računalima, istaknuo da Vlada provodi najveće ulaganje u obrazovanje u iznosu od 3,2 milijarde eura.

- Kao resorno ministarstvo nastavit ćemo raditi na jačanju položaja učitelja i graditi društvo koje poštuje sve odgojno-obrazovne djelatnike, svjesni da bez vas nema kvalitetnog obrazovanja ni uspješne budućnosti naše djece i mladih, zaključio je ministar.