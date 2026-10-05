Hodnici i učionice škole zavijeni u crno, preminula je maturantica: 'Bila je ponos naše škole'

Hodnici i učionice Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škola Stanka Ožanića u Zadru danas su obavijeni tugom – preminula je maturantica Petra Žulj. Iz škole ističu kako je bila uzorna učenica, a nastavnici i vršnjaci pamtit će je po njezinoj dobroti.

- S velikom žalošću opraštamo se od naše maturantice Petre Žulj, koja nas je prerano i iznenada napustila. Petra je bila ponos naše škole – marljiva, odgovorna i plemenita djevojka čiji je trud i rad bio uzor drugima. Iako je njezin životni put prekinut na samom pragu zrelosti, svojom je dobrotom i ljepotom ostavila trajan trag u našoj školi, piše u objavi škole na Facebooku.

Poručili su i da su u ovim najtežim trenucima mislima i molitvama uz obitelj, prijatelje i školske kolege preminule učenice.

- U ime Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole izražavamo iskrenu i duboku sućut. Draga Petra, hvala ti za svaki osmijeh i svaki zajednički trenutak. Počivaj u miru Božjem, stoji u oproštajnoj poruci škole.