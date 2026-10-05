Hodnici i učionice škole zavijeni u crno, preminula je maturantica: 'Bila je ponos naše škole'

Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 3 d 02.10.2026
05. listopad 2026.
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića u Zadru dirljivim se riječima oprašta od preminule učenice.
Hodnici i učionice Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škola Stanka Ožanića u Zadru danas su obavijeni tugom – preminula je maturantica Petra Žulj. Iz škole ističu kako je bila uzorna učenica, a nastavnici i vršnjaci pamtit će je po njezinoj dobroti.
- S velikom žalošću opraštamo se od naše maturantice Petre Žulj, koja nas je prerano i iznenada napustila. Petra je bila ponos naše škole – marljiva, odgovorna i plemenita djevojka čiji je trud i rad bio uzor drugima. Iako je njezin životni put prekinut na samom pragu zrelosti, svojom je dobrotom i ljepotom ostavila trajan trag u našoj školi, piše u objavi škole na Facebooku.
Poručili su i da su u ovim najtežim trenucima mislima i molitvama uz obitelj, prijatelje i školske kolege preminule učenice.
- U ime Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole izražavamo iskrenu i duboku sućut. Draga Petra, hvala ti za svaki osmijeh i svaki zajednički trenutak. Počivaj u miru Božjem, stoji u oproštajnoj poruci škole.
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 3 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 4 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 5 d 30.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 19 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 21 d 14.09.2026
Ugasi buku oko sebe: U Hrvatsku stigao novi model slušalica s pametnim poništavanjem buke i prostornim zvukom
Nova serija bežičnih slušalica spaja adaptivno poništavanje buke, snažan zvuk i jednostavno povezivanje s različitim uređajima.
16:16 3 h 05.10.2026
Učitelji tvrde da si sami kupuju laptope i rade na starim računalima: Za to vrijeme Fuchs se hvali ulaganjima
Povodm Dana učitelja sindikat Preporod upozorio je da je stanje s informatičkom opremom u školama 'alarmantno', a da si laptope učitelji kupuju sami.
12:15 7 h 05.10.2026
Samo 34 škole u Hrvatskoj nose ime po ženi, imamo popis: 'Treba poraditi da se to promijeni'
Od 1.328 škola u Hrvatskoj samo njih 2,56 posto nosi ime po ženi. Mnoge škole nazvane su samo po mjestu, a druge po muškarcu.
09:42 10 h 05.10.2026
Umirovljena nastavnica: 'Svaki dan u godini treba biti Dan učitelja'
Svaki dan u godini treba biti Dan učitelja, a ne samo jedan kada se posebna pažnja posvećuje učiteljima, govori naša gošća podcasta.
09:21 10 h 05.10.2026
Koje je zvanje i zanimanje nakon završene gimnazije i što ako se padne matura?
Bez položene državne mature gimnazijalci nemaju završenu srednju školu. Time ostaju na razini završene osnovne škole.
09:23 1 d 04.10.2026
Kako prepoznati da dolazi prva menstruacija? Liječnica odgovorila je li potrebna priprema
Iako je nekim roditeljima neugodno razgovarati o menstruaciji, o njoj je najbolje početi razgovarati prije nego što se dogodi.
09:23 1 d 04.10.2026
Upoznajte Danijelu: Zbog toga što je Romkinja stigmatizirali su ju i profesori, a sada je završila fakultet
Danijela se tijekom osnovne i srednje škole, ali i na fakultetu susretala s predrasudama i odbacivanjem zbog svoje nacionalne pripadnosti.
09:21 1 d 04.10.2026
Skijalište na Plitvicama dobiva gradilište: Ide milijunsko ulaganje koje se dugo čekalo, imamo nacrte
Natječaj za izvođača radova zaključen je prije 18 mjeseci, ali umjesto da sve već bude gotovo čekala se suglasnost Vlade koja tek nedavno stigla.
16:18 3 h 05.10.2026
Pola milijarde za 20 km: Novu autocestu na jugu mogli bi graditi 'domaći', bit će više tunela
Autocesta na jugu gradit će se u 3 poddionice. Izgradnja se najavljuje skoro 20 godina, a u novom postupku najjeftiniji ponuditelj je 'domaća' tvrtka.
16:17 3 h 05.10.2026
Sve naknade mirovinskih fondova na jednom mjestu: Društva naplaćuju do dva posto
Pronašli smo kolike naknade mirovinska društva naplaćuju članovima fondova. Visine naknada su jednake u drugom stupu, no u trećem se razlikuju.
16:40 3 h 05.10.2026
Kreću pozivi za besplatnu mamografiju: Ranim otkrivanjem do 90 posto izlječenja
Oko 630.000 žena od 49 do 70 godina dobit će poziv za besplatni mamografski pregled. Informirati se mogu na novoj web stranici HZJZ-a o raku dojke.
16:36 3 h 05.10.2026