Ugasi buku oko sebe: U Hrvatsku stigao novi model slušalica s pametnim poništavanjem buke i prostornim zvukom

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12:28 3 d 02.10.2026
05. listopad 2026.
Nova serija bežičnih slušalica spaja adaptivno poništavanje buke, snažan zvuk i jednostavno povezivanje s različitim uređajima.
HUAWEI FreeBuds Neo od danas su dostupne na hrvatskom tržištu. Nova serija bežičnih slušalica spaja napredne audio mogućnosti, adaptivno poništavanje buke i lagan dizajn prilagođen svakodnevnom korištenju. Od putovanja i rada do treninga i slušanja glazbe kod kuće, FreeBuds Neo donose naglasak na kvalitetu zvuka, udobnost i jednostavno povezivanje s različitim uređajima.
Okruženje u kojem koristimo slušalice tijekom dana neprestano se mijenja. Razgovori u uredu, buka javnog prijevoza ili vjetar tijekom šetnje stvaraju različite uvjete, zbog čega jedna razina poništavanja buke nije uvijek dovoljna.
HUAWEI FreeBuds Neo koriste arhitekturu poništavanja buke s dva kanala, audio čip treće generacije i adaptivne algoritme koji prepoznaju promjene u okolnoj buci te im se prilagođavaju u milisekundama. Sustav omogućuje poništavanje buke u cijelom frekvencijskom rasponu, s prosječnom dubinom do 30 dB, smanjujući utjecaj zvukova poput razgovora iz okoline i vjetra.
Prilagodbe se odvijaju automatski, bez potrebe da korisnik neprestano mijenja postavke, dok su prijelazi između različitih razina poništavanja osmišljeni kako bi iskustvo slušanja ostalo prirodno i ugodno i kada se okruženje promijeni.
Za kvalitetu zvuka zadužen je novi Turbo driver koji omogućuje reprodukciju u širokom frekvencijskom rasponu od 10 Hz do 48 kHz. Takav raspon omogućuje reprodukciju dubokih i snažnih niskih tonova, uz zadržavanje jasnoće vokala i instrumenata te detalja u različitim vrstama sadržaja.
S kompatibilnim Huawei uređajima FreeBuds Neo podržavaju prijenos zvuka visoke razlučivosti do 2,3 Mbps. Pri povezivanju s drugim kompatibilnim uređajima maksimalna brzina prijenosa doseže 990 kbps.
FreeBuds Neo podržavaju i prostorni zvuk koji koristi procesorsku snagu samih slušalica za stvaranje 360-stupanjskog doživljaja zvuka. Zahvaljujući Huawei algoritmima, prostorni zvuk nije vezan uz određeni audio izvor, što omogućuje izraženiji osjećaj prostora pri slušanju različitih sadržaja.
Promjene kod FreeBuds Neo ne odnose se samo na tehnologiju unutar slušalica. Dolaze s kompaktnim kućištem za punjenje zaobljenih linija, dok su same slušalice oblikovane tako da prirodnije prate konture uha.
Svaka slušalica teži približno 4,8 grama, a njihov je oblik razvijan na temelju podataka o različitim karakteristikama ljudskog uha kako bi se pritisak ravnomjernije rasporedio i smanjila nelagoda tijekom duljeg korištenja.
Dizajn je dodatno prilagođavan kroz simulacije korištenja tijekom aktivnosti kod kojih češće dolazi do pomicanja slušalica. Posebna pažnja posvećena je dijelovima na kojima bi tijekom korištenja lakše moglo doći do pomicanja slušalica, kako bi stabilnije ostale na mjestu tijekom kretanja.
Huawei svoje nosive i audio uređaje razvija tako da ih korisnici mogu jednostavno povezati s uređajima koje već svakodnevno koriste. Nedavno predstavljena HUAWEI WATCH GT 7 Series kompatibilna je s Android i iOS uređajima, a isti pristup povezivosti donose i HUAWEI FreeBuds Neo.
FreeBuds Neo kompatibilne su s Android, iOS i Windows uređajima, a podržavaju i istodobno povezivanje s dva uređaja različitih sustava. Tako se, primjerice, mogu koristiti s pametnim telefonom i računalom te se prema potrebi brzo prebacivati između njih.
Unutar Huawei ekosustava dostupne su i dodatne mogućnosti. Putem aplikacije HUAWEI Audio Connect na kompatibilnom Huawei pametnom satu korisnici mogu upravljati načinima poništavanja buke i zvučnim efektima, provjeriti razinu baterije ili pronaći slušalice bez potrebe za posezanjem za telefonom.
HUAWEI FreeBuds Neo dostupne su u crnoj, bijeloj i srebrnoj boji, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 129 eura. Do kraja listopada traje i promotivna ponuda u sklopu koje kupci mogu ostvariti 20 eura popusta na kupnju HUAWEI FreeBuds Neo.
Uz FreeBuds Neo kupci bez dodatne naknade dobivaju i '1 Year Loss Care Service', u vrijednosti od 49 eura. U slučaju gubitka ili oštećenja jedne slušalice, usluga tijekom prve godine omogućuje jednokratnu kupnju zamjenske slušalice uz 50 posto popusta.
Huawei je sa svojim proizvodima i uslugama prisutan u više od 170 zemalja te se njima koristi trećina svjetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj postavljeno je u zemljama diljem svijeta, uključujući Njemačku, Švedsku, Indiju i Kinu. Huawei Consumer Business Group jedna je od tri poslovne sastavnice Huaweija, čiji su fokus pametni telefoni, računala i tableti, nosivi pametni uređaji, audio rješenja i usluge u oblaku.
Globalna mreža Huaweija izgrađena je na dugogodišnjoj ekspertizi u telekom sektoru, a posvećena je pružanju inovativnih tehnoloških rješenja i kvalitetnog korisničkog iskustva potrošačima diljem svijeta. Za redovite novosti o Huaweiju zapratite profile na Facebooku, Instagramu te YouTube kanalu.
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