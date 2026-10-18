Ako me voliš, podijelit ćeš mi lokaciju? Roditelji zabrinuti zbog prakse mladih parova

Na Snapchatu, preko iPhonea, putem različitih sustava. Mladi međusobno rado dijele lokaciju mobitela. Iako ova praksa može biti korisna, jednu je majku zabrinula. Zapitala se je li normalno da djevojka njezinog sina traži pristup njegovoj lokaciji, a mi smo to pitanje postavili Nedi Vac Burić, psihologinji iz Psihološkog centra TESA (01/4828888).

Za početak, psihologinja objašnjava u kojim je situacijama dijeljenje lokacije praktična opcija, ali i koja je razlika između takvih situacija i dijeljenja lokacije među ljubavnim partnerima.

- Na primjer kada su dvije osobe s dva različita društva na koncertu ili utakmici u stranom gradu. Nisu zajedno, ali za slučaj nužde, znaju gdje je tko. Ili kada netko putuje pa nema potrebe pozivima provjeravati gdje je. Postoje i druge situacije kada to iz praktičnih razloga ima smisla. Dijeljenje lokacije s partnerom u svakodnevnom životu jako ovisi o tome koju svrhu ima za pojedinu osobu. Ako je to način 'provjeravanja ili kontrole', onda je vjerojatno odraz nepovjerenja ili ljubomore. Moguće da je u pozadini neki realni strah, vezan za događaj u kojem je netko bio životno ugrožen, navodi Vac Burić.

Je li riječ o ljubomori?

S druge strane, mogući razlog je i ljubomora - osjećaj koji, prema riječima ove stručnjakinje, nije ugodan. Osoba koja je ljubomorna, pojašnjava Vac Burić, osjeća se zapostavljenom i treba više pažnje nego što je (trenutačno) dobiva.

- Ljubomora je osjećaj koji je povezan sa strahom od gubitka. Gubitak neke osobe, vlastite vrijednosti ili prava na iskazivanje individualne osobnosti. Taj je strah egzistencijalan, što znači da ga osoba doživljava kao da joj ugrožava ili ograničava život. Ovaj strah potječe iz ranog djetinjstva, kada smo zaista ovisili o pažnji i brizi odraslih osoba. Tek u tijeku života kada stvaramo osjećaj vlastite vrijednosti i kada postajemo neovisniji od drugih, učimo kako se ophoditi s osjećajem ljubomore i ne osjećamo joj se više tako bespomoćno izloženi. Znači, ljubomora je osjećaj koji trebamo shvaćati ozbiljno i ne mu umanjivati značaj, upozorava Vac Burić.

U današnje vrijeme, nastavlja stručnjakinja, tehnologija pruža uvid u tuđe živote i time stvara mogućnost 'veće kontrole', poput provjeravanja je li osoba na mreži, je li vidjela poruku, a još nije odgovorila te praćenje lokacije.

- To je danas dio svakodnevice, ali se postavlja pitanja kad su te opcije isključene - može li biti dovoljna riječ partnera – 'tu i tu sam, s tim i tim, radim to i to'. I ako ne može - kako to? Je li došlo ranije u vezi do nepovjerenja? Ili jesu li ranije u životu bili događaji koji otežavaju povjerenje? Ako je tako, to nije niti za ismijavanje, niti za omalovažavanje. O razlozima je važno razgovarati, i po potrebi osvijestiti jer možda ih osoba, pogotovo adolescent još nije u potpunosti svjesna. I da, povremena kontrola može biti početak patološke ljubomore, ističe Vac Burić.

'Potrebni su drugi ljudi'

Dodaje da je u mladenačkim, ali i odraslim vezama uobičajeno da partneri u početku žele biti samo zajedno. Međutim, nitko ne živi samo s partnerom, niti u adolescenciji, niti u odrasloj dobi.

- Potrebni su drugi ljudi, drugi hobiji i mogućnost da ponekad nešto radimo sami, bez partnera, iako ga volimo najviše na svijetu. Očekivano je da se s trajanjem veze smanjuje potreba za biti samo s partnerom i da se javlja potreba za druženjem s drugim ljudima (i zajedno s partnerom, ali i bez partnera). U tome nema ništa loše, iako nekada oko toga nastaju problemi, jer jedan partner to tumači kao da ga onaj drugi više ne voli (ili ne dovoljno), pojašnjava Vac Burić.

Iluzija je reći 'ako me voli, napravit će sve za mene'

Naglašava da je u svakoj vezi, pa tako i mladenačkoj, važno primijetiti ako partneru smeta odvajanje, druženje s drugima, neslaganje s mišljenjem i slično. Prema riječima psihologinje, normalno je i očekivano da to postoji. Ako jednom od partnera to smeta, valja promisliti i porazgovarati o tome što se događa i što je u podlozi toga.

- Nema recepta koliko partneri trebaju biti zajedno ili što raditi da bi veza bila sretna. Ali je važno da su oboje uglavnom zadovoljno s onim što dobivaju u vezi. U vezi nismo uvijek sa svime 100 posto zadovoljni. Iluzija je reći 'ako me voli, napravit će sve za mene'. U nekim situacijama je važno - za ljubav drugoga otići na koncert, iako nam se ne ide. Ili pogledati film koji nam nije važan. Za ljubav drugoga čekati sa spolnim odnosom dok partner bude spreman. Isto tako, ako je jednom partneru nešto jako važno, a drugom je to sasvim neprihvatljivo, važno je razgovarati - možemo li onda biti zajedno, postoji li način da te razlike živimo i oboje budemo zadovoljni. Ili nije moguće i moramo prekinuti vezu, jer je tako bolje za nas (ili za jednoga od nas, jer možda onaj drugi ne misli tako). To nisu laka pitanja i nisu uvijek lake odluke, navodi Vac Burić.

U tom smjeru roditelji mogu razgovarati sa svojom djecom. Iako su današnji roditelji podosta uključeni u živote djece i važno je da im budu podrška, kaže stručnjakinja, važno je da dozvole da djeca odluke donose samostalno - pa makar to bile krive odluke. Na greškama se uči, i to je neizostavni dio odrastanja.

Savjet za roditelje

- Mladi moraju vježbati - prosuđivanje, odlučivanje i činjenje - i ponekad će griješiti i radi toga biti tužni, ljuti, uplašeni... I moraju se učiti nositi s osjećajima koji nisu ugodni. Moraju učiti prepoznavati kada nešto za njih nije dobro i što onda mogu učiniti. U redu je ako mladi traže savjet roditelja. U redu je ako roditelj kaže svoje mišljenje i svoj savjet. I nužno je da roditelj onda pusti adolescenta da donese svoju odluku. I ako se ta odluka pokaže krivom i treba pomoć roditelja, važno je da roditelji budu tu kao podrška bez moraliziranja, savjetuje Vac Burić.

Dodaje da je ponekad nužno da se roditelj 'umiješa' u neku situaciju, a ponekad je nužno da 'pusti', kako bi dijete nešto naučilo iz toga.

- Danas se roditelji sve češće i sve više miješaju iz najbolje namjere kada to nije potrebno i čine to iz velike ljubavi. Istovremeno, ta velika ljubav roditelja i 'pomaganje' vodi većoj nesamostalnosti djece i mladih, njihovom nesnalaženju i teškoći donošenja odluka, jer uvijek je netko tu tko će to učiniti umjesto njih. I to je segment koji danas doseže zabrinjavajuće razmjere. I s obzirom na to da je početno pitanje o dijeljenju lokacije - uvijek postoje opravdane situacije kada je moguće privremeno dijeliti lokaciju, s naglaskom na privremeno - kada je to praktično i smisleno. I isto tako - privremeno, praktično i smisleno roditelji trebaju pomagati svojoj djeci, zaključuje Vac Burić.