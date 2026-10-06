Plaće dijela obrazovnih radnika pod povećalom sudova: Već je pokrenuto desetak tužbi

Nedavna nepravomoćna presuda u kojoj je Grad Varaždin i tamošnji Dječji vrtić Varaždin odgojiteljici dužan platiti 5.000 eura razlike u plaći ponovno je otvorila pitanje koeficijenta za obračun plaće odgojitelja u vrtićima. Kako doznajemo, ovo nije jedini spor koji je podignut zbog plaća odgojitelja u vrtićima u Hrvatskoj. Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (SRPOOH) potvrđuje za srednja.hr kako su i sami pokrenuli sudske postupke kako bi se utvrdila zakonska plaća za radna mjesta u dječjim vrtićima, naročito odgojitelja.

Što se dogodilo u slučaju u kojem je nedavno donesena nepravomoćna presuda? Naime, u ožujku 2024. godine donesena je nova Uredba o koeficijentima u javnim službama kojom su propisani novi, veći koeficijenti za obračun plaća, dok je novi kolektivni ugovor za radnike Dječjeg vrtića Varaždin potpisan u rujnu te iste godine. Ključni dio spora bio je je li odgojiteljica koja je tužila Grad Varaždin i vrtić već od ožujka 2024. trebala primati plaću na temelju novog koeficijenta ili tek od rujna kada je potpisan novi kolektivni ugovor. Sud joj je nepravomoćnom presudom dao za pravo.

SRPOOH: Odgojiteljima pripada isti koeficijent kao učiteljima, a neki osnivači to osporavaju

U SRPOOH-u kažu kako nema dvojbe oko toga da odgojiteljima u vrtićima pripada koeficijent za obračun plaće 2,01, isti kakav imaju učitelji razredne nastave. Slaven Vukašinec, glavni tajnik SRPOOH-a podsjeća da Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da se, ako su povoljniji za zaposlenike, na djelatnike vrtića primjenjuju propisi koji uređuju plaće djelatnika osnovnih škola. Tim slijedom, Uredba i osnovica za obračun plaće u javnim službama moraju se primijeniti i prilikom obračuna plaće u vrtićima.