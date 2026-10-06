Nevjerojatnih šest i pol godina nakon potresa kreće obnova zagrebačke škole: Dobiva i neke novine

Prošlo je više od šest i pol godina od potresa u Zagrebu, a Škola primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD), koja je u njemu oštećena, tek sad kreće s obnovom. Nakon višestrukog odgađanja početka radova, konačno započinje zahvat kojim će škola dobiti novo ruho, a vrijedi 17,4 milijuna eura.

Radovi na školi morali su pričekati kraj radova na dijelu kompleksa na Trgu Republike u kojem je smješten Muzej za umjetnost i obrt. Obnova tog dijela konačno je dovršena, a sad je na redu prostor koji koristi ŠPUD.

- Obnova ŠPUD-a važan je korak prema završetku obnove zagrebačkih javnih zgrada nakon potresa. Povećavamo konstrukcijsku sigurnost, osiguravamo bolju pristupačnost i viši standard prostora za učenike i nastavnike, uz očuvanje vrijednosti zgrade i poštivanje konzervatorskih zahtjeva. Kod obnove škola nastojimo iskoristiti priliku da ih dodatno unaprijedimo. Nije nam cilj samo statičko ojačanje i energetska obnova, nego i podizanje kvalitete prostora u svakom pogledu, rekao je prilikom početka radova gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Instalacije će se posve odvojiti od muzeja

Projekt obuhvaća cjelovitu konstruktivnu obnovu zgrade površine veće od 6.000 četvornih metara te uređenje unutarnjih prostora, krovišta i vanjske ovojnice. Obnovit će se postojeće instalacije, unaprijediti energetska učinkovitost zgrade i ugraditi nova, energetski učinkovitija vanjska stolarija.

U priopćenju koje je poslao Grad Zagreb istaknuto je da je naglasak u projektu stavljen na pristupačnost. Predviđena je ugradnja dvaju dizala i podiznih platformi, kao i uređenje sanitarnih prostora prilagođenih osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U planu je i poboljšanje sigurnosnih te protupožarnih sustava.

Prostorna organizacija škole u najvećoj će se mjeri zadržati, no u planu je da se instalacije škole potpuno odvoje od muzejskih kako bi ustanove mogle neovisno funkcionirati.

Nastava i dalje u zgradi IV. i na Velesajmu

Učenici ŠPUD-a nastavu slušaju izvan svoje škole već godinama, otkad su krenuli radovi na zgradi kompleksa na Trgu Republike. Po tom pitanju početkom radova na školi ništa se ne mijenja. Teorijsku nastavu i dalje slušaju u zgradi IV. gimnazije na Kajzerici, dok na praktičnu nastavu idu na Zagrebački velesajam.

U prosincu prošle godine razgovarali smo s ravnateljem ŠPUD-a Filipom Pintarićem, koji nam je rekao da je Grad kupio opremu i alate koji će biti preseljeni na originalnu lokaciju kad završi obnova. Rekao je da su nabavili dosta novih strojeva, a ostalu potrebnu opremu ponijeli su iz glavne zgrade.

Od ove školske godine satovi su opet 45 minuta

Međutim, zbog dijeljenja prostora, zgrada IV. gimnazije dosad je bila dodatno opterećena, zbog čega je radila u dvije smjene, a nastava je bila skraćena na 40 minuta. Međutim, kako su priopćili iz Grada, od ove školske godine dogovoreno je rješenje koje će omogućiti nesmetano odvijanje svih oblika nastave za učenike obje škole.

- Dogovorena organizacija rada omogućit će IV. gimnaziji nesmetano izvođenje svih oblika odgojno-obrazovnog rada, uključujući redovnu, dodatnu i dopunsku nastavu, kao i izvannastavne i druge školske aktivnosti, u punom opsegu i uz trajanje nastavnog sata od 45 minuta, navodi Grad u priopćenju.

Završna faza obnove škola nakon potresa

Iz Grada su naveli da početak obnove ŠPUD-a označava završnu fazu obnove školskih zgrada oštećenih u potresu. Dosad je dovršeno devet cjelovitih obnova škola: Gornjogradske gimnazije, OŠ Miroslava Krleže, OŠ dr. Ivana Merza, PŠ Vugrovec, OŠ Petra Zrinskog, Glazbene škole Blagoja Berse, Učeničkog doma Ante Brune Bušića, Gimnazije Tituša Brezovačkog te Prve ekonomske škole.

Uz to, u tijeku su radovi na obnovi objekta OŠ Ivana Gorana Kovačića i XVIII. gimnazije. U protekle četiri godine Grad Zagreb realizirao je 22 školska projekta ukupne vrijednosti oko 240 milijuna eura, dok je trenutačno otvoreno još šest gradilišta vrijednih približno 61 milijun eura, poručili su iz Grada.