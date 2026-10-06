Mladi žele stati na kraju umjetnoj inteligenciji: Misle da je treba jednostavno 'isključiti'

Umjetna inteligencija u posljednjih je nekoliko godina promijenila svijet i nikoga nije ostavila ravnodušnim. Dok je neki koriste za svakodnevne poslove, pa i donošenje odluka, drugima se vrti u glavi od desete slike generirane AI-jem koja im se pojavila na feedu. Neki smatraju da djecu već u osnovnoj školi treba naučiti kako koristiti AI, a drugi misle da joj ondje nije mjesto te da je treba zabraniti.

Puno je onih koji vjeruju da će ljudi 'zaglupjeti' zbog postojanja AI-ja pa nam budućnost vide kao onu iz filma 'Idiokracija'. Međutim, ima i onih koji AI vide kao alat u rukama moćnih kompanija, onih koje već sada, prema njihovu mišljenju, upravljaju svijetom i povećavaju razlike između bogatih i siromašnih.

Jedna takva grupa prošlog je tjedna upala na svečanu večeru koja se održavala u luksuznom hotelu Claremont u Londonu. Na večeri se gostima, između ostalih, trebao obratiti i jedan od viših rukovoditelja NVIDIA-e, što je prosvjednicima bila prilika da privuku pažnju. Upali su na večeru i izvikivali: 'Isključi NVIDIA-u, isključi Palantir', objavio je Guardian.

Većina članova ima 20 do 40 godina

NVIDIA je tvrtka koja se bavi proizvodnjom grafičkih kartica i čipova, čija cijena strmoglavo raste, a Palantir je jedna od najvećih svjetskih kompanija za nadzornu tehnologiju. Osim što proizvodi grafičke kartice, NVIDIA je i jedan od vodećih proizvođača tehnologije koja pokreće AI u cijelom svijetu, dok Palantir, između ostalog, koristi AI za prediktivne analize, nadzor i planiranje misija.

Prosvjednici koji su upali na večeru u Claremontu pripadaju pokretu 'Pull the Plug', što bi se na hrvatski moglo prevesti kao 'Isključi ih', a odnosi se na ideju da se problemi uzrokovani umjetnom inteligencijom mogu riješiti tako da se isključe centri koji je pokreću. Pull The Plug pokrenut je u siječnju i ima oko 300 članova, uglavnom u dobi od 20 do 40 godina. Kako su rekli organizatori, a prenio Guardian, financira ih anonimni donator iz sektora tehnološke industrije.

Za razliku od drugih kampanja protiv umjetne inteligencije, Pull the Plug zagovara izravno djelovanje. Međutim, iako je većina kampanja pasivnija, broj njihovih članova raste. PauseAI (Pauziraj AI), savez koji okuplja aktivističke udruge iz 17 zemalja, zabilježio je četverostruki porast broja prijava nakon što su u kolovozu i rujnu počele stizati zabrinjavajuće vijesti o nekontroliranim AI agentima koji bez naputaka provaljuju kroz sigurnosne sustave.

Sve više ljudi se priključuje pokretima protiv AI-ja

Primjerice, broj novih volontera organizacije PauseAI Global udvostručio se nakon incidenta u kojem su AI agenti tvrtke OpenAI hakirali infrastrukturu platforme Hugging Face, a broj volontera naglo je porastao na 681 u tjednu kada je Anthropicov zviždač Jacob Coxon rekao da bi nas umjetna inteligencija 'mogla sve pobiti', piše Guardian.

U Hrvatskoj još nisu organizirani prosvjedi protiv umjetne inteligencije, a nezadovoljstvo prema AI-ju može se vidjeti tek na mikro-razini. Na primjer, prošle je godine izbio revolt kada je plakat za SFerakon bio generiran uz pomoć umjetne inteligencije, na što su stotine hobista pisale negativne i razočarane komentare.