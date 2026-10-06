Golema tuga u školi, preminuo omiljeni nastavnik: Tek je otišao u mirovinu

Hodnici i učionice škole zavijeni u crno, preminula je maturantica: 'Bila je ponos naše škole'
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića u Zadru dirljivim se riječima oprašta od preminule učenice.
10:07 1 d 05.10.2026
06. listopad 2026.
Od Krakera Pište oprostili su se i iz Hrvatskog gimnastičkog saveza. Kako su napisali, gimnastici je posvetio više od pola stoljeća.
Preminuo je Zlatko Kraker Pišta, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture u Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Požegi. U zasluženu mirovinu otišao je u lipnju ove godine, i to nakon 25 godina predanog rada u ovoj školi, bogatog iskustva, brojnih uspjeha i nezaboravnih sportskih natjecanja, kako su tada napisali iz škole.
Sada je, kažu, njihova škola ostala bez jednog od svojih većih stupova.
- Napustio nas je naš profesor Zlatko Kraker Pišta. Generacijama učenika bio je mnogo više od profesora kineziologije. Bio je trener, motivator i čovjek koji je u sport i tjelesni odgoj unosio cijelo svoje srce. Znao je prepoznati talent, ali još više trud, upornost i karakter. Učio nas je da se pobjeđuje ne samo na terenu, nego i u životu: poštenjem, disciplinom i zajedništvom. Hodnici škole i sportska dvorana neće biti isti bez njegova glasa, osmijeha i energije. Ostat će sjećanje na sate koji su prolazili prebrzo, na utakmice koje smo igrali iz sve snage i na riječi ohrabrenja kada nam je to bilo najpotrebnije. Hvala Vam, profesore, za sve što ste nam dali. Vaš trag ostaje u svakom učeniku kojeg ste poučili i u svakom sportašu kojeg ste inspirirali. Počivajte u miru, napisali su učenici, profesori i djelatnici škole.
Hodnici i učionice škole zavijeni u crno, preminula je maturantica: 'Bila je ponos naše škole'
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića u Zadru dirljivim se riječima oprašta od preminule učenice.
10:07 1 d 05.10.2026
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Od Krakera Pište oprostili su se i iz Hrvatskog gimnastičkog saveza. Kako su napisali, njegovim odlaskom hrvatska gimnastička zajednica izgubila je predanog sportskog djelatnika koji je desetljećima svoje znanje, vrijeme i energiju posvećivao sportu i mladim sportašima.
- S tugom se oprašta od Zlatka Krakera, dugogodišnjeg sportaša, trenera, profesora kineziologije i sportskog djelatnika koji je ostavio dubok trag u požeškoj i hrvatskoj gimnastici. Gimnastici je posvetio više od pola stoljeća, djelujući kao natjecatelj, trener i sportski djelatnik te prenoseći ljubav prema sportu brojnim generacijama mladih. Obitelji, prijateljima i kolegama izražavamo iskrenu sućut. Počivao u miru, napisali su.
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