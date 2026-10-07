I učenici i studenti od danas mogu dobiti povrat novca od ZET-a: Evo kako se prijaviti

Zbog štrajka djelatnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) javni prijevoz u glavnom gradu nije funkcionirao prošlog ponedjeljka, utorka i srijede (od 28. do 30. rujna), zbog čega su učenici do škole putovali pješice, biciklom ili su ih vozili roditelji. Stoga će građani koji imaju pokaz, pa tako i učenici i studenti s pretplatnom kartom, dobiti naknadu za tri dana tijekom kojih nisu mogli koristiti plaćenu uslugu.

ZET je danas (7. listopada) počeo izvršavati povrat sredstava. Za povrat se možete prijaviti ako ste u trenutku štrajka bili korisnik mjesečne ili godišnje pretplatne karte, a vratit će vam se razmjerni dio uplaćenog novca za ta tri dana.

Kako bi se ostvarilo pravo na povrat, zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenoga 2026. godine. Obrazac zahtjeva za povrat sredstava možete preuzeti na kraju teksta ili na prodajnim mjestima.

Iznos povrata ovisi o cijeni pretplatne karte

Budući da iznos povrata ovisi o cijeni i trajanju pretplatne karte koju je korisnik platio, iznosi će varirati. To znači da će najveći povrat dobiti oni koji su pretplatnu kartu platili po punoj cijeni, dok će korisnici koji je plaćaju uz popust razmjerno dobiti i manji povrat.

Podsjetimo, učenici koji imaju prebivalište u Zagrebu imaju pravo na besplatnu godišnju kartu. Učenici kojima prebivalište nije u Zagrebu i koji ne ispunjavaju neki od drugih uvjeta za besplatnu godišnju kartu mogu kupiti mjesečnu ili godišnju pretplatnu kartu.

Mjesečni osnovnoškolski kupon za ZET košta 11,95 eura, a srednjoškolski i studentski 13,27 eura. Rujan je imao 30 dana, što znači da bi razmjerno cijena za tri dana za osnovnoškolski kupon iznosila 1,195 eura, a za srednjoškolski 1,327 eura.

'Pozivamo sve građane da podnesu zahtjev'

Godišnji pokaz za osnovnoškolce iznosi 115,47 eura, a za srednjoškolce i studente 127,41 eura. Budući da 2026. godina nije prijestupna i ima 365 dana, iznos za tri dana iznosio bi 0,95 eura za osnovnoškolski pokaz, odnosno 1,05 eura za srednjoškolski. Ove smo iznose izračunali sami prema cijenama pretplatnih karata na ZET-ovoj stranici, no ZET nije službeno objavio koliko će iznositi povrat sredstava.

- Pozivamo sve građane koji ostvaruju pravo na povrat da svoje zahtjeve podnesu na jednom od prodajnih mjesta kako bi se postupak mogao provesti u najkraćem mogućem roku. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju i strpljenju, poručili su iz ZET-a.