Radite s djecom i mladima? Ovaj besplatni program mogao bi vam dati potpuno nove ideje

U nedjelju, 18. listopada, u Mediteranskom plesnom centru u Svetvinčentu održat će se MPC Učionica 2026, edukativni program namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele suvremeni ples upoznati kroz praktičan rad i pronaći načine kako ga uključiti u rad s djecom i mladima. Program je besplatan, a prijaviti se može putem web stranice Mediteranskog plesnog centra. Ovogodišnje izdanje vode plesna umjetnica i pedagoginja Martina Tomić te plesna umjetnica, koreografkinja i pedagoginja Martina Nevistić Vukobrat.

Program polazi od ideje da suvremeni ples ne mora ostati ograničen na gledanje izvedbe, već može postati alat za istraživanje, kreativno izražavanje i učenje. Ovogodišnji program usmjeren je na različite načine stvaranja, promatranja i bilježenja pokreta, a kroz dvije povezane radionice istraživat će se što se događa kada se ples poveže s riječima i kada ga se promatra kroz kameru.

Prva radionica, Uhvati ples, koju vodi Martina Tomić, istražuje odnos pokreta i riječi. Kroz individualne i grupne zadatke sudionici će povezivati pokret, promatranje, slušanje, govor i pisanje te istraživati kako pokret može potaknuti opis, razgovor ili tekst, ali i kako riječ može postati polazište za novi pokret. Radionica pritom otvara prostor za razvijanje vlastitog načina govora o plesu i jednostavnih postupaka kojima se potiču kreativnost i različita tumačenja.

Drugi dio programa, Pokret i kamera, vodi Martina Nevistić Vukobrat, a posvećen je istraživanju odnosa tijela, pokreta i filmske slike. Sudionici će kroz strukturiranu improvizaciju istraživati različite kvalitete i dinamike pokreta, a zatim ih snimati iz različitih perspektiva. Korištenjem usporene snimke, time-lapsea i snimanja u realnom vremenu istražit će kako kamera može promijeniti način na koji promatramo i doživljavamo pokret.

Obje radionice osmišljene su tako da sudionicima ponude konkretne i lako prilagodljive postupke koje mogu dalje koristiti u vlastitom radu. Pritom nije potrebno prethodno plesno iskustvo, a naglasak je na učenju kroz vlastito iskustvo i istraživanju, umjesto na usvajanju jednog unaprijed zadanog načina razumijevanja suvremenog plesa.

Sudjelovanje je besplatno, uz mogućnost preporučene donacije, a broj mjesta je ograničen. Više informacija možete pronaći na poveznici.