Ova zanimanja upisao je najveći udio prijavljenih: Za prve programe na popisu vrijede drugačija pravila

Uvidom u podatke Školskog e-Rudnika Ministarstva obrazovanja o prošlogodišnjim upisima u srednje škole, vidljivo je da su smjerovi koje je upisao najveći postotak prijavljenih učenika pomoćni cvjećar i pomoćni kuhar. Riječ je o dva takozvana TES programa, odnosno programa namijenjena za učenike s teškoćama u razvoju.

Smjer pomoćni cvjećar upisali su gotovo svi prijavljeni učenici, odnosno njih 93,55 posto. Gotovo svim prijavljenima to je bio prvi izbor, odnosno njih također 93,55 posto. Program za pomoćnog kuhara upisalo je 89,17 posto prijavljenih učenika, dok je za 90,68 posto njih upravo taj program bio prvi izbor.

Kako se učenici prijavljuju na TES programe?

Razlog leži u tome da se postupak upisa na te programe razlikuje od redovne prijave za upis srednje škole. Učenici koji su se u osnovnoj školovali prema Rješenju o primjerenom programu obrazovanja prije prijavu u srednju idu u Hrvatski zavod za zapošljavanje na profesionalno usmjeravanje, koje uključuje procjenu sposobnosti, vještina, interesa i motivacije, uzimajući u obzir i zdravstvena ograničenja te mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.

Ondje Služba za profesionalno usmjeravanje, sukladno stručnom mišljenju nadležnoga liječnika, koji je pratio učenika, donosi stručno mišljenje o sposobnosti i motivaciji za u pravilu šest, a najmanje tri srednjoškolska programa koji su primjereni učeniku.

- Postupak se provodi u suradnji s učenikom, roditeljima i, prema potrebi, školom, a na kraju učenik dobiva pisano mišljenje za upis u određeni program obrazovanja, rekla nam je pedagoginja Sanja Rozga iz Srednje škole 'Braća Radić' u Kaštel Štafiliću u kojoj se između ustalog školuju i učenici za pomoćnog cvjećara.

Postupak se provodi prije redovitih prijava

Nakon toga, prema Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole, kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se nadležnom županijskom upravnom odjelu za obrazovanje, odnosno u Zagrebu Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba. Tamo iskazuju svoj odabir obrazovnih programa prema redoslijedu prioriteta, odnosno prema svojim sposobnostima.

Kandidati se rangiraju na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova. U nekim školama postoji i ispit sposobnosti i darovitosti koji kandidati moraju ispuniti kako bi upisali školu. Čitav postupak u pravilu se provodi prije redovitih prijava obrazovnih programa za srednju školu.

- Kod upisa se, osim interesa učenika, uzima u obzir i primjerenost odabranog obrazovnog programa njegovim potrebama i sposobnostima, kao i dokumentacija na temelju koje ostvaruje status kandidata s teškoćama u razvoju. Što se tiče programa za pomoćnog cvjećara u našoj školi, u školskoj godini 2025./2026. upisana su dva učenika, a ovu školsku godinu tri, rekla nam je pedagoginja Rozga.

Kako izgleda obrazovanje za pomoćnog cvjećara?

Završetkom programa za pomoćnog cvjećara stječe se niža stručna sprema. Učenici rade u malim razrednim odjelima, uglavnom do 10 učenika. Učenici provode dva do tri dana u tjednu na praktičnoj nastavi, dok je ostatak vremena posvećen teoriji i općeobrazovnim predmetima. Osim u učionicama nastava se provodi i u školskim plastenicima, staklenicima, rasadnicima i cvjećarnicama koje surađuju sa školama.

Učenici se tijekom tri godine osposobljavaju za jednostavnije poslove u proizvodnji bilja te za pomoćne zadatke u cvjećarnici kao što je sadnja, presađivanje, zalijevanje, čišćenje i sortiranje biljaka.

Za pomoćnog kuhara obvezno je ispuniti određene zdravstvene zahtjeve

Kao što smo napisali u uvodu, na drugom mjestu po udjelu prijavljenih učenika koji su upisali smjer je TES program za pomoćnog kuhara. Taj program traje dvije godine, tijekom koje se izmjenjuje teorijska i praktična nastava, a na kraju se stječe niža stručna sprema. Učenici moraju naučiti pripremati živežne namirnice, pripremati temeljce i umake te spravljati razna osnovna jela, uključujući topla i hladna predjela.

Među školama koje provode program za pomoćnog kuhara je i Tehnička škola Daruvar. Pedagoginja Mihaela Nagy istaknula nam je da za smjer pomoćnog kuhara postoje i zdravstveni zahtjevi koje učenici moraju ispuniti.

- Vezani su uz prirodu poslova koji se obavljaju u kuhinji, primjerice odgovarajuće motoričke i vidne sposobnosti, raspoznavanje boja te njuh i okus, kao i određeni zdravstveni uvjeti vezani uz alergije, intolerancije i stanje kože šaka i podlaktica. Pri tome se u obrazovanju predviđa mogućnost razumne prilagodbe potrebama učenika, istaknula je pedagoginja.

Postoje i specijalizirane strukovne za učenike s teškoćama

Uz programe za pomoćnog cvjećara i pomoćnog kuhara, u TES programe se ubrajaju i drugi programi za pomoćna zanimanja poput pomoćnog autolakirera, bravara, krojača, pekara i vodoinstalatera. Ti programi provode se u strukovnim školama diljem države, u posebnim razrednim odjelima.

Centar za odgoj i obrazovanje u Zagorskoj u Zagrebu primjer je specijalizirane strukovne škole koja obrazuje isključivo učenike s teškoćama u razvoju, a u njoj su dostupni programi za pomoćnog autolakirera, pomoćnog autolimara, pomoćnog cvjećara, pomoćnog kartonažera, pomoćnog instalatera grijanja i klimatizacije, pomoćnog knjigovežu, pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara i slastičara, pomoćnog soboslikara i ličilca, pomoćnog vodoinstalatera te pomoćnog vrtlara.

Međutim kad pogledamo ŠeR-ov popis srednjoškolskih programa koje upisuje najveći udio prijavljenih učenika, ni jedan od tih programa, izuzev pomoćnog cvjećara i kuhara, nećemo pronaći u deset programa koji je upisao najveći udio prijavljenih kandidata.

Koja je još zanimanja upisao velik udio prijavljenih učenika?

Naime na tom popisu treće mjesto dijele smjerovi željeznički prometni radnik i grafičar tiska, s 28,57 posto prijavljenih učenika koji su upali na te smjerove. S time da je nešto više učenika koji su upisali program za željezničkog prometnog radnika taj program imalo kao prvi izbor, njih 20,78 posto, naspram 20 posto kod grafičara tiska.

Nešto više od četvrtine prijavljenih uspješno je upisalo i smjer za kućnog majstora, odnosno domara, odnosno 27,78 posto prijavljenih. Međutim, samo 14,81 posto učenika taj je smjer navelo kao prvi izbor. Smjer tehničar posluživanja uspjelo je upisati 27,55 posto prijavljenih, a udio učenika kojima je to bio prvi izbor bio je mrvicu veći, odnosno 15,31 posto.

Na osmom mjestu našao se smjer drvno-ekološki tehničar, koji je upisalo 26,44 posto prijavljenih učenika, od kojih je gotovo petini, odnosno 18,39 posto, to bio prvi izbor.

Jedno zanimanje mnogima će zvučati kao posao iz snova

Smjer tehničar za razvoj videoigara brojnim će osnovnoškolcima zvučati kao posao iz snova. Njega je upisalo 26,37 posto učenika koji su se prijavili za taj smjer, s time da je samo četvrtini, odnosno 25,40 posto, to bio prvi izbor.

Na devetom mjestu našao se smjer vozač motornog vozila, koji je upisalo 26,08 posto prijavljenih učenika. Ovaj smjer bio je prvi izbor za 22,23 posto prijavljenih učenika. Deseto mjesto zauzeo je smjer za kuhara, koji je upisalo 26,03 posto prijavljenih učenika, s time da je 21,60 posto to bio prvi prioritet.

Napominjemo da na popis nismo uvrstili umjetničke škole, sportske programe niti programe na jezicima nacionalnih manjina.

Strukovne škole koje je upisao najveći udio prijavljenih učenika | Foto: ŠeR

U obrazovanju učenika s teškoćama postoje problemi

Ovakav model priprema učenike za specifična zanimanja, međutim Suzana Rešetar, predsjednica Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom ‘Sjena’ u intervjuu koji je dala za naš portal 2024. godine istaknula je da su neka od zanimanja za koja se ti učenici školuju više ne postoje na tržištu ili nisu tražena. Uz taj istaknula je i druge probleme.

- Velika većina djece koja nastave srednjoškolsko obrazovanje suočeni su s nastavnim kadrom koji nije educiran za potrebe inkluzivnog obrazovanja ali i neprilagođenim uvjetima obrazovnih centara i škola. Na kraju, ako se i završi srednjoškolsko obrazovanje, ta djeca koja su postala mladi ljudi, nisu prihvaćeni na tržištu rada posebno kada pričamo o osobama s autizmom. Nadalje, obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju nam je općenito u katastrofalnom stanju i to počevši od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, pa preko osnovnoškolskog obrazovanja do srednjoškolskog ako ga djeca uopće i upišu, rekla nam je Rešetar, a čitav intervju s njom pročitajte ovdje.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.