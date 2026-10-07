Napredovalo 1.352 odgojno-obrazovnih djelatnika: 'Nije toliko do novca, motivacija su sretna djeca'

I veća plaća je satisfakcija, ali glavna motivacija su sretna djeca. Poručili su to neki od 1.352 odgojno-obrazovnih djelatnika koji su primili Oskar zvanja. Riječ je o priznanju koje Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) dodjeljuje prvi put, i to onim djelatnicima koji su ispunili uvjete za napredovanje u struci i stekli ili obnovili jedno od tri položajna zvanja u školskoj godini 2025./2026.: mentor, savjetnik ili izvrsni savjetnik. Sve je uređeno Pravilnikom o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

'Kad već radiš, onda ćeš i valorizirati to što si radio'

Na današnjoj dodjeli priznanja razgovarali smo s nekoliko odgojno-obrazovnih djelatnika koji su napredovali u izvrsne savjetnike. Vesna Dobronić, nastavnica biologije u III. gimnaziji Split, kaže da kod nje nije bilo motivacije za napredovanje, već motivacije za rad.

- Ja volim raditi s djecom, a ovo je došlo usput. Shvatila sam da kad već sve to radim, zašto ne bih i napredovala. Na kraju se osjećaš dobro, kad vidiš da netko cijeni i poštuje tvoj rad. Ponekad kloneš, kažeš 'više ne mogu, što meni ovo treba, zašto se toliko mučim'. Onda kreneš i vidiš tu djecu koja ti se jave, koja ti daju odličnu povratnu informaciju. A kad već radiš, onda ćeš i valorizirati to što si radio, stava je Dobronić.

Pitali smo ju i koliko je izazovan bio cijeli proces, kako rada, tako i prijave. Podsjetimo, sindikate smo ranije upitali zašto dio odgojno-obrazovnih djelatnika ne napreduje, a jedan od odgovora bio je da se nemaju vremena i energije posvetiti tome.

- Proces jest izazovan, ali ako si već izvrstan savjetnik, normalno da te izazove možeš prevladati. U procesu postoji prostora za napredak, ali mislim da je i ova dodjela jedan napredak. Znači nam to, osjećali smo se dobro kad smo spoznali da ćemo dobiti Oskar zvanja. Ipak je netko primijetio da ogroman trud stoji iza ovoga. Što se tiče napredovanja, iako je stvarno najteže skupiti ih, nije napredovanje samo skupljati papire, zaključuje Dobronić.

'Pogotovo mlađe kolege potičem na to'

Sanja Špoljarić, nastavnica engleskog jezika u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, ističe da odgojno-obrazovni djelatnici trebaju poticati učenike na cjeloživotno obrazovanje, 'a najbolje je da im to pokažemo svojim primjerom'.

- Dok radiš, razmišljaš o tome kako svoj posao možeš napraviti boljim, unaprijediti ga, da bude ne samo zanimljiviji i korisniji učenicima, nego i nama. Proučavaš jedno, proučavaš drugo, zainteresiraš se za jednu stvar pa radiš projekte i tako proširuješ svoja znanja i interese. Poslije je to nekakva lavina, tijek koji je posve prirodan. Prvo iz mentora u savjetnika, sad u izvrsnog savjetnika, to onda ide inercijom. Budući da ionako svašta radimo u nastavi, svačime se bavimo, zašto ne odraditi i taj birokratski dio, jednostavno sjesti, skupiti papire i prijaviti se. Ja zato pogotovo mlađe kolege potičem na to. Definitivno se isplati. Nije toliko do novca, već ti bude drago što si napredovao, to je lijep osjećaj, poručuje Špoljarić.

'Dužnost i zadaća svih nastavnika jest profesionalno se usavršavati'

Logopedinja u Osnovnoj školi Kardinal Alojzije Stepinac Krašić Tamara Vučković navodi slično. Kako kaže, naravno da je i novčani dio satisfakcija, no to nikako nije glavna motivacija.

- Mi nemamo stalne povišice u prosvjeti i jako je važno da dobijete nagradu za svoj rad, no moja se motivacija nije nastavila zbog novca, nego je i ranije postojala. To je jednostavno dio mene. Motivacija je uvijek kad su vam djeca sretna. Dosta sam kreativna u radu s djecom, radu na vještinama čitanja, pisanja, računanja, učenja. Radim i kreativne radionice kojima povezujem djecu s teškoćama s ostalom djecom kako bi se razvila senzibilizacija među učenicima. Tako sam se prijavljivala s djecom na natječaje i slično. Tijekom godina sam shvatila da doista imam bodove i bilo mi je logično - ako sam to nešto svoje 'zaradila', zašto ne bih aplicirala za napredovanje, objašnjava Vučković.

Nastavnik Petar Nikolić predaje u tri škole: Gimnaziji Metković, Srednjoj školi Metković i Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi Opuzen, i to geografiju i engleski jezik. Njegovo mišljenje od prvog zaposlenja u školi jest da je dužnost i zadaća svih nastavnika profesionalno se usavršavati i poticati na inovacije u obrazovnom sustavu.

- Sve kako bi cijeli taj sustav bio puno bolji, kako bi kultura škole bila puno bolja, kako bi učenike motivirali na jedan novi način učenja. Papirologija je uvijek izazovna, ali ako se dobro organizirate, a mislim da je zadaća svih nastavnika da budu dobro organizirani, onda to na kraju nije toliko teško. Međutim, ja bih volio kada bi jednom stečeno zvanje bilo trajno stečeno zvanje. Mislim da je to jedan proces koji je dosta dugotrajan, mukotrpan i mislim da bi bilo dobro kada bi se išlo u smjeru da nastavnicima koji su stekli više zvanje to zvanje bude trajno zvanje, kaže Nikolić.

Oskar zvanja 'podsjeća javnost na značaj učitelja u društvu'

Razgovarali smo i s dvjema nastavnicima njemačkog jezika u Gimnaziji Vladimira Nazora Zadar. Suzana Matković pojašnjava da je do njihova napredovanja došlo - spontano.

- Kako radimo u gimnaziji, općoj i jezičnoj, imamo puno aktivnosti koje obavljamo tijekom posla, a puno toga ulazi u aktivnosti koje se vrednuju u napredovanju. Jedna drugoj smo velika potpora i dosta surađujemo. Možda se nekome sve što radimo čini i izvan onog što bismo trebale, imamo puno projekata i različitih aktivnosti, ali to nas veseli i dovelo nas je do ovdje, navodi Matković.

Ona i njezina kolegica Ana Bjeliš slažu se da bi proces prijave mogao biti jednostavniji.

- Apliciranje je bilo donekle izazovno. Sve je po novim pravilima sastavljeno, ali sve se to da riješiti, redovito obavljati svoje obveze. Zahtijeva vremena, ali se sve može, zaključuju.

Ravnateljica AZOO-a Katarina Milković poručila je da su ovom svečanošću željeli podsjetiti javnost na značaj učitelja u društvu 'i na određeni način pokloniti se izvrsnosti.