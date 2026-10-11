Neke škole ne žele upisati učenike sa sindromom Down: 'Kvalitetu obrazovanja određuje mjesto stanovanja'

Početak škole za većinu prvašića uglavnom znači nova iskustva, prijateljstva, pripadnost novoj zajednici. S druge strane, za djecu sa sindromom Down put do te zajednice ponekad počinje odbijanjem upisa. Neke škole u svoje razrede ne žele upisati učenike sa sindromom Down. Pojedine pak nisu otvorene za dolazak vanjskih stručnjaka i dodatnu edukaciju jer smatraju da već imaju dovoljno znanja i resursa. Posljedice takvog pristupa najviše osjeća - učenik.

Djelomična integracija može biti izuzetno dobar model

Iz Udruge za sindrom Down - Zagreb pričaju nam da je jedan od najvećih izazova u obrazovanju ovih učenika još uvijek neujednačena praksa uključivanja djece sa sindromom Down u obrazovni sustav.

- Imamo vrlo pozitivna iskustva sa školama koje su otvorene za suradnju, prilagodbu i dodatnu edukaciju, ali nažalost imamo i situacije u kojima škole ne žele upisati dijete sa sindromom Down ili roditelji nailaze na različite prepreke već prilikom samog upisa. Velik izazov predstavlja i činjenica da se mogućnosti i potrebe djece sa sindromom Down značajno razlikuju. Neka djeca mogu vrlo uspješno pratiti redoviti program uz individualizirane postupke i/ili prilagodbu sadržaja, dok je za drugu djecu primjereniji oblik djelomične integracije ili posebnog programa, objašnjavaju iz Udruge.

Kod djelomične integracije, dodaju, dijete dio nastavnih sadržaja, primjerice hrvatski jezik, matematiku i prirodoslovne sadržaje, usvaja u manjoj skupini uz stručnu podršku edukacijskog rehabilitatora i zajedno s drugim učenicima s teškoćama. S druge strane, predmete poput tjelesne i zdravstvene kulture, likovne i glazbene kulture te druge primjerene sadržaje pohađa sa svojim matičnim razredom.

- Takav model za dio djece može biti izuzetno dobar jer istodobno omogućuje intenzivniju stručnu podršku u područjima u kojima im je potrebna i zadržava pripadnost razrednoj i školskoj zajednici. Problem je što takvih mogućnosti nema dovoljno. Posebno želimo naglasiti potrebu za otvaranjem većeg broja razrednih odjela djelomične integracije i posebnih programa na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali i u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Obrazovni program djeteta mora se određivati prema njegovim stvarnim sposobnostima, potrebama i potencijalima, a ne prema tome koji je oblik obrazovanja u određenom trenutku dostupan u njegovoj sredini, upozoravaju iz Udruge.

Učenici sa sindromom Down

Kad je riječ o prilagođenosti škola učenicima sa sindromom Down, iz Udruge kažu da su iskustva vrlo različita te da je teško dati jedinstvenu ocjenu za sve škole.

- Postoje škole koje zaista predstavljaju primjer dobre inkluzivne prakse. Njihove uprave, stručne službe, učitelji, nastavnici i pomoćnici u nastavi spremni su surađivati s roditeljima i vanjskim stručnjacima, educirati se i tražiti rješenja koja su najbolja za dijete. Nažalost, postoje i škole u kojima još uvijek nailazimo na zatvorenost prema uključivanju učenika sa sindromom Down. Ponekad se događa da škola ne želi upisati dijete, a u pojedinim slučajevima, čak i kada je dijete upisano, ne postoji dovoljna otvorenost prema dodatnoj stručnoj podršci i edukaciji, objašnjavaju.

Udruga je nedavno kroz EU projekt provodila edukacije u školama Grada Zagreba namijenjene učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i pomoćnicima u nastavi. Iskustva su bila izuzetno pozitivna, a najbolji pokazatelj njihove korisnosti, kažu, jest činjenica da su ih nakon toga škole počele samoinicijativno kontaktirati i pozivati da održe dodatne edukacije i pruže stručnu podršku.

- Posebno dobrim pokazale su se i edukacije koje su naše edukacijske rehabilitatorice provodile izravno u razredima među učenicima. Kada se djeci na njima razumljiv način objasni što je Down sindrom, zašto njihov prijatelj iz razreda neke stvari radi ili uči drugačije, kako mu mogu pomoći i što sve može jednako kao i oni, vidjeli smo vrlo pozitivne promjene u odnosima vršnjaka prema našoj djeci. Upravo je to inkluzija u praksi - ne samo smjestiti dijete u razred, nego pripremiti i podržati cijelu razrednu zajednicu, naglašavaju iz Udruge.

Udruga se prema potrebi obraća MZOM-u i AZOO-u

Kad je riječ o edukacijama i kontinuiranoj stručnoj podršci za učitelje i nastavnike koji rade s učenicima sa sindromom Down, iz Udruge smatraju da je još uvijek nema dovoljno. Kako kažu, učitelji i nastavnici tijekom svojeg formalnog obrazovanja ne mogu dobiti sva specifična znanja potrebna za rad sa svakim pojedinim učenikom s teškoćama, zbog čega im mora biti dostupna stručna podrška kada se takvo dijete uključi u njihov razred.

- Naše iskustvo pokazuje da velik broj učitelja i nastavnika želi pomoć i edukaciju. Upravo zbog toga su se edukacije koje smo provodili u školama pokazale vrlo korisnima, a škole nas danas sve češće same kontaktiraju. Nažalost, postoje i drugačija iskustva. Pojedine škole nisu otvorene za dolazak vanjskih stručnjaka i dodatnu edukaciju jer smatraju da već imaju dovoljno znanja i resursa. U konačnici posljedice takvog pristupa najviše osjećaju dijete, roditelji, ali i sami učitelji, nastavnici i pomoćnici u nastavi. Kada procijenimo da dijete nema odgovarajuće uvjete za obrazovanje i kada se problem ne može riješiti suradnjom sa školom, Udruga se prema potrebi obraća nadležnim institucijama, uključujući Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Agenciju za odgoj i obrazovanje. Smatramo da bi takve situacije trebale biti iznimka, a ne način na koji roditelji moraju ostvarivati pravo svojeg djeteta na primjereno obrazovanje.

'Pomoćnik ne bi trebao raditi umjesto učenika'

Kad je riječ o pomoćnicima u nastavi, iz Udruge navode da su oni izuzetno važna karika u kvalitetnom uključivanju učenika sa sindromom Down u redoviti obrazovni sustav. Međutim, ističu, sama činjenica da dijete ima pomoćnika ne znači automatski da je podrška kvalitetna.

- Važni su dobra edukacija pomoćnika, jasno definirana njegova uloga te kontinuirana suradnja s učiteljem, stručnom službom škole, roditeljima i stručnjacima koji rade s djetetom. Pomoćnik ne bi trebao raditi umjesto učenika niti stvarati odnos u kojem dijete postaje ovisno o njegovoj pomoći. Njegova je uloga pružiti onu razinu podrške koja je učeniku potrebna kako bi mogao što samostalnije sudjelovati u nastavi i životu razreda. Udruga za sindrom Down - Zagreb godinama radi s pomoćnicima u nastavi i pruža im podršku upravo zato što znamo koliko njihova kvaliteta, educiranost i odnos prema djetetu mogu utjecati na cjelokupno iskustvo školovanja, dodaju iz Udruge.

Dotaknuli smo se i teme individualizacije. Iz Udruge napominju da ona ne smije postojati samo na papiru, već mora biti vidljiva u svakodnevnom radu s učenikom. U načinu na koji mu se daje uputa, količini i složenosti sadržaja, vremenu potrebnom za izvršavanje zadatka, načinu provjere znanja, korištenju vizualne podrške, konkretnog materijala i ponavljanja te u postavljanju realnih i mjerljivih ciljeva.

- Djeca sa sindromom Down mogu učiti i napredovati, ali način na koji usvajaju određena znanja i vrijeme koje im je za to potrebno mogu biti drugačiji. Zbog toga je važno polaziti od sposobnosti i potencijala konkretnog djeteta, a ne od same dijagnoze. Posebno je važna suradnja škole, roditelja i stručnjaka koji rade s djetetom. Kada svi razmjenjuju informacije i rade prema zajedničkim ciljevima, rezultati mogu biti izuzetno dobri. Kada te suradnje nema, dijete često ne dobiva maksimum od obrazovnog procesa, pojašnjavaju iz Udruge.

Koje bi se promjene trebale dogoditi?

Jasni su i oko promjena koje bi voljeli vidjeti u hrvatskom obrazovnom sustavu. Prije svega žele da mjesto stanovanja ili spremnost pojedine škole ne određuju kvalitetu obrazovanja koju će dijete dobiti. Potrebni su jasniji i ujednačeniji standardi, kontinuirana stručna podrška školama, kvalitetno educirani pomoćnici u nastavi i veća dostupnost edukacijskih rehabilitatora i drugih stručnjaka.

- Potrebno je osigurati i više različitih obrazovnih mogućnosti. Djeca sa sindromom Down nisu homogena skupina. Jedno dijete može uspješno pohađati redoviti program uz individualizirane postupke i prilagodbu sadržaja, drugome će najbolje odgovarati djelomična integracija, dok će za treće dijete najbolji izbor biti posebni program. Zato posebno smatramo potrebnim otvoriti više razrednih odjela djelomične integracije i posebnih programa, osobito u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, gdje za njima postoji velika potreba, ali i u ostatku Hrvatske. Istodobno, potrebno je ulagati u edukaciju cijele školske zajednice. Naša iskustva pokazuju da edukacija učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i pomoćnika u nastavi, ali i samih učenika u razredu, može napraviti veliku razliku, navode.

Na kraju, kažu, inkluzija nije samo pitanje toga nalazi li se dijete sa sindromom Down fizički u redovnoj školi ili razredu.

- Prava inkluzija znači da je dijete prihvaćeno, da pripada svojoj školskoj zajednici, da ima prijatelje, da sudjeluje u aktivnostima i da mu se omogućuje učiti i napredovati u skladu s njegovim mogućnostima. To je smjer u kojem bismo željeli da se hrvatski obrazovni sustav razvija, zaključuju iz Udruge.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.