Student si i ne stigneš raditi? Postoji rješenje

Studentski život donosi hrpu novih troškova o kojima prije nisi morao razmišljati – troškovi stanarine, odlasci u trgovinu, skripte. Koliko je život skup, našeg je protagonista udarilo u glavu odmah po dolasku na fakultet zato već sad razmišlja o natječaju za stipendije.

Dok živiš s roditeljima najčešće ne vodiš brigu o tome koliko deterdženta za suđe potrošiš tijekom pranja jedne male šalice. Onda postaneš student, ne upadneš u studentski dom i počneš živjeti sam u stanu - tad svaku kapljicu deterdženta više cijeniš.

- Skup je ovaj studentski život. Mislim, jesi ti znao da deterdžent toliko košta? Mislio sam da trebam početi ulagati u stambenu štednju, ali prije će mi zatrebati neka deterdžent štednja.

Sve su to troškovi koji se nakupe brže od očekivanog, a onda dok platiš sve što trebaš, novčanik krene presušivati. Rješenje za problem bi naravno bio posao uz fakultet – u idealnim uvjetima.

- A stvarno ne stignem uz sve još i raditi. Gledao sam neke oglase, ne znam koji studenti mogu raditi puno radno vrijeme. A da ti budem iskren, ne znam ni razliku između bruto i neto plaće. Meni je svaka cifra neto. Jer si u dućanu govorim 'ne to!'

Umjesto posla, naš protagonist odlučuje se za opciju koja studentima iz godine u godinu olakšava budžet - prijavu na natječaj za stipendiju. Čim krene listati ponudu, počinje maštati o tome gdje će potrošiti stipendiju (za koju se još nije ni prijavio)

- Sa stipendijom bih mogao popraviti svoj osobni budžet, pa bih seminar mogao pisati na svom laptopu, a ne u knjižnici. Barem ću patiti u svoja četiri zida. Jao kako će biti dobro kad dobijem stipendiju! Znaš što ću si svašta priuštiti? E, taksijem ću na predavanja svaki dan! Samo kad riješim neki dug koji imam...

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