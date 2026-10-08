Kad kreće grijanje u studentskim domovima, na fakultetima i u školama? Evo što kažu iz HEP-a

'Kad će grijanje u sobama' – pitanje je koje se ovih dana može često vidjeti po grupama studentskih domova u Zagrebu. To zapravo ovisi o HEP Toplinarstvu i njihovom početku ogrjevne sezone, a za srednja.hr navode da će u narednim danima donijeti odluku o početku uključivanja grijanja.

- U skladu s Pravilnikom o općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 131/25), opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti. Općim uvjetima nisu specificirani konkretni vremenski uvjeti koji moraju biti ostvareni za uključivanje grijanja. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. svakodnevno prati kretanje vanjskih temperatura zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda te će, sukladno vremenskim prilikama, u narednim danima donijeti odluku o početku uključivanja grijanja, odgovorili su za srednja.hr iz HEP Toplinarstva.

Ističu i da se nakon donošenja odluke o početku grijanja, prvo se uključuju prioritetne skupine – dječji vrtići, škole, dječji domovi, domovi za starije, fakulteti, učenički i studentski domovi te domovi zdravlja, a potom i stambene i poslovne zgrade.

- Napominjemo da u Zagrebu trenutačno približno 100 zgrada još nije spremno za početak grijanja jer krajnji kupci u njima izvode radove na unutarnjim instalacijama. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji tih zgrada prije početka punjenja instalacija trebaju HEP-TOPLINARSTVU d.o.o. dostaviti pisanu obavijest da su svi radovi završeni i da su instalacije spremne za prihvat toplinske energije, ističu iz HEP-a.

Iz Studentskog centra u Zagrebu poručili su kako su spremni za novu ogrjevnu sezonu.

- Nakon što HEP Toplinarstvo krene sa uključivanjem sustava grijanja o tome će o tome će obavijestiti svoje potrošače. Sukladno tome Studentski centar u Zagrebu započeti će sa tehničkim poslovima vezanima uz puštanja toplinske energije po paviljonima. Kako navodi HEP Toplinarstvo, potrebno je nekoliko dana za uključivanje grijanja u svim toplinskim podstanicama, ističu iz SC-a u odgovoru za srednja.hr.