Gdje je nestala? Misterij 17. zagrebačke gimnazije i kakve veze ima Lenjin s time

XV. gimnazija zvana MIOC na Jordanovcu, XVI. jezična gimnazija u Križanićevoj pa XVIII. jezična gimnazija u Mesićevoj. Dakle, u Zagrebu imamo 15. gimnaziju, 16. gimnaziju pa 18. gimnaziju. A gdje je u toj priči 17. gimnazija?

Glavni jezik 17. gimnazije bio ruski. Potom se 1977. udružili sa 16. gimnazijom

Ta XVII. gimnazija nekada je postojala. Kako stoji na starim internetskim stranicama današnje XVIII. gimnazije, u zgradi izgrađenoj 1955. godine u Mesićevoj, kojom gospodari Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića osnovana je 1964. godine XVI. gimnazija koja je nosila naziv 'Dragice i Rade Končar'. Bila je to jezična gimnazija u kojoj je engleski jezik bio glavni strani jezik. No, potom pišu upravo o 17. gimnaziji.

- Istovremeno je u Križanićevoj 4A postojala XVII. gimnazija koja je nosila naziv 'Vladimir Iljič Lenjin', gdje je ruski jezik bio glavni strani jezik. U lipnju 1977. godine udružile su se XVI. i XVII. gimnazija, a u prosincu iste godine nastao je Obrazovni centar za jezike, kojem se pridružila i Klasična gimnazija. Obrazovni centar za jezike postojao je do 31. kolovoza 1991., a od 1. rujna 1991. iz njega su se izdvojile Klasična gimnazija i XVI. gimnazija, koje su ostale na adresi Križanićeva 4A, te XVIII. gimnazija na adresi Mesićeva 35, stoji u arhivi XVIII. gimnazije Zagreb.

Prva ravnateljica XVI. gimnazije postala profesorica iz nekadašnje XVII. gimnazije

Danas se u Križanićevoj 4A nalaze Klasična gimnazija, II. gimnazija, VII. gimnazija i XVI. gimnazija. Na Facebooku je moguće pronaći staru neslužbenu stranicu s nula pratitelja pod nazivom 'Društveno jezična gimnazija 'Vladimir Iljič Lenjin'....Zagreb,Križanićeva 4a'. O nekadašnjoj XVII. gimnazija informacije ima i XVI. gimnazija na svojim internetskim stranicama.

- Tako je 1977. godine XVI. gimnazija izgubila pravnu osobnost, te se sa XVII. gimnazijom V. I. Lenjina, smještenom u Križanićevoj 4a, ujedinjuje u Obrazovni centar za jezike sa sjedištem, također, u Križanićevoj 4a. Godinu kasnije spomenutom Obrazovnom centru pridružila se i dotadašnja Klasična gimnazija. Prva ravnateljica novoosnovanog Obrazovnog centra za jezike bila je prof. Ruža Feldman, koja je s te dužnosti otišla u mirovinu. Važnu ulogu u razvoju Obrazovnog centra za jezike imalo je i dvoje dotadašnjih karizmatičnih direktora XVII. gimnazije i Klasične gimnazije: profesorica Mira Pirker i profesor Marijan Bručić, koji su preuzeli funkcije voditelja turnusa, opisano je na internetskim stranicama te škole.

Dodali su kako su 1990. i 1991. godine stvoreni uvjeti za novu reformu hrvatskog školstva te su u srednjoškolski sustav vraćene gimnazije kao općeobrazovne institucije. Tako je 31. kolovoza Obrazovni centar za jezike prestao postojati.

- I dolazi do njegove disolucije na tri gimnazije pa, formalno, od 1. rujna 1991. postoje: XVI. gimnazija sa sjedištem u Križanićevoj 4a kao jezična gimnazija s engleskim kao prvim stranim jezikom, Klasična gimnazija također sa sjedištem u Križanićevoj 4a te XVIII. gimnazija u Mesićevoj 35 kao jezična gimnazija u kojoj su njemački i francuski dominantni strani jezici. Tako su se u zbornici 'nove' XVI. gimnazije našli profesori koji su svoje karijere započeli u XVI. gimnaziji u Mesićevoj, kao i oni koji su djelovali u nekadašnjoj XVII. gimnaziji u Križanićevoj, i to u podjednakom broju. Prvom ravnateljicom obnovljene XVI. gimnazije postala je profesorica Kata Bolf, ranije profesorica matematike u XVII. gimnaziji i dotadašnja voditeljica turnusa u Obrazovnom centru za jezike, istaknuto je.