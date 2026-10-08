Gdje je nestala? Misterij 17. zagrebačke gimnazije i kakve veze ima Lenjin s time

Grad Zagreb otkrio koje su škole i vrtići sljedeći na redu za gradnju i obnovu
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15:39 29 d 09.09.2026
08. listopad 2026.
U Zagrebu je nekada postojala XVII. gimnazija, u Križanićevoj. Nosila je ime 'Vladimir Iljič Lenjin'.
XV. gimnazija zvana MIOC na Jordanovcu, XVI. jezična gimnazija u Križanićevoj pa XVIII. jezična gimnazija u Mesićevoj. Dakle, u Zagrebu imamo 15. gimnaziju, 16. gimnaziju pa 18. gimnaziju. A gdje je u toj priči 17. gimnazija?
Ta XVII. gimnazija nekada je postojala. Kako stoji na starim internetskim stranicama današnje XVIII. gimnazije, u zgradi izgrađenoj 1955. godine u Mesićevoj, kojom gospodari Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića osnovana je 1964. godine XVI. gimnazija koja je nosila naziv 'Dragice i Rade Končar'. Bila je to jezična gimnazija u kojoj je engleski jezik bio glavni strani jezik. No, potom pišu upravo o 17. gimnaziji.
- Istovremeno je u Križanićevoj 4A postojala XVII. gimnazija koja je nosila naziv 'Vladimir Iljič Lenjin', gdje je ruski jezik bio glavni strani jezik. U lipnju 1977. godine udružile su se XVI. i XVII. gimnazija, a u prosincu iste godine nastao je Obrazovni centar za jezike, kojem se pridružila i Klasična gimnazija. Obrazovni centar za jezike postojao je do 31. kolovoza 1991., a od 1. rujna 1991. iz njega su se izdvojile Klasična gimnazija i XVI. gimnazija, koje su ostale na adresi Križanićeva 4A, te XVIII. gimnazija na adresi Mesićeva 35, stoji u arhivi XVIII. gimnazije Zagreb.
Grad Zagreb otkrio koje su škole i vrtići sljedeći na redu za gradnju i obnovu
Iz Grada Zagreba poručuju da su od 2021. do danas u škole i vrtiće ukupno uložili pola milijarde eura. Otkrili su nam i sljedeće planove.
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Danas se u Križanićevoj 4A nalaze Klasična gimnazija, II. gimnazija, VII. gimnazija i XVI. gimnazija. Na Facebooku je moguće pronaći staru neslužbenu stranicu s nula pratitelja pod nazivom 'Društveno jezična gimnazija 'Vladimir Iljič Lenjin'....Zagreb,Križanićeva 4a'. O nekadašnjoj XVII. gimnazija informacije ima i XVI. gimnazija na svojim internetskim stranicama.
- Tako je 1977. godine XVI. gimnazija izgubila pravnu osobnost, te se sa XVII. gimnazijom V. I. Lenjina, smještenom u Križanićevoj 4a, ujedinjuje u Obrazovni centar za jezike sa sjedištem, također, u Križanićevoj 4a. Godinu kasnije spomenutom Obrazovnom centru pridružila se i dotadašnja Klasična gimnazija. Prva ravnateljica novoosnovanog Obrazovnog centra za jezike bila je prof. Ruža Feldman, koja je s te dužnosti otišla u mirovinu. Važnu ulogu u razvoju Obrazovnog centra za jezike imalo je i dvoje dotadašnjih karizmatičnih direktora XVII. gimnazije i Klasične gimnazije: profesorica Mira Pirker i profesor Marijan Bručić, koji su preuzeli funkcije voditelja turnusa, opisano je na internetskim stranicama te škole.
Dodali su kako su 1990. i 1991. godine stvoreni uvjeti za novu reformu hrvatskog školstva te su u srednjoškolski sustav vraćene gimnazije kao općeobrazovne institucije. Tako je 31. kolovoza Obrazovni centar za jezike prestao postojati.
- I dolazi do njegove disolucije na tri gimnazije pa, formalno, od 1. rujna 1991. postoje: XVI. gimnazija sa sjedištem u Križanićevoj 4a kao jezična gimnazija s engleskim kao prvim stranim jezikom, Klasična gimnazija također sa sjedištem u Križanićevoj 4a te XVIII. gimnazija u Mesićevoj 35 kao jezična gimnazija u kojoj su njemački i francuski dominantni strani jezici. Tako su se u zbornici 'nove' XVI. gimnazije našli profesori koji su svoje karijere započeli u XVI. gimnaziji u Mesićevoj, kao i oni koji su djelovali u nekadašnjoj XVII. gimnaziji u Križanićevoj, i to u podjednakom broju. Prvom ravnateljicom obnovljene XVI. gimnazije postala je profesorica Kata Bolf, ranije profesorica matematike u XVII. gimnaziji i dotadašnja voditeljica turnusa u Obrazovnom centru za jezike, istaknuto je.
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